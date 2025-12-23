Cómplice de Jeffrey Epstein discutió sobre un viaje a Perú y sobre encontrar “amigas” en correo revelados

Ghislaine Maxwell and Jeffrey Epstein are seen in this image released by the Department of Justice in Washington, D.C., U.S., on December 19, 2025 as part of a new trove of documents from its investigations into the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein. U.S. Justice Department/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

La difusión de archivos sobre el caso de Jeffrey Epstein ha incluido una mención a un peruano. Se ha dado a conocer un intercambio de correos electrónicos entre la asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, y ‘el hombre invisible’ sobre un viaje a Perú.

La BBC reporta que el 27 de febrero de 2002, un correo de una dirección identificada como ‘Juanesteban Ganoza’ es enviado a Maxwell para discutir sobre una visita a la nación sudamericana. Ganoza además de sugerir actividades como almorzar en restaurantes y montar a caballo, pregunta: “Sobre las chicas... ¿qué edad tiene él? Dudo que encuentre a alguien aquí, pero podemos intentarlo”.

Luego, este mensaje es reenviado a ‘El hombre invisible’ al correo abx17@dial.pipex.com, junto con el mensaje: “¿Qué piensas?“. El 28 de febrero de 2002, este responde a Maxwell desde una cuenta diferente, aace@dial.pipex.com. Recordemos que esta es la dirección registrada en la agenda telefónica de Epstein.

El correo de ‘el hombre invisible’ dice lo siguiente: “En cuanto a las chicas, bueno, dejo eso completamente en tus manos y en las de Juan Esteban”. El 3 de marzo de 2002, Maxwell reenvía un correo a aace@dial.pipex.com, que dice:

“Pensé que te gustaría ver lo que envié (...). Algo de turismo, algo de turismo de dos piernas y él estará muy feliz. Sé que puedo confiar en ti para que le muestres un tiempo maravilloso y que solo le presentarás amigas en quienes puedas confiar y que sean de fiar, discretas y divertidas. Él no quiere leer sobre ningún viaje en los periódicos ni quién o qué vio”, se lee en el texto.

La BBC aclara que los correos no indican ninguna conducta indebida y que han tratado de contactar al equipo de Andrés Mountbatten-Windsor para obtener una respuesta. Andrés perdió el uso de su título de Duque de York por sus vínculos con Epstein. Anteriormente, negó algún tipo de relación y que no había visto, presenciado o sospechado de ningún comportamiento de Epstein.

El empresario peruano

La desclasificación de documentos judiciales vinculados a Jeffrey Epstein en enero de 2024 reveló la presencia del empresario peruano Juan Esteban Ganoza Temple entre los nombres relacionados con el caso. La jueza Loretta Preska, del Tribunal Federal de Manhattan, autorizó la publicación de estos archivos, que identifican a unas 200 personas de distintos ámbitos, incluyendo figuras políticas, de negocios y de la realeza internacional.

Ganoza Temple, originario de Trujillo, ya había figurado anteriormente en una “lista negra” difundida en 2020 por el grupo Anonymous. En esa oportunidad, se le identificó como “amigo en NY”, junto a direcciones en Nueva York y en el distrito limeño de San Isidro. La lista mencionaba también a otros personajes de alto perfil.

Tras la aparición de su nombre en estos documentos, Juan Esteban Ganoza Temple manifestó públicamente que conoció a Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, durante una estadía en Nueva York en los años ochenta. Negó cualquier implicación en delitos y sostuvo que nunca visitó la isla privada de Epstein ni fue invitado a las residencias del financista estadounidense.

El empresario calificó como “abominables” los crímenes relacionados con la red de pedofilia que dirigía Epstein. Subrayó que no tiene relación alguna con las actividades ilícitas investigadas y rechazó las acusaciones que puedan derivarse de su inclusión en esas listas.

La revelación de documentos

La publicación de nuevos documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein, en Estados Unidos, expuso cómo Ghislaine Maxwell aplicó técnicas de manipulación emocional para facilitar el acceso y la integración de adolescentes en el círculo de abuso vinculado al financista. Según The Guardian, los expedientes incluyen testimonios de agentes y víctimas recogidos ante el gran jurado, en los que se describe cómo Maxwell se presentaba como una figura de confianza, similar a una “hermana mayor”, para minimizar el desconcierto de las jóvenes ante situaciones anómalas en la mansión de Epstein.

De acuerdo con los documentos, ella promovía un ambiente en el que las adolescentes sentían pertenencia y gratitud hacia el entorno que las rodeaba. “Expresó que sentía que la querían. Sentía que eran su familia; que la apoyaban, y… le hicieron sentir que debía estarles agradecida”, detalló un agente federal sobre los relatos de una de las víctimas, según consignó el medio británico. Esta estrategia de familiaridad se consolidó como un mecanismo que facilitó la integración progresiva de las jóvenes en los comportamientos abusivos.

El material judicial aportado a la investigación revela que Ghislaine no solo actuaba como mediadora, sino que también tomaba parte activa en el desarrollo de los hechos. Un testimonio recogido en los expedientes señaló: “Maxwell se burlaba un poco de las otras chicas. Les agarraba los pechos y les indicaba qué hacer”.