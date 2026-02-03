Conciertos de BTS en Perú: Indecopi anuncia vigilancia estricta a organizadores y ticketera por venta de entradas

Indecopi anunció que supervisará la venta de entradas para los conciertos de BTS en Perú tras los antecedentes registrados en otros países | Foto composición: Infobae Perú

Ante el anuncio de la primera visita de BTS al Perú como parte de su gira mundial 'Arirang’ 2026, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió un pronunciamiento en el que exige transparencia total en la organización de conciertos y en la venta de entradas, en resguardo de los derechos de los consumidores.

En su comunicado, difundido el 2 de febrero de 2026, Indecopi señaló que ha desplegado diversas acciones preventivas “ante la preocupación de los usuarios con ocasión del anuncio de la realización del concierto de BTS en el Perú y ante los hechos ocurridos en otros países”. La entidad recordó que, como Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, viene articulando con distintas instituciones para garantizar el cumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La autoridad autónoma advirtió que supervisará estrictamente a las empresas involucradas en la organización del evento. Según el comunicado, la institución verificará que se brinde “información clara, veraz y directa sobre todas las condiciones de venta de las entradas”, incluyendo restricciones aplicables, términos de uso de las plataformas digitales y cualquier condición relevante que permita al consumidor tomar una decisión informada.

Fan compra entradas en Ticketmaster en vivo y muestra cómo funciona la preventa ARMY para los conciertos de BTS en Estados Unidos | Foto composición: Infobae Perú

Además, enfatizó que los organizadores deben asegurar “transparencia total en la venta de entradas”, así como informar de manera previa y detallada sobre la distribución de zonas, la ubicación de los asistentes y la cantidad de boletos disponibles, aspectos que suelen generar controversia en conciertos de alta demanda.

En su comunicado, Indecopi también recordó que los organizadores están obligados a utilizar plataformas de venta seguras, cumplir con todo lo ofrecido —como la hora de inicio del evento, la presentación de los artistas anunciados y las zonas adquiridas— y contar con canales de atención operativos para consultas y eventuales reclamos de los consumidores.

“El Indecopi reafirma su compromiso con los consumidores en la defensa de sus derechos”, concluye el documento, dejando en claro que la entidad mantendrá una vigilancia activa ante la venta de entradas para eventos de gran magnitud, como los conciertos de BTS, a fin de prevenir posibles abusos y garantizar una experiencia justa para el público peruano.

Sobre las denuncias en México

La advertencia de Indecopi de Perú se da en un contexto marcado por las denuncias registradas en México durante la preventa de entradas para los conciertos de BTS, situación que generó una fuerte reacción de las autoridades de protección al consumidor de ese país.

Armys marcharán a profeco (Gemini)

Durante el proceso de preventa, numerosos fans denunciaron fallas técnicas en la plataforma de Ticketmaster, como caídas del sistema, dificultades para acceder a las colas virtuales y bloqueos al momento de concretar la compra. A estas quejas se sumaron discrepancias entre los precios anunciados y los montos finales cobrados, así como la falta de información clara sobre la cantidad real de boletos disponibles en cada etapa de venta.

Ante estos hechos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento administrativo y determinó imponer a Ticketmaster una multa superior a los cinco millones de pesos mexicanos, al considerar que se habrían vulnerado los derechos de los consumidores. La autoridad otorgó a la empresa plazo hasta el 12 de febrero para presentar pruebas y formular sus descargos.

Las quejas de los usuarios también apuntaron a la opacidad en la distribución de entradas durante la preventa y la venta general, lo que generó sospechas sobre un posible direccionamiento de boletos hacia la reventa. En respuesta, Ticketmaster negó categóricamente la aplicación de precios dinámicos y aseguró que no promueve la reventa ilegal, deslindando responsabilidad sobre las operaciones realizadas por terceros.

¿Cuándo inicia la venta de entradas para los conciertos de BTS en Perú?

Hasta ahora no hay una fecha oficial anunciada para el inicio de la venta de entradas de los conciertos de BTS en Perú como parte de su gira ARIRANG programada para octubre de 2026, y las productoras aún mantienen esos detalles en reserva. Tanto Big Hit Music como Live Nation han señalado que próximamente darán a conocer el cronograma de preventa y venta general de boletos a través de sus canales oficiales y redes sociales, incluyendo posibles fases como una preventa exclusiva para miembros de la ARMY Global Membership y luego la venta abierta al público general.