Perú

Samahara Lobatón no responde si denunciará a Bryan Torres: “ya hay una carpeta abierta”

La influencer decidió romper su silencio público para explicar por qué no se pronuncia sobre una posible denuncia contra su pareja, al señalar que existe un proceso abierto y que sus hijos son su prioridad

Guardar
La influencer peruana, madre de dos hijos, enfrenta una situación judicial mediática y adopta una posición prudente al decidir no divulgar detalles sobre el proceso abierto por las autoridades (TikTok)

La exposición mediática de conflictos familiares volvió a colocar a Samahara Lobatón en el centro de la atención pública. La influencer apareció por primera vez ante cámaras para referirse a la situación que la vincula con Bryan Torres, padre de sus hijos, y aclarar por qué evita dar detalles sobre una eventual denuncia.

Con un tono contenido y visiblemente afectada, explicó que el caso ya se encuentra en instancias formales y que cualquier pronunciamiento podría interferir en el proceso.

Sus declaraciones se produjeron en un espacio marcado por preguntas directas y por la expectativa de una respuesta clara. Lobatón insistió en que su silencio no responde a evasión, sino a una decisión orientada a proteger a sus hijos y preservar la calma familiar.

Un silencio marcado por un proceso en curso

Samahara Lobatón fijó límites ante
Samahara Lobatón fijó límites ante las cámaras y evitó confirmar una denuncia, al señalar que el caso ya está en manos de la Fiscalía y requiere absoluta reserva. (YouTube)

Samahara Lobatón fue enfática al señalar que no brindará mayores detalles sobre el caso que involucra a Bryan Torres. Ante la insistencia de la conductora del programa, explicó que la situación ya se encuentra registrada ante las autoridades competentes y que se trata de un procedimiento que debe manejarse con reserva. “Yo no puedo hablar sobre ese tema, ya es una carpeta abierta, ya es un proceso”, expresó en el podcast ‘Sin + que decir’ de María Pía Copello, marcando un límite claro frente a las preguntas.

La influencer sostuvo que toda su declaración ya fue entregada en el ámbito correspondiente y que cualquier información adicional debe permanecer bajo confidencialidad. Según explicó, esta decisión busca evitar interpretaciones erróneas y proteger el desarrollo regular de las investigaciones. “Lo que a mí me respeta, yo sí no me voy a pronunciar de este tema”, afirmó, subrayando que su postura no implica desinterés, sino responsabilidad frente a un proceso legal en marcha.

Durante la conversación, Lobatón también reconoció la preocupación que existe en su entorno y en la opinión pública. Sin embargo, indicó que ha optado por manejar la situación con serenidad y sin confrontaciones abiertas. Para ella, la exposición mediática no debe interferir con decisiones que requieren prudencia y tiempo. La experiencia previa de conflictos familiares, ampliamente difundidos, influyó en esta determinación de mantener distancia del debate público.

Cuestionamientos al manejo institucional y el cuidado de sus hijos

La influencer cuestionó el accionar
La influencer cuestionó el accionar de algunas entidades y afirmó que los procedimientos debieron seguir criterios regulares, sin trato especial. (YouTube)

En sus declaraciones, Samahara Lobatón también expresó su incomodidad frente a la forma en que algunas entidades intervinieron en su caso. Señaló que se produjeron acciones que, desde su perspectiva, no respetaron los protocolos habituales. “Se saltaron todo el protocolo, llegaron a mi casa a las 11 de la noche un viernes”, dijo, aludiendo a una intervención que consideró inapropiada.

La influencer cuestionó que estas actuaciones se dieran, según afirmó, por tratarse de personas conocidas. A su juicio, los procedimientos deberían aplicarse de la misma manera que en cualquier otro caso, sin distinciones por exposición mediática. Indicó que sus hijos no han estado expuestos a situaciones de conflicto y que cualquier evaluación debía realizarse bajo criterios técnicos y regulares.

El bienestar de los menores apareció como un eje central en su discurso. Lobatón insistió en que todas sus decisiones están orientadas a protegerlos y evitar escenarios de tensión innecesaria. “Mis hijos son la prioridad aquí sobre todo”, remarcó, dejando en claro que su postura pública responde a ese objetivo. Para ella, preservar un entorno estable resulta más importante que responder a presiones externas o demandas de explicaciones inmediatas.

Relación con Bryan Torres y el deseo de evitar confrontaciones

Samahara Lobatón sostuvo que su
Samahara Lobatón sostuvo que su silencio busca evitar una escalada pública, mientras el proceso legal sigue su curso sin exposición adicional. (YouTube)

Al referirse a su vínculo actual con Bryan Torres, Samahara Lobatón sorprendió al señalar que la relación en torno a la crianza se mantiene en términos correctos. “Yo me veo muy bien con él, él está con sus hijos, comparte con ellos, pasa tiempo con sus hijos”, afirmó, destacando que el contacto entre el padre y los menores continúa.

La influencer explicó que su intención no es iniciar una nueva confrontación pública. Recordó episodios pasados de conflictos familiares que fueron ampliamente expuestos y que, según dijo, dejaron un impacto emocional significativo. “Yo ya he vivido una guerra con el papá de mi hija mayor, todo el Perú ha sido espectador de esta guerra. Yo ya no quiero una guerra para mí, yo ya quiero paz para mí y para mis hijos”, expresó con firmeza.

En ese mismo sentido, dejó claro que su silencio no debe interpretarse como una negación de lo ocurrido, sino como una forma de evitar que la situación escale mediáticamente. Considera que los procesos legales deben seguir su curso sin interferencias externas y sin convertir el conflicto en un espectáculo.

Lobatón también se refirió a su entorno familiar más cercano. Aseguró que mantiene una relación estable con su madre, Melissa Klug, y que existe respeto por las distintas posiciones que puedan surgir. “Yo estoy muy bien con mi mamá, ella tiene su posición y claro que la respeto”, señaló. Añadió que sus hijos mantienen un vínculo cercano con su abuela y que la dinámica familiar se desarrolla con normalidad.

Al describir la convivencia familiar, enfatizó que no existen conflictos internos y que la comunicación se mantiene abierta. “Mis hijos la visitan, mis hijos van y vienen de su casa”, comentó, reforzando la idea de un entorno de apoyo. En medio de la atención mediática, Samahara Lobatón optó por un discurso centrado en la calma, la reserva y la protección de sus hijos, mientras el proceso que la involucra continúa su curso en las instancias correspondientes.

Temas Relacionados

Samahara LobatónBryan Torresperu–entretenimiento

Más Noticias

Lionel Messi agradece a Perú por su recibimiento en el Champions Tour del Inter Miami con una imagen en Matute enfrentando a Alianza Lima

El ‘10′ de Argentina fue parte del arranque de la gira de las ‘garzas’ en Perú. No fue una experiencia enriquecedora, dado que hincó la rodilla ante Alianza Lima, en La Victoria

Lionel Messi agradece a Perú

“No es viable”: Ministro de Energía y Minas revela por qué se rechazó pedido de Zhihua Yang y qué alegó días después de cena con José Jerí

Luis Bravo de la Cruz confirmó ante la Comisión de Fiscalización que el empresario de la Hidroeléctrica América pretendía prorrogar su cronograma de obras usando un conflicto comunal como excusa

“No es viable”: Ministro de

Programación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV de la fecha 5

Este fin de semana se disputará una nueva jornada clave, que trascenderá en las aspiraciones de cada equipo. Conoce todos los detalles de los enfrentamientos programados

Programación de la Liga Peruana

Crisis en Machu Picchu enciende alertas del sector turístico y amenaza la imagen del Perú: “No hay estabilidad operativa”

La Cámara Peruana de Operadores de Turismo denunció conflictos entre empresas de transporte, fallas persistentes en el sistema de ingresos y falta de previsibilidad

Crisis en Machu Picchu enciende

¿Por qué ordenaron rapar a ‘El Monstruo’ y vestirlo de blanco después de su extradición desde Paraguay? Minjus responde

El ministro de Justicia, Walter Martínez, explicó por qué Erick Moreno Hernández fue rapado y vestido de blanco antes de quedar aislado en una celda de la Base Naval del Callao

¿Por qué ordenaron rapar a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“No es viable”: Ministro de

“No es viable”: Ministro de Energía y Minas revela por qué se rechazó pedido de Zhihua Yang y qué alegó días después de cena con José Jerí

“Había tres ciudadanos chinos”: La revelación del ministro Tiburcio sobre reunión entre el presidente José Jerí y Zhihua Yang en chifa

Empresario chino que mantuvo reuniones secretas con José Jerí fue denunciado por minería ilegal en Cajamarca

JNE exige al Consejo Regional del Callao definir suspensión de Edita Vargas en medio de la expectativa por retorno de Ciro Castillo

Fiscalía investiga a jueces que ordenaron prisión inmediata contra Ollanta Humala

ENTRETENIMIENTO

Hijos de Melcochita arremeten contra

Hijos de Melcochita arremeten contra Monserrat Seminario por llanto tras separación: “Lágrimas de cocodrilo”

Melcochita quedó internado luego de anunciar su separación de Monserrat y quedarse sin ahorros: “Se ha descompensado”

María Pía Copello rechaza y lamenta ataques a Catitejas, emprendimiento de su hija: “Me parece muy bajo”

María Pía Copello se pronuncia por cuestionamientos a la fortuna de su esposo y su familia: “No tenemos nada que temer”

Melcochita confirma su separación de Monserrat Seminario y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

DEPORTES

Lionel Messi agradece a Perú

Lionel Messi agradece a Perú por su recibimiento en el Champions Tour del Inter Miami con una imagen en Matute enfrentando a Alianza Lima

Programación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV de la fecha 5

Felipe Chávez comparte sus sensaciones de su traslado al Colonia de la Bundesliga: “Decidí dar el siguiente paso en mi carrera”

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en el histórico Colonia de la Bundesliga

André Carrillo suma un nuevo título a sus vitrinas: se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil con Corinthians