Samahara Lobatón no responde si denunciará a Bryan Torres: “ya hay una carpeta abierta”

La influencer peruana, madre de dos hijos, enfrenta una situación judicial mediática y adopta una posición prudente al decidir no divulgar detalles sobre el proceso abierto por las autoridades (TikTok)

La exposición mediática de conflictos familiares volvió a colocar a Samahara Lobatón en el centro de la atención pública. La influencer apareció por primera vez ante cámaras para referirse a la situación que la vincula con Bryan Torres, padre de sus hijos, y aclarar por qué evita dar detalles sobre una eventual denuncia.

Con un tono contenido y visiblemente afectada, explicó que el caso ya se encuentra en instancias formales y que cualquier pronunciamiento podría interferir en el proceso.

Sus declaraciones se produjeron en un espacio marcado por preguntas directas y por la expectativa de una respuesta clara. Lobatón insistió en que su silencio no responde a evasión, sino a una decisión orientada a proteger a sus hijos y preservar la calma familiar.

Un silencio marcado por un proceso en curso

Samahara Lobatón fijó límites ante las cámaras y evitó confirmar una denuncia, al señalar que el caso ya está en manos de la Fiscalía y requiere absoluta reserva. (YouTube)

Samahara Lobatón fue enfática al señalar que no brindará mayores detalles sobre el caso que involucra a Bryan Torres. Ante la insistencia de la conductora del programa, explicó que la situación ya se encuentra registrada ante las autoridades competentes y que se trata de un procedimiento que debe manejarse con reserva. “Yo no puedo hablar sobre ese tema, ya es una carpeta abierta, ya es un proceso”, expresó en el podcast ‘Sin + que decir’ de María Pía Copello, marcando un límite claro frente a las preguntas.

La influencer sostuvo que toda su declaración ya fue entregada en el ámbito correspondiente y que cualquier información adicional debe permanecer bajo confidencialidad. Según explicó, esta decisión busca evitar interpretaciones erróneas y proteger el desarrollo regular de las investigaciones. “Lo que a mí me respeta, yo sí no me voy a pronunciar de este tema”, afirmó, subrayando que su postura no implica desinterés, sino responsabilidad frente a un proceso legal en marcha.

Durante la conversación, Lobatón también reconoció la preocupación que existe en su entorno y en la opinión pública. Sin embargo, indicó que ha optado por manejar la situación con serenidad y sin confrontaciones abiertas. Para ella, la exposición mediática no debe interferir con decisiones que requieren prudencia y tiempo. La experiencia previa de conflictos familiares, ampliamente difundidos, influyó en esta determinación de mantener distancia del debate público.

Cuestionamientos al manejo institucional y el cuidado de sus hijos

La influencer cuestionó el accionar de algunas entidades y afirmó que los procedimientos debieron seguir criterios regulares, sin trato especial. (YouTube)

En sus declaraciones, Samahara Lobatón también expresó su incomodidad frente a la forma en que algunas entidades intervinieron en su caso. Señaló que se produjeron acciones que, desde su perspectiva, no respetaron los protocolos habituales. “Se saltaron todo el protocolo, llegaron a mi casa a las 11 de la noche un viernes”, dijo, aludiendo a una intervención que consideró inapropiada.

La influencer cuestionó que estas actuaciones se dieran, según afirmó, por tratarse de personas conocidas. A su juicio, los procedimientos deberían aplicarse de la misma manera que en cualquier otro caso, sin distinciones por exposición mediática. Indicó que sus hijos no han estado expuestos a situaciones de conflicto y que cualquier evaluación debía realizarse bajo criterios técnicos y regulares.

El bienestar de los menores apareció como un eje central en su discurso. Lobatón insistió en que todas sus decisiones están orientadas a protegerlos y evitar escenarios de tensión innecesaria. “Mis hijos son la prioridad aquí sobre todo”, remarcó, dejando en claro que su postura pública responde a ese objetivo. Para ella, preservar un entorno estable resulta más importante que responder a presiones externas o demandas de explicaciones inmediatas.

Relación con Bryan Torres y el deseo de evitar confrontaciones

Samahara Lobatón sostuvo que su silencio busca evitar una escalada pública, mientras el proceso legal sigue su curso sin exposición adicional. (YouTube)

Al referirse a su vínculo actual con Bryan Torres, Samahara Lobatón sorprendió al señalar que la relación en torno a la crianza se mantiene en términos correctos. “Yo me veo muy bien con él, él está con sus hijos, comparte con ellos, pasa tiempo con sus hijos”, afirmó, destacando que el contacto entre el padre y los menores continúa.

La influencer explicó que su intención no es iniciar una nueva confrontación pública. Recordó episodios pasados de conflictos familiares que fueron ampliamente expuestos y que, según dijo, dejaron un impacto emocional significativo. “Yo ya he vivido una guerra con el papá de mi hija mayor, todo el Perú ha sido espectador de esta guerra. Yo ya no quiero una guerra para mí, yo ya quiero paz para mí y para mis hijos”, expresó con firmeza.

En ese mismo sentido, dejó claro que su silencio no debe interpretarse como una negación de lo ocurrido, sino como una forma de evitar que la situación escale mediáticamente. Considera que los procesos legales deben seguir su curso sin interferencias externas y sin convertir el conflicto en un espectáculo.

Lobatón también se refirió a su entorno familiar más cercano. Aseguró que mantiene una relación estable con su madre, Melissa Klug, y que existe respeto por las distintas posiciones que puedan surgir. “Yo estoy muy bien con mi mamá, ella tiene su posición y claro que la respeto”, señaló. Añadió que sus hijos mantienen un vínculo cercano con su abuela y que la dinámica familiar se desarrolla con normalidad.

Al describir la convivencia familiar, enfatizó que no existen conflictos internos y que la comunicación se mantiene abierta. “Mis hijos la visitan, mis hijos van y vienen de su casa”, comentó, reforzando la idea de un entorno de apoyo. En medio de la atención mediática, Samahara Lobatón optó por un discurso centrado en la calma, la reserva y la protección de sus hijos, mientras el proceso que la involucra continúa su curso en las instancias correspondientes.