Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca: Imágenes revelan gestos de cariño

Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca: Imágenes muestran gestos de cariño en la pareja. Amor y Fuego.

El programa ‘Amor y Fuego’ difundió este fin de semana imágenes donde Samahara Lobatón y Bryan Torres aparecen compartiendo gestos afectivos y cotidianos, como revisar juntos una camioneta roja a las afueras de su edificio.

En la secuencia, ambos casi se toman de las manos, sonríen y demuestran cercanía, mientras evalúan el vehículo, lo que sugiere la adquisición de una compra familiar o un canje habitual en redes sociales.

La voz en off del programa fue enfática: “No están juntos, están más juntos que nunca”. A pesar del escándalo y del proceso judicial en curso, la pareja mantiene una dinámica diaria que parece ajena a las polémicas públicas, priorizando la normalidad y la convivencia.

Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca. Captura: Amor y Fuego.

La convivencia de Samahara Lobatón y Bryan Torres continúa

Más allá de las actividades fuera de casa, las cámaras también captaron a Bryan Torres dentro del departamento que comparte con Samahara, jugando y cargando a su hija con absoluta naturalidad. Durante la tarde, mientras Samahara realizaba trámites en la comisaría, Torres se mostró como padre presente y activo, moviéndose con soltura en el entorno doméstico.

El regreso de Samahara Lobatón a casa, tras horas fuera por diligencias policiales, fue registrado por los reporteros. A los pocos minutos, Torres ingresó al edificio, manteniendo cierta distancia, pero sin ocultar la convivencia. Las cortinas bajadas y la ausencia de declaraciones públicas acentuaron la reserva, mientras las imágenes hablaban por sí solas.

A pesar de haber protagonizado un episodio de violencia, ambos siguen compartiendo la vivienda mientras interactúan con su hija, lo que mantiene al público atento al desarrollo de su situación doméstica (Amor y Fuego)

El caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres sigue bajo investigación. Sin embargo, la pareja opta por mantener rutinas y convivencia, mientras la exposición mediática se intensifica con cada nueva imagen.

Expertos y seguidores coinciden en que la actitud de Samahara Lobatón puede evidenciar una dependencia emocional, mientras que otros observan un deseo de reconstruir la familia. La pareja, a pesar del escrutinio público y las recomendaciones de distancia, se mantiene unida y priorizando su círculo íntimo.

Silencio ante las preguntas y un vínculo bajo la lupa

Al ser abordados por la prensa, ni Samahara ni Bryan ofrecieron respuestas sobre el estado de su relación.

Preguntas como “¿Cómo estás? ¿Has perdonado a Bryan? ¿Sigues viviendo con él? Tú has dicho que tu mamá está haciendo show. ¿Crees que ella está haciendo show?”. Sin embargo, Samahara eligió guardar silencio, sin responder a ninguna de las preguntas, lo que solo incrementó la incertidumbre sobre el estado real del vínculo y las decisiones tomadas tras la denuncia.

La jornada finalizó con ambos compartiendo el mismo espacio, en una aparente rutina familiar que contrastó con la gravedad de las acusaciones y el proceso legal abierto.

La pareja decide mantener la convivencia familiar, a pesar del reciente caso de violencia doméstica, desatando reacciones y nuevas preguntas sobre su dinámica personal y el ambiente en su departamento compartido (Instagram)

Defensa de Bryan Torres niega intento de feminicidio

La defensa de Bryan Torres volvió a pronunciarse públicamente en medio de la investigación por el presunto intento de feminicidio contra Samahara Lobatón, esta vez cuestionando directamente la validez del video de la agresión difundido en redes sociales. El abogado Christian Salas Beteta aseguró que su patrocinado se ha declarado inocente y sugirió que las imágenes podrían haber sido editadas o manipuladas, incluso con inteligencia artificial, poniendo en duda su autenticidad.

Las declaraciones del abogado generaron controversia, especialmente porque ni Torres ni Lobatón han reconocido la veracidad del material, que muestra a un hombre asfixiando a una mujer con una almohada. Salas Beteta sostuvo que no existen elementos suficientes para configurar el delito imputado y enfatizó que, según la defensa, “el intento de feminicidio no ha existido”, argumentando que no hubo denuncia formal el día de los hechos ni relato inicial que confirmara la agresión.

El abogado también citó una declaración atribuida a la madre de Samahara, quien habría dicho que su hija nunca le contó sobre violencia esa noche, usando este punto para desacreditar la versión de la presunta víctima. Para la defensa, la falta de denuncia inmediata y el contexto temporal son claves para sostener la inocencia de Bryan Torres.

Finalmente, Salas Beteta puso en duda la autenticidad del video al afirmar que solo sería prueba contundente si proviniera de una fuente original y no estuviera editado. Incluso sugirió que medios y familiares podrían haber sido sorprendidos por la tecnología y la edición digital, sin aportar pruebas concretas para sostener la hipótesis de una posible manipulación con inteligencia artificial.

El abogado señaló que, con la tecnología actual, incluso los medios y Melissa Klug pudieron ser sorprendidos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.