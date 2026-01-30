Perú

Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca: Imágenes revelan gestos de cariño

A pesar de la investigación en su contra por presunta agresión, Samahara y Bryan han sido captados más cercanos que nunca.

Guardar
Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca: Imágenes muestran gestos de cariño en la pareja. Amor y Fuego.

El programa ‘Amor y Fuego’ difundió este fin de semana imágenes donde Samahara Lobatón y Bryan Torres aparecen compartiendo gestos afectivos y cotidianos, como revisar juntos una camioneta roja a las afueras de su edificio.

En la secuencia, ambos casi se toman de las manos, sonríen y demuestran cercanía, mientras evalúan el vehículo, lo que sugiere la adquisición de una compra familiar o un canje habitual en redes sociales.

La voz en off del programa fue enfática: “No están juntos, están más juntos que nunca”. A pesar del escándalo y del proceso judicial en curso, la pareja mantiene una dinámica diaria que parece ajena a las polémicas públicas, priorizando la normalidad y la convivencia.

Samahara Lobatón y Bryan Torres
Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca. Captura: Amor y Fuego.

La convivencia de Samahara Lobatón y Bryan Torres continúa

Más allá de las actividades fuera de casa, las cámaras también captaron a Bryan Torres dentro del departamento que comparte con Samahara, jugando y cargando a su hija con absoluta naturalidad. Durante la tarde, mientras Samahara realizaba trámites en la comisaría, Torres se mostró como padre presente y activo, moviéndose con soltura en el entorno doméstico.

El regreso de Samahara Lobatón a casa, tras horas fuera por diligencias policiales, fue registrado por los reporteros. A los pocos minutos, Torres ingresó al edificio, manteniendo cierta distancia, pero sin ocultar la convivencia. Las cortinas bajadas y la ausencia de declaraciones públicas acentuaron la reserva, mientras las imágenes hablaban por sí solas.

A pesar de haber protagonizado un episodio de violencia, ambos siguen compartiendo la vivienda mientras interactúan con su hija, lo que mantiene al público atento al desarrollo de su situación doméstica (Amor y Fuego)

El caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres sigue bajo investigación. Sin embargo, la pareja opta por mantener rutinas y convivencia, mientras la exposición mediática se intensifica con cada nueva imagen.

Expertos y seguidores coinciden en que la actitud de Samahara Lobatón puede evidenciar una dependencia emocional, mientras que otros observan un deseo de reconstruir la familia. La pareja, a pesar del escrutinio público y las recomendaciones de distancia, se mantiene unida y priorizando su círculo íntimo.

Silencio ante las preguntas y un vínculo bajo la lupa

Al ser abordados por la prensa, ni Samahara ni Bryan ofrecieron respuestas sobre el estado de su relación.

Preguntas como “¿Cómo estás? ¿Has perdonado a Bryan? ¿Sigues viviendo con él? Tú has dicho que tu mamá está haciendo show. ¿Crees que ella está haciendo show?”. Sin embargo, Samahara eligió guardar silencio, sin responder a ninguna de las preguntas, lo que solo incrementó la incertidumbre sobre el estado real del vínculo y las decisiones tomadas tras la denuncia.

La jornada finalizó con ambos compartiendo el mismo espacio, en una aparente rutina familiar que contrastó con la gravedad de las acusaciones y el proceso legal abierto.

La pareja decide mantener la
La pareja decide mantener la convivencia familiar, a pesar del reciente caso de violencia doméstica, desatando reacciones y nuevas preguntas sobre su dinámica personal y el ambiente en su departamento compartido (Instagram)

Defensa de Bryan Torres niega intento de feminicidio

La defensa de Bryan Torres volvió a pronunciarse públicamente en medio de la investigación por el presunto intento de feminicidio contra Samahara Lobatón, esta vez cuestionando directamente la validez del video de la agresión difundido en redes sociales. El abogado Christian Salas Beteta aseguró que su patrocinado se ha declarado inocente y sugirió que las imágenes podrían haber sido editadas o manipuladas, incluso con inteligencia artificial, poniendo en duda su autenticidad.

Las declaraciones del abogado generaron controversia, especialmente porque ni Torres ni Lobatón han reconocido la veracidad del material, que muestra a un hombre asfixiando a una mujer con una almohada. Salas Beteta sostuvo que no existen elementos suficientes para configurar el delito imputado y enfatizó que, según la defensa, “el intento de feminicidio no ha existido”, argumentando que no hubo denuncia formal el día de los hechos ni relato inicial que confirmara la agresión.

El abogado también citó una declaración atribuida a la madre de Samahara, quien habría dicho que su hija nunca le contó sobre violencia esa noche, usando este punto para desacreditar la versión de la presunta víctima. Para la defensa, la falta de denuncia inmediata y el contexto temporal son claves para sostener la inocencia de Bryan Torres.

Finalmente, Salas Beteta puso en duda la autenticidad del video al afirmar que solo sería prueba contundente si proviniera de una fuente original y no estuviera editado. Incluso sugirió que medios y familiares podrían haber sido sorprendidos por la tecnología y la edición digital, sin aportar pruebas concretas para sostener la hipótesis de una posible manipulación con inteligencia artificial.

El abogado señaló que, con la tecnología actual, incluso los medios y Melissa Klug pudieron ser sorprendidos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.

Temas Relacionados

Samahara LobatónBryan Torresamor y fuegoperu-entretenimiento

Más Noticias

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”

El periodista deportivo apuntó contra el presidente de la FPF luego de que se desaten problemas entre clubes y 1190 Sports

Eddie Fleischman criticó a Agustín

Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron examen de nacionalización y Universitario libera sus plazas de extranjeros

Los defensores ‘cremas’ rindieron con éxito su segunda prueba luego de errar en su primera presentación en Migraciones. Esta medida permite que el conjunto ‘merengue’ disponga de un cupo adicional para reforzar su plantilla antes de que finalice el periodo de pases

Williams Riveros y Matías Di

Kangin, exintegrante de Super Junior, emocionado de regresar a Perú: “No es solo un escenario, es un espacio para comunicarnos”

En entrevista con Infobae Perú, el cantante surcoreano explicó el concepto de Stunning Together, habló del significado de volver a cantar y agradeció a los seguidores que lo esperaron durante más de diez años.

Kangin, exintegrante de Super Junior,

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy 2026 por un proyecto que busca empoderar a las niñas: “La música puede educar”

La artista y compositora peruana conversó con Infobae Perú sobre su nominación a mejor Álbum Infantil, el significado de ‘Herstory’ y la importancia de educar a través de la música.

Flor Bromley, la peruana nominada

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”

Ricardo Salcedo indicó que la pelota había salido antes de la jugada que derivó en el penal otorgado a los ‘blanquiazules’, el cual fue convertido por Paolo Guerrero

Jugador de Sport Huancayo culpó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP: PJ confirma que destitución de Jorge Angulo es nula, pero no volverá al cargo

Ya existen votos en el Congreso para censurar a José Jerí por el caso ‘Chifagate’, asegura Carlos Zeballos

ENTRETENIMIENTO

Murió Catherine O’Hara, actriz de

Murió Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre angelito’, y los fans peruanos reaccionan a su partida

Top de películas más vistas en Netflix Perú

Las series más vistas en Netflix Perú para pasar horas frente a la pantalla

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

DEPORTES

Eddie Fleischman criticó a Agustín

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la primera fecha del Torneo Apertura

Partidos de Liga 1 2026 serán transmitidos con normalidad tras Alianza Lima vs Sport Huancayo: 1190 Sports llegó a un acuerdo con clubes

Triunfo de Alianza Lima 2-1 ante Sport Huancayo con goles de Paolo y Guerrero y Alan Cantero en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026