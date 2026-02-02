Perú

Hijos de Melcochita arremeten contra Monserrat Seminario por llanto tras separación: “Lágrimas de cocodrilo”

Los hijos de Pablo Villanueva se conectaron en un live de TikTok donde cuestionaron la forma en que Monserrat hizo pública la separación de su padre

Guardar
Los hijos de Pablo Villanueva se conectaron en un live de TikTok donde cuestionaron la forma en que Monserrat hizo pública la separación de su padre | TikTok

Los hijos de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, no se guardaron nada y respondieron a Monserrat Seminario tras la reciente separación. A través de un live en TikTok, Susan Villanueva y sus hermanos cuestionaron la forma en que Monserrat hizo público el fin de la relación y dejaron claro que no creen en sus lágrimas.

Susan, desde Estados Unidos, no dudó en ironizar sobre el llanto de la expareja de su padre. “Yo ahí les tengo un tip, cuando quieran que les salgan lágrimas de verdad, no como a Monserrat, truco número uno: cebolla. Se soban la cebolla ahí y van a ver cómo lloran; luego se pueden poner Vick Vaporub, pero lo mejor son las gotitas de ojo; los ojos se van a poner rojos”, soltó entre risas.

Jessenia Villanueva, otra de las hijas del sonero, fue directa y calificó la escena como “lágrimas de cocodrilo”. Su hermano también intervino para defenderse de las acusaciones de Monserrat, asegurando que viven lejos y que no tienen injerencia en la relación de su padre. “Echa la culpa a uno cuando nosotros vivimos kilómetros”, comentó.

Hijos de Melcochita arremeten contra
Hijos de Melcochita arremeten contra Monserrat Seminario por llanto tras separación: “Lágrimas de cocodrilo”

Durante el live, Susan fue más allá y acusó a Monserrat de buscar a Melcochita por toda la ciudad. Según ella, la mujer habría hackeado el celular de su padre para rastrear su ubicación. “Ella está con todos los periodistas buscándolo por toda la ciudad. Ha hackeado su celular para ver la ubicación. Ayúdenlo a apagar el GPS porque ella está que lo sigue”, afirmó.

Monserrat anunció que Melcochita la dejó y él confirmó la separación

Monserrat Seminario decidió romper el silencio en TikTok. Con lágrimas en los ojos, contó que Melcochita la dejó después de casi 17 años juntos. “Voy a cumplir 17 años, bueno iba a cumplir, pero ya no. Me dejó. Se fue por las cizañas”, dijo frente a la cámara.

La expareja del artista insistió que la separación no forma parte de ningún show y que la noticia fue inesperada para ella. “Ya no está conmigo Melcocha, ya no está conmigo (…) Me acaba de escribir Pablo diciendo que mejor separarnos. No es show”, repitió, buscando dejar claro que no busca publicidad.

Tras la ruptura, Monserrat Seminario
Tras la ruptura, Monserrat Seminario denunció amenazas de muerte, afirmó que ya solicitó garantías y dejó en claro que no guardará silencio ante presiones, advertencias o intentos de intimidación desde el entorno familiar. (Instagram)

Aunque Monserrat mencionó que la relación terminó por terceros, Melcochita ofreció su versión a Trome y confirmó la ruptura. Aseguró que no hubo infidelidad, sino problemas con el dinero.

“Todo lo que me he sacado la mugre (mis ahorros) está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, declaró el músico.

Melcochita también reveló que, en todos estos años, Monserrat habría gastado una fuerte suma de dinero. “Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol”, detalló.

La pareja, que enfrentó críticas
La pareja, que enfrentó críticas por su diferencia de edad y conflictos familiares, hizo pública su separación tras 17 años de convivencia - ATV

La discusión familiar se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los seguidores opinaron sobre quién tiene la razón. Mientras Monserrat asegura que los hijos de Melcochita influyeron en la ruptura, ellos niegan cualquier intervención y se defienden señalando la distancia física y emocional con la pareja de su padre.

El caso ha generado un intenso debate digital y ha puesto bajo la lupa tanto la vida sentimental del sonero como las diferencias al interior de su familia. Por ahora, ambas partes mantienen sus posturas, en medio del interés mediático y la opinión de miles de seguidores atentos a cada novedad.

Temas Relacionados

MelcochitaMonserrat Seminarioperu-entretenimiento

Más Noticias

Keiko Fujimori revela la razón de su sonrisa ante cámaras cuando fue encarcelada: “Mi mensaje ha sido enviado”

La lideresa de Fuerza Popular recordó el momento en el que el juez Richard Concepción Carhuancho dictaminó 36 meses de prisión preventiva en su contra

Keiko Fujimori revela la razón

Joven recibió certificado de estudios y aseguró su vacante en la Universidad San Marcos

La difusión de su caso en redes sociales movilizó a la comunidad y generó presión sobre las autoridades educativas, quienes intervinieron para solucionar el problema

Joven recibió certificado de estudios

China se convertirá en el primer productor de cobre de Perú al cierre de 2025

Por primera vez, una empresa de capitales chinos liderará la producción cuprífera en Perú, relegando el control estratégico del metal a Beijing por encima de gigantes históricos de EEUU y Canadá

China se convertirá en el

José Jerí retiró solicitud para el ingreso de buque y personal militar de China al Callao por virus H3N2

El Minsa advirtió que el país enfrenta de manera simultánea brotes de dengue, un aumento de casos de influenza A (H3N2) y una temporada de lluvias que exige focalizar la atención de las autoridades

José Jerí retiró solicitud para

“Hoy nos unimos a la lucha contra la anemia infantil”: universidad peruana instala purificadores de agua para más de 20 mil niños en 11 regiones

Se trata de una iniciativa de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) a favor del Programa Nacional Cuna Más, como parte de una alianza con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)

“Hoy nos unimos a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori revela la razón

Keiko Fujimori revela la razón de su sonrisa ante cámaras cuando fue encarcelada: “Mi mensaje ha sido enviado”

Keiko Fujimori afirma que recibir dinero en efectivo para financiar su campaña fue “un error administrativo”

Ciro Castillo anuncia su regreso al Gobierno Regional del Callao, pero seguridad no permite su ingreso

Keiko Fujimori vuelve a amenazar al fiscal Domingo Pérez: “(Va a terminar) No solamente preso”

José Jerí se reúne con motociclistas por norma que prohíbe pasajeros en sus vehículos

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello rechaza y

María Pía Copello rechaza y lamenta ataques a Catitejas, emprendimiento de su hija: “Me parece muy bajo”

María Pía Copello se pronuncia por cuestionamientos a la fortuna de su esposo y su familia: “No tenemos nada que temer”

Melcochita confirma su separación de Monserrat Seminario y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

Melissa Paredes apareció como madrina en el estreno de ‘América Hoy’ 2026

Erick Elera se va de ‘Mande quien Mande’ a solo dos semana de estreno: “La chamba no es sencilla”

DEPORTES

Programación de la Liga Peruana

Programación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV de la fecha 5

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en otro equipo de la Bundesliga

Set 24‑24 y apenas 16 años: Camila Alfaro enfrentó un punto clave en la Liga Peruana de Vóley y gritó “me suda la mano”

Sergio Peña dejaría Alianza Lima tras recibir oferta de equipo de Segunda División de Turquía: un nuevo reto lejos del escándalo

Universitario consolida su liderato en la Liga Peruana de Vóley: resultados de todos partidos en la fecha 4 del torneo