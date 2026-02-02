Los hijos de Pablo Villanueva se conectaron en un live de TikTok donde cuestionaron la forma en que Monserrat hizo pública la separación de su padre | TikTok

Los hijos de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, no se guardaron nada y respondieron a Monserrat Seminario tras la reciente separación. A través de un live en TikTok, Susan Villanueva y sus hermanos cuestionaron la forma en que Monserrat hizo público el fin de la relación y dejaron claro que no creen en sus lágrimas.

Susan, desde Estados Unidos, no dudó en ironizar sobre el llanto de la expareja de su padre. “Yo ahí les tengo un tip, cuando quieran que les salgan lágrimas de verdad, no como a Monserrat, truco número uno: cebolla. Se soban la cebolla ahí y van a ver cómo lloran; luego se pueden poner Vick Vaporub, pero lo mejor son las gotitas de ojo; los ojos se van a poner rojos”, soltó entre risas.

Jessenia Villanueva, otra de las hijas del sonero, fue directa y calificó la escena como “lágrimas de cocodrilo”. Su hermano también intervino para defenderse de las acusaciones de Monserrat, asegurando que viven lejos y que no tienen injerencia en la relación de su padre. “Echa la culpa a uno cuando nosotros vivimos kilómetros”, comentó.

Hijos de Melcochita arremeten contra Monserrat Seminario por llanto tras separación: “Lágrimas de cocodrilo”

Durante el live, Susan fue más allá y acusó a Monserrat de buscar a Melcochita por toda la ciudad. Según ella, la mujer habría hackeado el celular de su padre para rastrear su ubicación. “Ella está con todos los periodistas buscándolo por toda la ciudad. Ha hackeado su celular para ver la ubicación. Ayúdenlo a apagar el GPS porque ella está que lo sigue”, afirmó.

Monserrat anunció que Melcochita la dejó y él confirmó la separación

Monserrat Seminario decidió romper el silencio en TikTok. Con lágrimas en los ojos, contó que Melcochita la dejó después de casi 17 años juntos. “Voy a cumplir 17 años, bueno iba a cumplir, pero ya no. Me dejó. Se fue por las cizañas”, dijo frente a la cámara.

La expareja del artista insistió que la separación no forma parte de ningún show y que la noticia fue inesperada para ella. “Ya no está conmigo Melcocha, ya no está conmigo (…) Me acaba de escribir Pablo diciendo que mejor separarnos. No es show”, repitió, buscando dejar claro que no busca publicidad.

Tras la ruptura, Monserrat Seminario denunció amenazas de muerte, afirmó que ya solicitó garantías y dejó en claro que no guardará silencio ante presiones, advertencias o intentos de intimidación desde el entorno familiar. (Instagram)

Aunque Monserrat mencionó que la relación terminó por terceros, Melcochita ofreció su versión a Trome y confirmó la ruptura. Aseguró que no hubo infidelidad, sino problemas con el dinero.

“Todo lo que me he sacado la mugre (mis ahorros) está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, declaró el músico.

Melcochita también reveló que, en todos estos años, Monserrat habría gastado una fuerte suma de dinero. “Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol”, detalló.

La pareja, que enfrentó críticas por su diferencia de edad y conflictos familiares, hizo pública su separación tras 17 años de convivencia - ATV

La discusión familiar se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los seguidores opinaron sobre quién tiene la razón. Mientras Monserrat asegura que los hijos de Melcochita influyeron en la ruptura, ellos niegan cualquier intervención y se defienden señalando la distancia física y emocional con la pareja de su padre.

El caso ha generado un intenso debate digital y ha puesto bajo la lupa tanto la vida sentimental del sonero como las diferencias al interior de su familia. Por ahora, ambas partes mantienen sus posturas, en medio del interés mediático y la opinión de miles de seguidores atentos a cada novedad.