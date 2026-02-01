Perú

Yessenia y Susan Villanueva acusan a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’: “Trátalo bien y no lo golpees”

Las hijas mayores del cómico denunciaron que la esposa de su padre lo habría agredido físicamente, a pesar de que él tiene 89 años.

Hijas de ‘Melcochita’, Yesenia y Susan, acusan a Monserrat Seminario de maltrar a su padre. TikTok: Jimmy Show Tv

La supuesta separación entre Melcochita y Monserrat Seminario ha sumado un nuevo y tenso capítulo. En conversación con el creador de contenido Jimmy Show TV, Yesenia y Susan Villanueva no solo defendieron la decisión de su padre de dejar el hogar, sino que lo hicieron lanzando graves acusaciones contra Monserrat por presunto maltrato físico y emocional.

“Imagínate, obvio que como hijos, si vemos que a nuestro padre le pegan, obvio vamos a sacar la cara por él también, porque es nuestro padre”, afirmó Yesenia, dejando claro que la preocupación por la integridad del cómico está por encima de cualquier conflicto familiar.

“Si quieres sangrarlo, sángralo, pero trátalo bien”: Susan Villanueva

Susan Villanueva fue aún más directa y cuestionó el trato que Monserrat le habría dado a Melcochita durante los últimos años de convivencia:

“Si alguien te está dando para que mantengas a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos y a todo, no le pongas la mano encima, esta cojuda. Y si quieres sangrarlo, sángralo, pero trátalo bien. ¿Qué mujer es?”, expresó.

Las declaraciones fueron acompañadas de ironías y referencias a la diferencia de edad y contextura entre ambos:

“Son noventa años. Entonces, imagínate ella que es tremendo mulón. Mide como dos metros, tremendo gorilón y le está pegando al pobre”, agregó.

Yesenia, por su parte, sugirió que Monserrat disimulaba los episodios de agresión: “Así es disimuladita, pues, que no le de huella. Claro, que ponga una almohada pa’ que no quede huella”.

Acusaciones de apropiación de documentos y control sobre Melcochita

Las hijas del sonero también acusaron a Monserrat de retener ilegalmente documentos importantes de su padre, lo que, según ellas, le estaría impidiendo viajar a Estados Unidos para reencontrarse con ellas.

“Pero ella le ha quitado los documentos, que eso es ilegal, porque tiene una residencia americana y ella ha usurpado su residencia. Entonces, por eso él no puede viajar ahorita. Si no, ya estuviera acá”, denunció Susan.

Yessenia y Susan Villanueva acusan
Yessenia y Susan Villanueva acusan a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita

Monserrat Seminario: entre el llanto y las acusaciones cruzadas

Horass antes, Monserrat Seminario apareció llorando en un live de TikTok, asegurando que Melcochita la había dejado tras 17 años juntos. En su versión, negó infidelidades y atribuyó la separación a chismes y la mala relación con algunos hijos del cómico.

“No es por una mujer, nada de eso (…) todo por chismes, todo por falsos comentarios. Es ella y el hijo. Yo los tengo bloqueados a todos”, explicó en la transmisión, sugiriendo que la familia política influyó en la ruptura.

La reacción de las hijas, tildando su dolor de “lágrimas de cocodrilo”, generó una fuerte división de opiniones en redes sociales, donde muchos usuarios se preguntan cuál es la verdadera historia detrás de la separación.

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años. TikTok.

¿Dónde está Melcochita? Un futuro incierto para el sonero

La situación actual de Melcochita es incierta. Según sus hijas, se encuentra resguardado y a la espera de poder viajar a Estados Unidos una vez que recupere sus documentos. La familia Villanueva mantiene la esperanza de protegerlo y alejarlo de un entorno que, según su versión, habría sido perjudicial para el artista.

Yesenia y Susan revelaron que actualmente Melcochita se encuentra en un lugar secreto, bajo la protección de sus hijas, mientras esperan la devolución de los documentos para concretar el reencuentro familiar.

“Mi papá está incógnito ahorita. Las únicas que sabemos dónde está somos nosotras, las hijas”.

Por el momento, Pablo Villanueva no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura ni sobre las acusaciones de sus hijas y de Monserrat. El público, por su parte, sigue expectante ante el desenlace de una de las historias familiares más comentadas de la farándula peruana.

El caso de Melcochita, Monserrat Seminario y las hijas del sonero ha puesto en discusión los límites de la vida privada y la protección de los adultos mayores en el entorno del espectáculo. Las acusaciones cruzadas, los bloqueos en redes y la exposición mediática han generado un escenario de incertidumbre que, por ahora, no tiene una solución clara.

Melcochita indignado porque sacaron su
Melcochita indignado porque sacaron su película de cartelera en su semana de estreno: “No es justo que nos hagan esto”

