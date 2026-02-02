Ciro Castillo intentaría regresar por la fuerza al GORE Callao: Edita Vargas pide presencia de policías y fiscales

Tensión en el Gobierno Regional del Callao. La gobernadora regional encargada, Edita Vargas, advirtió que Ciro Castillo Rojo, quien hasta hace poco se encontraba prófugo de la justicia, intentaría regresar a su cargo usando matones, por lo que solicitó la presencia de la Policía y del Ministerio Público.

Luego de que el abogado de Castillo Rojo, Humberto Abanto, señalara que su defendido acudiría a retomar sus funciones este lunes 2 de febrero, Edita Vargas convocó a una conferencia de prensa en la que explicó cuáles serían las medidas que adoptará su administración ante el posible regreso de Ciro Castillo.

Según indicó la funcionaria, Castillo Rojo acudiría a la sede del Gobierno Regional del Callao para “ingresar de forma abusiva”.

“Refieren que va a venir de forma prepotente con un grupo de personas para ingresar en forma abusiva aquí a nuestro, nuestro Gobierno Regional. Recordemos que es una institución pública y merecemos todo respeto”, comentó.

Edita Vargas denuncia que Ciro Castillo buscaría ingresar de forma prepotente al Gore Callao

Asimismo, agregó que envió oficios a la Fiscalía del distrito y al jefe de la Región Policial Callao para pedir su apoyo “para que el día de mañana venga y pueda apaciguar la situación, porque esto no es la casa de nadie”.

Finalmente, pidió respeto para la institución y recordó que es la “casa de la población del Callao”.

¿Cuál es el procedimiento para que Ciro Castillo regrese?

Edita Vargas explicó que la decisión sobre un eventual regreso de Ciro Castillo a su cargo como gobernador recae en los consejeros regionales.

“Entonces, creo que se debe proceder correctamente, dirigiéndose a los consejeros regionales para que ellos puedan asumir la responsabilidad penal, civil y administrativa, para que vuelva a ingresar a la Gobernación Regional”, señaló.

Vargas recordó que Castillo Rojo no se encontraba de licencia ni de vacaciones, sino que su ausencia obedeció a que era un prófugo de la justicia y tenía una orden de captura pendiente.

Ciro Castillo continuará investigación en libertad tras fallo del Poder Judicial. (Foto: Agencia Andina)

Precisamente por la investigación que afronta Ciro Castillo, la gobernadora encargada expresó su preocupación ante un posible retorno al cargo, ya que, una vez en funciones, tendría acceso a información sensible que podría comprometer el proceso.

“Si se permite ingresar nuevamente, nos puede acabar con toda la documentación que se necesita para la investigación. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado aquí, porque todavía sigue la investigación”, explicó.

En ese sentido, cuestionó la decisión de los jueces que modificaron las medidas restrictivas contra Castillo Rojo, al variar la prisión preventiva por comparecencia.

Callao: Consejo Regional evaluará suspensión o vacancia de Ciro Castillo. Video: VOZ-Perú TV

¿Pueden vacar a Ciro Castillo?

La continuidad de Ciro Castillo Rojo al frente del Gobierno Regional del Callao está en riesgo. De acuerdo con la defensa legal de la gobernadora regional encargada, Ronald Espinoza, se habrían configurado las condiciones previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para que el Consejo Regional evalúe su suspensión e incluso una eventual vacancia.

Según la explicación brindada, Castillo Rojo mantenía un mandato de prisión preventiva, pero su alejamiento del cargo habría sido presentado internamente como una licencia. Esta figura administrativa, precisa la norma, solo puede extenderse por un plazo máximo de 45 días. Dicho periodo ya habría sido superado, lo que deja sin sustento legal cualquier argumento que pretenda mantener vigente esa condición y abre la posibilidad de aplicar medidas más severas.

Al vencerse el plazo legal, la ley establece de manera imperativa que se activa una causal de suspensión y, dependiendo de la evaluación del caso concreto, también una causal de vacancia. En ese escenario, el rol del Consejo Regional del Callao resulta determinante, ya que corresponde al pleno de consejeros analizar la situación administrativa del funcionario y adoptar una decisión dentro del marco legal.

Definición política en el Callao: Consejo Regional decide el futuro de Ciro Castillo. Video: VOZ-Perú TV

El abogado letrado aclaró, además, que la reciente resolución judicial emitida mediante un auto de vista solo resuelve aspectos de carácter penal. En ese sentido, precisó que dicha decisión no tiene efectos directos sobre el ámbito administrativo ni electoral, por lo que no limita ni condiciona la competencia del Consejo Regional para pronunciarse.

De esta manera, la definición sobre la continuidad de Ciro Castillo Rojo no depende de instancias judiciales, sino del debate y la votación que realicen los consejeros regionales. Ellos deberán determinar si corresponde su permanencia, su suspensión o la vacancia, aplicando estrictamente lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.