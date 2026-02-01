Ciro Castillo puede retornar a su cargo como gobernador del Callao tras anulación de prisión preventiva, asegura penalista

La Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao revocó la prisión preventiva de 24 meses contra el gobernador regional, Ciro Castillo Rojo. | Canal N

La situación legal de Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, experimentó un giro decisivo tras la reciente resolución judicial que anuló la orden de prisión preventiva dictada en su contra. La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao revocó la medida, que inicialmente contemplaba 24 meses de prisión preventiva, y la sustituyó por comparecencia con restricciones.

Esta decisión, adoptada tras la evaluación de un recurso de apelación presentado por su defensa, permite que el funcionario afronte el proceso penal en libertad, bajo una serie de condiciones estrictas, mientras continúan las investigaciones por presunta organización criminal y colusión agravada.

La resolución implica la inmediata desactivación de la orden de captura que pesaba sobre el gobernador, quien permanecía prófugo desde el 11 de enero, fecha en la que el juez Edie Solórzano dictó la medida de prisión preventiva. En su lugar, el médico de profesión deberá presentarse mensualmente ante el registro biométrico, no podrá ausentarse del Callao sin autorización judicial, tiene prohibido abandonar el país y no podrá comunicarse, directa o indirectamente, con los demás investigados. Además, se le impuso una caución de 20.000 soles, que debe abonar en un plazo de diez días.

El Poder Judicial también estableció la prohibición expresa de brindar declaraciones a la prensa sobre los hechos investigados, advirtiendo que cualquier incumplimiento de estas restricciones podría motivar una nueva solicitud de prisión preventiva.

Ciro Castillo podría volver a su cargo como gobernador.

¿Puede Ciro Castillo volver a ser gobernador del Callao?

De acuerdo con el abogado penalista Andy Carrión, la comparecencia con restricciones no representa un impedimento legal para que Ciro Castillo retome su cargo como gobernador regional del Callao. Explicó que, en la actualidad, no existe una sentencia condenatoria firme ni una resolución en primera instancia que lo inhabilite para ejercer funciones públicas.

Precisó que, dentro del marco normativo actual, la única forma de apartar a Castillo del cargo sería a través de una decisión administrativa del Gobierno Regional o del Jurado Nacional de Elecciones. En ambos casos, debe observarse un plazo perentorio y causales taxativas establecidas en la ley electoral. “Si hasta ahora no lo han destituido en el ámbito propio de la gobernatura, resulta poco probable que lo propongan ahora, ya que él va a estar libre”, expuso Carrión en entrevista con RPP.

Vale mencionar que el Consejo Regional del Callao declaró la suspensión de Ciro Castillo, cuando enfrentaba un pedido de detención preliminar por liderar una presunta organización criminal. En consecuencia, procedió a la sucesión constitucional para evitar un vacío de poder en el primer puerto, designando a Edita Vargas. No obstante, dado que la figura no tiene carácter de permanente, la restitución de Castillo es una fuerte posibilidad.

La gobernadora sustituye a Castillo en un momento crítico, marcado por procedimientos judiciales y pedidos de protección en el ejercicio de su cargo. | Composición: Infoabe Perú

¿Por qué se investiga a Circo Castillo?

El proceso judicial contra Ciro Castillo Rojo se enmarca en la investigación fiscal denominada “Los Socios del Callao”, que indaga la presunta existencia de una organización criminal dedicada al direccionamiento ilícito de contrataciones públicas en el Gobierno Regional durante el año 2023. Según el Ministerio Público, se habrían manipulado más de 60 procesos de contratación, ocasionando un perjuicio económico superior a un millón de soles al Estado.