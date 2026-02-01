Perú

Ciro Castillo puede retornar a su cargo como gobernador del Callao tras anulación de prisión preventiva, asegura penalista

El abogado Andy Carrión explicó que, ante la ausencia de una sentencia condenatoria firme o resolución en primera instancia que lo inhabilite para ejercer funciones públicas, el médico podría volver a su puesto, actualmente ocupado por Edita Vargas

Guardar
La Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao revocó la prisión preventiva de 24 meses contra el gobernador regional, Ciro Castillo Rojo. | Canal N

La situación legal de Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, experimentó un giro decisivo tras la reciente resolución judicial que anuló la orden de prisión preventiva dictada en su contra. La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao revocó la medida, que inicialmente contemplaba 24 meses de prisión preventiva, y la sustituyó por comparecencia con restricciones.

Esta decisión, adoptada tras la evaluación de un recurso de apelación presentado por su defensa, permite que el funcionario afronte el proceso penal en libertad, bajo una serie de condiciones estrictas, mientras continúan las investigaciones por presunta organización criminal y colusión agravada.

La resolución implica la inmediata desactivación de la orden de captura que pesaba sobre el gobernador, quien permanecía prófugo desde el 11 de enero, fecha en la que el juez Edie Solórzano dictó la medida de prisión preventiva. En su lugar, el médico de profesión deberá presentarse mensualmente ante el registro biométrico, no podrá ausentarse del Callao sin autorización judicial, tiene prohibido abandonar el país y no podrá comunicarse, directa o indirectamente, con los demás investigados. Además, se le impuso una caución de 20.000 soles, que debe abonar en un plazo de diez días.

El Poder Judicial también estableció la prohibición expresa de brindar declaraciones a la prensa sobre los hechos investigados, advirtiendo que cualquier incumplimiento de estas restricciones podría motivar una nueva solicitud de prisión preventiva.

Ciro Castillo podría volver a
Ciro Castillo podría volver a su cargo como gobernador.

¿Puede Ciro Castillo volver a ser gobernador del Callao?

De acuerdo con el abogado penalista Andy Carrión, la comparecencia con restricciones no representa un impedimento legal para que Ciro Castillo retome su cargo como gobernador regional del Callao. Explicó que, en la actualidad, no existe una sentencia condenatoria firme ni una resolución en primera instancia que lo inhabilite para ejercer funciones públicas.

Precisó que, dentro del marco normativo actual, la única forma de apartar a Castillo del cargo sería a través de una decisión administrativa del Gobierno Regional o del Jurado Nacional de Elecciones. En ambos casos, debe observarse un plazo perentorio y causales taxativas establecidas en la ley electoral. “Si hasta ahora no lo han destituido en el ámbito propio de la gobernatura, resulta poco probable que lo propongan ahora, ya que él va a estar libre”, expuso Carrión en entrevista con RPP.

Vale mencionar que el Consejo Regional del Callao declaró la suspensión de Ciro Castillo, cuando enfrentaba un pedido de detención preliminar por liderar una presunta organización criminal. En consecuencia, procedió a la sucesión constitucional para evitar un vacío de poder en el primer puerto, designando a Edita Vargas. No obstante, dado que la figura no tiene carácter de permanente, la restitución de Castillo es una fuerte posibilidad.

La gobernadora sustituye a Castillo
La gobernadora sustituye a Castillo en un momento crítico, marcado por procedimientos judiciales y pedidos de protección en el ejercicio de su cargo. | Composición: Infoabe Perú

¿Por qué se investiga a Circo Castillo?

El proceso judicial contra Ciro Castillo Rojo se enmarca en la investigación fiscal denominada “Los Socios del Callao”, que indaga la presunta existencia de una organización criminal dedicada al direccionamiento ilícito de contrataciones públicas en el Gobierno Regional durante el año 2023. Según el Ministerio Público, se habrían manipulado más de 60 procesos de contratación, ocasionando un perjuicio económico superior a un millón de soles al Estado.

Temas Relacionados

Ciro CastilloGore CallaoAndy Carriónperu-politica

Más Noticias

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: así van los partidos y equipos

Universitario derrotó a Regatas Lima en el primer día de la jornada, mientras que Alianza Lima chocará con San Martín el domingo 1 de febrero en una final adelantada. Entérate cómo marchan los equipos

Resultados de la fecha 4

Yessenia y Susan Villanueva acusan a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’: “Trátalo bien y no lo golpees”

Las hijas mayores del cómico denunciaron que la esposa de su padre lo habría agredido físicamente, a pesar de que él tiene 89 años.

Yessenia y Susan Villanueva acusan

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 4 - Fase 2: así van los equipos

La cuarta fecha arrancó con algunos movimientos en la tabla, pero aún se esperan los duelos como Universitario vs Regatas Lima y el clásico entre Alianza Lima y San Martín, que pondrán en juego posiciones importantes

Tabla de posiciones de la

Alerta en Arequipa por lahar que desciende del volcán Misti y amenaza la quebrada Huarangal

El Instituto Geofísico del Perú reportó el descenso de un lahar por la quebrada Huarangal, generando alerta en Arequipa y motivando recomendaciones de seguridad para la población

Alerta en Arequipa por lahar

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá cotejos imperdibles: Barcelona defenderá el liderato en LaLiga, Hernán Barcos chocará con Christian Cueva en Chongoyape, Lionel Messi tendrá otro amistoso con Inter Miami

Partidos de hoy, sábado 31
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vicente Tiburcio y Luis Bravo

Vicente Tiburcio y Luis Bravo comparecerán este lunes 2 ante la Comisión de Fiscalización por caso ‘Chifagate’: ¿por qué fueron citados?

Corte Suprema confronta a Fernando Rospigliosi: rechazan “amenazas de intervencionismo” por parte del presidente del Congreso

EMAPE defiende gestión de Rafael López Aliaga: rechaza acusaciones de Podemos Perú y respalda adjudicación de Vía Expresa Norte

Podemos Perú denuncia a Rafael López Aliaga por entregar construcción de Vía Expresa Norte a empresa china incluida en lista negra de corrupción

Tomás Gálvez no apeló sentencia que rechazó declarar ilegal a Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Yessenia y Susan Villanueva acusan

Yessenia y Susan Villanueva acusan a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’: “Trátalo bien y no lo golpees”

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

Ricardo Mendoza emocionado por la pronta llegada de su primer hijo y envía mensaje a Katya Mosquera: “Te amo y estoy muy emocionado”

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

Mamá de Sergio Peña se pronuncia tras filtración de testimonio de abuso: “Qué fácil es escribir con odio”

DEPORTES

Resultados de la fecha 4

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: así van los partidos y equipos

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 4 - Fase 2: así van los equipos

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Regatas Lima 3-0: Resumen y jugadas del infartante triunfo crema en la Liga Peruana de Vóley

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato