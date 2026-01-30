Anulan prisión preventiva contra Ciro Castillo: Poder Judicial falla a favor del gobernador regional del Callao

La Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao revocó la prisión preventiva de 24 meses contra el gobernador regional, Ciro Castillo Rojo. | Canal N

El Poder Judicial anuló la prisión preventiva dictada contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, tras resolver el recurso de apelación presentado por su defensa. Con esta decisión, la autoridad regional afrontará el proceso penal en libertad mientras continúan las investigaciones en su contra por presuntos delitos vinculados a corrupción y organización criminal.

La resolución fue emitida por la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao, que revocó la medida coercitiva de prisión preventiva impuesta por un plazo de 24 meses. El tribunal determinó reformar dicha medida y sustituirla por comparecencia con restricciones, al considerar los argumentos expuestos durante la audiencia de apelación.

Ciro Castillo continuará investigación en libertad tras fallo del Poder Judicial. (Foto: Agencia Andina)

Restricciones judiciales

En reemplazo de la prisión preventiva, el Poder Judicial impuso a Ciro Castillo Rojo una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante el plazo de 24 meses. Entre ellas se encuentran la obligación de no ausentarse de la provincia constitucional del Callao sin autorización judicial, así como comparecer de manera mensual ante el registro biométrico correspondiente para informar y justificar sus actividades.

Asimismo, el gobernador regional tiene prohibido abandonar el territorio nacional durante el periodo establecido y no podrá comunicarse, directa o indirectamente, con los demás investigados en el proceso. El tribunal también dispuso la prohibición de realizar declaraciones a la prensa sobre el caso, bajo apercibimiento de que estas restricciones sean revocadas y se evalúe una nueva medida de prisión preventiva.

Orden de captura deshabilitada

Como parte de la resolución, el Poder Judicial ordenó el levantamiento de la orden de ubicación y captura que pesaba sobre Ciro Castillo Rojo, la cual había sido emitida tras dictarse inicialmente la prisión preventiva. Esta disposición permite que el investigado se someta al proceso judicial bajo las nuevas condiciones impuestas por la Sala.

En el mismo expediente, el tribunal se pronunció sobre la situación de César Edilberto Arango Waringa, otro de los investigados, para quien se dispuso detención domiciliaria por un plazo de 24 meses. A este se le impusieron reglas de conducta similares, así como el pago de una caución económica menor, manteniéndose vigentes las demás disposiciones del proceso.

Investigación en libertad y retorno a funciones

Con la anulación de la prisión preventiva, Ciro Castillo Rojo continuará siendo investigado en libertad por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado. El proceso está relacionado con una investigación fiscal que involucra presuntas irregularidades en contrataciones públicas realizadas durante el año 2023 en el Gobierno Regional del Callao.

Este fallo judicial dejaría habilitado al gobernador regional para retomar sus funciones al frente del Gobierno Regional del Callao, mientras avanza la investigación en el Ministerio Público. El caso se enmarca en el expediente conocido como “Los Socios del Callao”, que indaga un presunto direccionamiento de más de 60 procesos de contratación pública que habrían generado un perjuicio económico superior a un millón de soles al Estado.