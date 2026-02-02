Ciro Castillo anuncia su regreso al Gobierno Regional del Callao, pero seguridad no permite su ingreso

Ciro Castillo vuelve al Gobierno Regional del Callao luego de días en la clandestinidad. (Video: )

Luego de un mes en la clandestinidad y de que se suspenda una orden de prisión preventiva en su contra por el caso ‘Los socios del Callao’, Ciro Castillo Rojo dejó la clandestinidad y se presentó en la sede del Gobierno Regional del Callao para retomar sus actividades como gobernador.

“Ustedes siempre han estado conmigo y yo siempre voy a estar con ustedes. Vamos a hacer las cosas a la chalaca, cumpliendo la ley. No vamos a caer en provocaciones (...) Les pido a mis queridos hermanos, chalacas y chalacos, que me esperen acá. Vamos a dar una conferencia de prensa, pero primero queremos ingresar. No nos prestemos a ningún tipo de provocación. Solamente tenemos que cumplir la ley”, indicó Castillo a sus seguidores, quienes lo esperaron esta mañana a las afueras de la sede del Gore Callao.

Pese a que el Poder Judicial hizo oficial la revocatoria del pedido de prisión preventiva en contra del gobernador, Castillo no pudo ingresar a la sede del Gobierno Regional del Callao y -hasta el momento de publicada esta nota- sigue a las afueras de la puerta principal de la sede del Gore a la espera de que se permita su reingreso.

Ciro Castillo continuará investigación en libertad tras fallo del Poder Judicial. (Foto: Agencia Andina)

Ciro Castillo no tiene impedimento para volver al Gore Callao

Pese al impedimento de acceso a Ciro Castillo, su abogado defensor, Humberto Abanto, afirmó a RPP que su representado no tiene ningún impedimento para asumir nuevamente su puesto.

“Lo que había era una suplencia a cargo de la vicegobernadora, que es de su organización política y terminada la situación que impedía es obligatorio el cese de la suplencia y la asunción por el titular del cargo”, expresó Abanto.

Sin embargo, la vicegobernadora, Edita Vargas, afirmó que Castillo Rojo solo podrá ingresar a la sede del Gore como un ciudadano más y que serán los integrantes del Consejo Regional los encargados de evaluar el caso de Ciro Castillo, que aún afronta un caso por presunta organización criminal.

Definición política en el Callao: Consejo Regional decide el futuro de Ciro Castillo. Video: VOZ-Perú TV

Además de lo indicado por Vargas, la vicegobernadora del Callao solicitó garantías a la Policía Nacional del Perú para evitar ser víctima de alguna represalia. “Tengo medidas de protección frente a la persona que va a venir el día de mañana (lunes 2 de enero). Refieren que va a venir de forma prepotente con un grupo de personas para ingresar en forma abusiva aquí a nuestro Gobierno Regional”, acusó.

La continuidad de Ciro Castillo Rojo en el Gobierno Regional del Callao quedó en manos del Consejo Regional. Más allá de los anuncios de su defensa legal o de las resoluciones judiciales, será este órgano colegiado el que defina si corresponde que retome el cargo, sea suspendido o se le declare la vacancia, conforme a lo que establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

La gobernadora regional encargada, Edita Vargas señaló que no existe un retorno automático de Ciro Castillo a la Gobernación Regional. La decisión, recalcó, no depende de ella ni del Poder Judicial, sino exclusivamente de los consejeros regionales.