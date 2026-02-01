Perú

Tipo de cambio a la baja y activos en dólares: ¿un revés para la contabilidad empresarial en el Perú?

Una caída superior al 10% frente al sol obliga a las empresas peruanas a recalibrar valoraciones de activos y pasivos, afectando la manera en que interpretan la salud financiera de sus operaciones

Las compañías peruanas debieron ajustar
Las compañías peruanas debieron ajustar balances y reforzar controles financieros ante la volatilidad y riesgo cambiario internacional. REUTERS/Nathalia Angarita

El dólar registró en 2025 una de sus caídas más pronunciadas de los últimos años, con una depreciación global del 9,6% en el índice dólar y un descenso superior al 10% frente al sol peruano.

Esta tendencia, que llevó el tipo de cambio desde niveles cercanos a S/3,75 hasta cerrar el año en torno a S/3,36, marcó un cambio significativo en la dinámica financiera y contable de las empresas en Perú, obligando a revisar estrategias y ajustar balances ante un escenario de mayor volatilidad cambiaria.

¿La caída del tipo de cambio fuerza revisión de estados financieros en Perú?

Para las empresas peruanas, la caída del dólar tuvo efectos inmediatos y transversales en sus estados financieros, especialmente en aquellas con operaciones, deudas o ingresos en moneda extranjera.

Haydee Injante, abogada tributarista y especialista en contabilidad y finanzas, advierte que cuando el tipo de cambio desciende, las empresas deben evaluar cuidadosamente cómo se están reflejando estos movimientos en su contabilidad.

“Ya que pueden generar impactos relevantes en los resultados, las provisiones y en la lectura real de la situación financiera”, explica. Una revisión oportuna permite identificar riesgos y evitar decisiones empresariales basadas en información distorsionada.

La depreciación global del dólar
La depreciación global del dólar en 2025 llevó el tipo de cambio en Perú a S/3,36, impulsando la revisión financiera obligatoria en las empresas.

La depreciación del dólar impacta en la contabilidad empresarial en Perú

Desde el punto de vista contable, la variación cambiaria afecta el valor de cuentas por cobrar, obligaciones financieras y activos registrados en moneda extranjera.

Por ejemplo, una empresa con deuda en dólares puede registrar menores pasivos contables, pero esto no necesariamente implica una mejora real en su capacidad de pago o en la salud operativa del negocio.

Los efectos de la depreciación del dólar pueden no ser evidentes de inmediato, pero inciden directamente sobre indicadores clave como la rentabilidad, la liquidez y el patrimonio empresarial.

  • Reducción del valor de activos y pasivos en dólares: Cuando el dólar baja frente al sol, los activos y pasivos registrados en moneda extranjera disminuyen su valor en los libros contables, lo que puede afectar el balance general.
  • Deuda en dólares más baja en soles: Las empresas con préstamos o deudas en dólares verán reflejado un menor monto de pasivos en moneda local, aunque esto no siempre significa una mejora real en su capacidad de pago.
  • Ajuste en cuentas por cobrar y pagar: Las cuentas comerciales en dólares, tanto por cobrar como por pagar, deben recalcularse al nuevo tipo de cambio, lo que puede alterar la liquidez y la posición financiera de la empresa.
  • Reconocimiento de diferencias de cambio: La variación del dólar genera diferencias de cambio que se registran como ingresos o gastos en los resultados del periodo, impactando la utilidad neta.
  • Distorsión en los indicadores financieros: Fluctuaciones abruptas del tipo de cambio pueden hacer que la rentabilidad, la liquidez o el patrimonio de la empresa no reflejen fielmente la realidad económica.
  • Ajustes en impuestos y obligaciones tributarias: Los cambios en el valor de los activos y pasivos en dólares afectan la base imponible de algunos impuestos y pueden modificar el monto a pagar al fisco.
  • Revisión de presupuestos y proyecciones: La caída del dólar obliga a las áreas financieras a actualizar presupuestos, proyecciones y planes de inversión para evitar desviaciones significativas.
  • Necesidad de mayor control y supervisión: Es fundamental reforzar los procesos de control interno para monitorear el impacto del tipo de cambio y evitar errores en los registros contables.
  • Riesgo de decisiones basadas en cifras distorsionadas: Si no se analiza correctamente el efecto del dólar, la información financiera puede llevar a decisiones empresariales equivocadas.
  • Frecuencia en la actualización de estados financieros: Una mayor volatilidad demanda revisar y ajustar los estados financieros con mayor frecuencia, para mantener información actualizada y confiable.
Expertos señalaron la importancia de
Expertos señalaron la importancia de recalcular cuentas por cobrar y pagar, así como actualizar la base imponible de impuestos por la caída del dólar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste cambiario modifica los resultados fiscales de empresas peruanas

Esta coyuntura obliga a las áreas financieras y de control a fortalecer procesos internos y realizar evaluaciones periódicas del impacto cambiario en presupuestos, proyecciones y cierres mensuales.

La caída del dólar redefine así la contabilidad como un instrumento estratégico, no solo para el registro histórico de operaciones, sino para la anticipación de riesgos y la toma de decisiones alineadas con la realidad económica y tributaria.

El contexto internacional añade complejidad: el dólar perdió terreno frente al euro, la libra y otras monedas principales, reflejando un reacomodo global en los flujos de capital e inversiones.

En Perú, la previsión para 2026 apunta a una estabilización o leve volatilidad del tipo de cambio, sin retornar a los niveles elevados de 2023-2024, lo que mantiene la atención sobre los riesgos cambiarios y la necesidad de una gestión proactiva.

