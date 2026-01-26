El dólar en Perú podría retroceder a los S/3 en 2026, niveles no vistos en casi 15 años

El sol peruano podría alcanzar una histórica apreciación frente al dólar, con pronósticos de cotización en S/3 por dólar en 2026 según la Universidad de Lima. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

El sol peruano podría marcar un hito en los próximos meses: alcanzar una apreciación crítica frente al dólar y cotizar pen torno a los S/3 en 2026.

Esta es una de las principales conclusiones del más reciente Reporte Macroeconómico y Financiero elaborado por el Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima.

El escenario previo: vientos de cola para Perú en 2026

Según el informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento mundial estable de 3,3% para 2025 y 2026, moderándose hasta 3,2% en 2027.

A pesar de fricciones e incertidumbre política, el entorno internacional seguirá siendo favorable para países exportadores de materias primas como Perú, impulsado por altos precios del cobre y del oro, que han llegado a niveles récord (USD 5,83/lb el cobre y USD 4.763/onza el oro al 20 de enero).

Este contexto externo, sumado a revisiones al alza en el crecimiento de los principales socios comerciales de Perú (China, Estados Unidos y la Eurozona), genera condiciones propicias para fuertes ingresos de divisas y, por tanto, presiones hacia la baja sobre el tipo de cambio local.

El fortalecimiento del sol se apoya en reservas internacionales netas récord, que ascendieron a USD 95.512 millones al 14 de enero de 2026, el 30% del PBI nacional.

Proyección del dólar: ¿menos de S/3?

Actualmente, el tipo de cambio se ubica cerca de S/3,36 por dólar (al 20 de enero), ya por debajo de los niveles vistos entre 2022 y 2024.

El reporte de la Universidad de Lima recoge estimaciones de analistas económicos y del sistema financiero que prevén un rango entre S/3,00 y S/3,30 para el primer trimestre de 2026.

El sostenimiento de precios internacionales y la estabilidad política se presentan como condiciones clave para que el sol consolide su apreciación histórica en el mercado cambiario, según la Universidad de Lima.

Más allá, si se mantienen los precios internacionales y la macroeconomía local estable, los riesgos apuntan a mayor apreciación, con el sol llegando hasta S/3,00 por dólar en el transcurso de 2026.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha intervenido activamente para moderar la apreciación, comprando US$1.449 millones en el mercado spot en las primeras semanas del año.

Sin embargo, de sostenerse las anclas macroeconómicas (bajo déficit fiscal, crecimiento sostenido, baja inflación), el sol podría volverse aún más fuerte.

Reservas internacionales en picos históricos, según la Universidad de Lima

Un factor clave detrás de la fortaleza cambiaria es el nivel histórico de las reservas internacionales. Al 14 de enero de 2026, las Reservas Internacionales Netas ascendieron a US$95.512 millones, monto equivalente al 30% del PBI, y superior en US$16.525 millones al cierre de 2024.

Este gran colchón le permite al máximo ente emisor del Perú intervenir eficazmente en el mercado cambiario y mitigar episodios de volatilidad.

El escenario internacional favorece al sol peruano gracias a un entorno positivo para exportadores de materias primas y precios récord de cobre y oro.

La inflación en Lima Metropolitana cerró diciembre en 1,51% interanual, dentro del rango meta del BCRP (1–3%) y con expectativas que apuntan a una inflación sostenida alrededor del 2% para 2026 y 2027.

El BCRP mantiene su tasa de referencia en 4.25% y los modelos econométricos sugieren estabilidad en dicho nivel durante el primer trimestre, permitiendo que el diferencial de tasas con Estados Unidos y otros países de la región favorezca la entrada de capitales.

Dinamismo económico y balance fiscal: ¿Cuánto crecerá el PBI de Perú en 2026?

La economía peruana creció 3,4% durante 2025, y se espera un avance de 3,0%-3,5% para 2026, impulsado por el sector no primario (construcción, servicios y comercio).

El empleo formal privado aumentó 4,7% interanual en noviembre, en sintonía con el optimismo empresarial y la mejora de expectativas de corto y mediano plazo (los índices de expectativas empresariales a 3 y 12 meses se mantienen en terreno claramente optimista, superando los 55 y 65 puntos, respectivamente).

Desde la óptica fiscal, el déficit acumulado de los últimos 12 meses fue de 2,3% del PBI, levemente por encima del objetivo oficial (-2,2%), pero con ingresos tributarios creciendo al 13.1% y superávit comercial de US$32.300 millones impulsado por exportaciones mineras.

El PBI de Perú creció 3,4% en 2025 y se prevé una expansión entre 3,0% y 3,5% para 2026, impulsada por sectores no primarios como construcción y servicios.

Factores de riesgo y perspectivas

El informe advierte finalmente que una eventual mayor volatilidad internacional—por shocks políticos en EEUU, caída de precios de metales o correcciones tecnológicas globales—podría añadir presión sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, el escenario base para este año apunta a condiciones financieras cómodas, riesgo país bajo, estabilidad macroeconómica y ausencia de inestabilidad política relevante, indica el Observatorio de la Universidad de Lima.

Si la predicción se cumple, el dólar en Perú podría cotizar en cifras no vistas desde 2012, retornando al umbral psicológico de los S/3,00 o incluso por debajo, consolidando así la fortaleza cambiaria peruana y abriendo oportunidades y retos para exportadores, importadores y los agentes económicos en general.