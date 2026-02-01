Perú

Las manos de artesanos peruanos detrás de la estatua a Santa Rosa y el mosaico de las vírgenes que lucen en El Vaticano

Jóvenes formados en los talleres de Chacas y Jangas, en Áncash, herederos del legado del padre Ugo de Censi, crearon estos proyectos. Sus historias reflejan la fuerza de la tradición, la fe y el trabajo colectivo en los Andes peruanos

La inauguración de dos obras de arte sacro en los Jardines del Vaticano, este 31 de enero, puso en primer plano una historia de esfuerzo y talento juvenil de los Andes peruanos. El papa León XIV bendijo una estatua de Santa Rosa de Lima y un mosaico de la Virgen María, piezas que ahora forman parte permanente de uno de los espacios más emblemáticos de la Iglesia católica. Ambas creaciones son fruto del trabajo de la Familia de Artesanos Don Bosco, una comunidad de jóvenes artistas formados en Chacas, Áncash.

La elaboración de la imagen de Santa Rosa de Lima —primera santa del Nuevo Mundo— fue encargada por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y materializada por el joven escultor Edwin Morales. De acuerdo con Vatican News, la estatua se esculpió íntegramente en travertino blanco de Huancayo, un material proveniente de las canteras peruanas. El diseño refleja un instante místico: en la iglesia de Santo Domingo de Lima, la santa contempla a la Virgen del Rosario y presencia la aparición del Niño Jesús, quien le ofrece un anillo y flores, símbolos que se integran en la obra.

La pieza está cargada de simbolismos reconocibles para la comunidad católica y para la historia peruana. El ancla, presente en la escultura, remite a la esperanza y recuerda la protección atribuida a Santa Rosa durante la amenaza pirata de 1615 en Lima. El rosario identifica a la santa con la Tercera Orden de los Dominicos, y la rosa alude al nombre que eligió durante su confirmación, bajo la guía de Toribio de Mogrovejo.

Ambas obras fueron inauguradas en una ceremonia en la que participaron representantes de la Embajada del Perú ante la Santa Sede, la CEP y autoridades del Vaticano. Este acontecimiento marcó un hito para la comunidad artística peruana al ubicar el nombre de Chacas y Jangas —pueblos andinos donde se formaron y trabajaron los jóvenes artesanos—.

Mosaico de vírgenes

La dirección del proyecto estuvo a cargo de Lenin Álvarez, quien asumió el reto de reflejar la diversidad y profundidad de la devoción mariana en el Perú. El mosaico plasma una tradición que, desde la evangelización, ha dado origen a distintas advocaciones de la Virgen María, representativas de la fe y el sentir de los pueblos peruanos.

La propuesta iconográfica elegida por la Conferencia Episcopal Peruana reúne varias de las advocaciones más significativas para el país. En la parte superior, se ubica la Virgen de la Puerta; en el centro, la Virgen Inmaculada, en referencia al dogma de la Inmaculada Concepción. El lado izquierdo concentra tres imágenes de la Virgen de la Candelaria, mientras que el derecho agrupa advocaciones asociadas a la protección: la Virgen de la Merced, la Virgen del Carmen y la Virgen de la Evangelización, todas invocadas por los fieles en diversos momentos del año.

La ejecución del mosaico requirió seis meses de trabajo colaborativo entre ocho jóvenes artesanos formados en las escuelas Taller Don Bosco. Bajo la orientación de Lenin Álvarez, aplicaron técnicas tradicionales y recursos aprendidos de maestros de la Fábrica de San Pedro, en el Vaticano.

Las manos de artesanos peruanos

El mosaico dedicado a la Virgen María se realizó en los talleres de Chacas, bajo el legado del padre Ugo De Censi. El taller de Artesanos Don Bosco, en Chacas, Áncash, nació en 1984 por iniciativa del salesiano.

Su propósito fue ofrecer a los jóvenes de la región una alternativa para evitar el éxodo hacia la capital, apostando por el desarrollo de sus talentos en carpintería, escultura, pintura y restauración. Su talento y formación logran alcanzar reconocimientos internacionales.

La primera meta del taller fue construir la iglesia local, lo que llevó a identificar y reunir a jóvenes con habilidades artísticas de los caseríos cercanos. Para su formación, se convocó a maestros de Cusco e Italia, quienes transmitieron técnicas y conocimientos.

Con el paso de los años, el taller se transformó en un espacio inclusivo. No solo formó a varones, sino que también integró a mujeres en actividades de tejido, bordado y, más adelante, en técnicas como la vitrofusión. Muchas de las jóvenes que hoy trabajan en el taller encontraron allí una oportunidad ante la falta de recursos para continuar sus estudios.

La autosostenibilidad ha sido un principio clave desde el inicio. Los productos realizados en Chacas —muebles, obras de arte, piezas de vidrio y restauraciones— se exportan a nivel nacional e internacional, llegando principalmente a Europa. El taller también ha participado en proyectos de restauración de iglesias, como la reconstrucción de San Sebastián de Cusco. En cada encargo, el legado del padre Ugo de Censi permanece vivo, guiando a nuevas generaciones de artesanos y artesanas que, desde la sierra peruana, han convertido su talento en una oportunidad de vida.

Ahora, la permanencia de la estatua y el mosaico en el Vaticano representa la unión de la comunidad peruana y la Santa Sede liderada por el papa León XIV.

