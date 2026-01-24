Papa León XIV es sorprendido con retrato de Santa Rosa de Lima en el Vaticano durante el estreno de documental dedicado a la santa peruana

El papa León XIV fue sorprendido con un retrato histórico de Santa Rosa de Lima durante la presentación del documental “Una rosa para el mundo”, dirigido por Luis Enrique Cam, en el Vaticano. Foto: Composición Infobae Perú / Vatican News

El papa León XIV recibió en el Vaticano una copia de un retrato antiguo de Santa Rosa de Lima, considerada la primera santa originaria de América. El obsequio tuvo lugar durante la presentación del documental “Una rosa para el mundo”, realizado por el director peruano Luis Enrique Cam, en la Filmoteca Vaticana. La obra original, hallada en el Convento de Santa Catalina de Lima y vinculada a la madre de la santa, representa el vínculo espiritual y cultural entre Perú y la Santa Sede.

La entrega del retrato marcó uno de los momentos más significativos de la jornada, en la que participaron representantes de la Iglesia y de la diplomacia peruana, así como fieles y miembros de la comunidad católica internacional. El papa León XIV recibió la obra como reconocimiento a la trascendencia espiritual de Santa Rosa y a su papel integrador entre América Latina y la Iglesia universal. El evento sirvió como antesala a la Visita ad Limina que los obispos peruanos realizarán en Roma a partir del 26 de enero.

Este homenaje, que antecede a la llegada de los obispos peruanos, permitió resaltar la figura de Santa Rosa como símbolo de identidad, fe y esperanza para el Perú y la Iglesia global. La ocasión también puso de relieve la continua vigencia de la devoción a la santa limeña y la importancia del arte y el cine documental en la preservación de la memoria espiritual.

Papa León XIV recibe retrato histórico de Santa Rosa de Lima

Durante la proyección de “Una rosa para el mundo” en la Filmoteca Vaticana, el director peruano Luis Enrique Cam compartió su experiencia personal sobre la huella espiritual de Santa Rosa de Lima. El documental, realizado en 2017 cuando Robert Prevost era obispo de Chiclayo, combina historia, testimonios de fe y relatos de cómo la figura de la santa sigue inspirando a miles de personas en el Perú y en otras partes del mundo.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega al papa León XIV de la copia del retrato antiguo de Santa Rosa, hallado en el Convento de Santa Catalina. Este gesto fue recibido en un ambiente de recogimiento y reconocimiento, consolidando el puente espiritual y cultural entre el pueblo peruano y la Iglesia universal. “Nunca imaginé llegar a saludar al Santo Padre y contarle un poquito de mi trabajo y de mi vida”, expresó Cam en sus redes sociales, agradecido por el apoyo recibido en la realización del documental.

La presentación, enmarcada en la conmemoración de los 400 años de la muerte de la santa, contó con el respaldo de la delegación diplomática peruana ante la Santa Sede. “Una rosa para el mundo” no solo recupera la vida de oración y servicio de Santa Rosa, fallecida a los 31 años, sino que también destaca la expansión global de su culto, conectando América Latina, Europa y otros continentes.

La importancia histórica y religiosa de Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima es una figura central en la identidad religiosa del Perú y en la historia de la Iglesia en América. Su canonización en el siglo XVII la convirtió en la primera santa del continente, consolidando un legado de espiritualidad, servicio y entrega que trasciende fronteras y generaciones. La devoción a Santa Rosa se manifiesta tanto en la vida cotidiana de los fieles como en celebraciones litúrgicas y manifestaciones artísticas que, como el documental de Cam, mantienen viva su memoria.

La entrega del retrato al papa León XIV representa el reconocimiento del lugar preeminente de Santa Rosa dentro de la Iglesia universal. Para la Santa Sede, la santa limeña es símbolo de una vida dedicada a Dios y de un puente espiritual y cultural entre América y Roma. Su memoria, preservada en templos, obras de arte y devociones populares, continúa sirviendo de inspiración para la comunidad católica en todo el mundo.

El homenaje realizado en el Vaticano, que incluyó la proyección del documental y la presentación de la obra artística, evidencia el deseo de la Iglesia peruana de fortalecer su identidad y su relación con la Santa Sede. Al mismo tiempo, subraya la importancia de la cultura y el arte como vehículos de transmisión de valores y de preservación de la memoria colectiva.

Visita ad Limina de los obispos peruanos en Roma

Del 26 al 31 de enero de 2026, los obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del Perú realizarán la Visita ad Limina Apostolorum en Roma, reafirmando la comunión entre las Iglesias locales y la Iglesia de Roma. En este encuentro, los prelados presentarán la realidad pastoral de sus diócesis y dialogarán con el Santo Padre sobre los desafíos y avances de la evangelización en el país.

La agenda incluye reuniones con la Secretaría de Estado y los principales dicasterios vaticanos, así como la tradicional peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, renovando la fe y el compromiso pastoral de los obispos peruanos. El momento culminante será la audiencia con el papa León XIV, prevista para el 30 de enero, en la que se abordarán temas fundamentales para la vida eclesial del Perú.

Entre los actos más destacados figuran las celebraciones eucarísticas en las basílicas mayores de Roma y, el sábado 31 de enero, un homenaje histórico en los Jardines Vaticanos: la bendición de un mosaico de la Virgen Santísima, que reúne diversas advocaciones marianas del Perú, junto a una imagen de Santa Rosa de Lima. Ambas obras, realizadas por los Artesanos Don Bosco y donadas por la Conferencia Episcopal Peruana, simbolizan la riqueza espiritual y cultural de la nación.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, afirmó que la visita busca fortalecer la fe y la unidad de la Iglesia en el Perú, e invitó a los fieles a acompañar el peregrinaje con oraciones “para que nuestros futuros gobernantes sean hombres o mujeres de bien, que sirvan a la patria y busquen el bien común”.

La Visita ad Limina, que se realiza cada varios años, es también un espacio para renovar el compromiso de servicio y esperanza de los obispos peruanos, consolidando el lazo histórico y espiritual que une al país con la Santa Sede y, a través de figuras como Santa Rosa de Lima, con toda la comunidad católica mundial.