Concurso Nacional y Mundial de Marinera Norteña EN VIVO: final de varias categorías este domingo en el Callao

El Polideportivo del Callao se transforma este domingo en el escenario principal del Concurso Nacional y Mundial de Marinera Norteña, uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural peruano. La competencia, que celebra sesenta y ocho años de historia, congrega a parejas de todo el país y del extranjero, consolidando su estatus como una auténtica fiesta de la peruanidad.

La jornada arrancó con la primera final y culminará hoy con la consagración de los nuevos campeones 2026. Familias, amigos y amantes de la marinera siguen cada detalle de la competencia, vibrando con la destreza y el arte de los participantes. “Bienvenidos al polideportivo del Callao, estamos en vivo y en directo en el concurso nacional y mundial de marinera norteña”, saludó Fátima Saldonid al público desde el recinto, destacando el alcance nacional del evento y la importancia de celebrar juntos la trayectoria de esta querida institución.

Con el respaldo del Club Libertad de Trujillo, la edición 2026 del concurso fortalece el alcance global del baile nacional. - Club Libertad

Marinera sin fronteras: participación nacional e internacional

La edición 2026 del concurso destaca por su carácter internacional, con parejas que representan distintas regiones del Perú y comunidades peruanas en el exterior. La presencia de delegaciones extranjeras se ha convertido en una constante, lo que fortalece el prestigio y el impacto global de la competencia. El evento, además de honrar la tradición, permite que familiares y seguidores acompañen a sus representantes sin importar la distancia, generando una conexión emocional inmediata entre la pista y los hogares.

Koki Beteta, uno de los conductores del certamen, resaltó el ambiente especial de esta edición: “Vamos a tener dos días maravillosos de pura marinera sintiendo todo lo que es este concurso, esta tradición de sesenta y seis años. Hoy día vamos a tener la primera final y el día de mañana vamos a conocer a los nuevos ganadores 2026”.

El certamen, con presencia de delegaciones internacionales, celebra la pasión y el esfuerzo de quienes mantienen viva la tradición peruana.

La interacción con el público se vuelve fundamental durante el concurso. Desde casa, los espectadores pueden enviar mensajes, fotos y elegir a sus parejas favoritas: “Ustedes pueden escribirnos al #Marinera2026XTVPerú porque siempre en casa hay una pareja que es la pareja preferida porque de repente es un nieto, un hijo o algún familiar”, invitó Saldonid.

Disciplina y esfuerzo: el camino hacia la final

Cada presentación sobre la pista es el resultado de un proceso riguroso. Las parejas dedican meses a la preparación, con jornadas de ensayo diarias y, en muchos casos, prácticas a distancia cuando residen en distintas ciudades o países. La tecnología ha permitido que la marinera trascienda fronteras, facilitando que los concursantes mantengan su entrenamiento y pasión intactos. “La tecnología nos ha dado esa facilidad hoy por hoy de poder ensayar como tú dices desde Zoom. También en la época de la pandemia se pudo hacer de alguna manera no dejar de bailar desde casa y eso fue importante para que, de alguna otra forma, podamos estar así, estamos en distancia, poder estar cerca con lo que nos gusta que es la marinera”, explicó Beteta.

Parejas de todas las edades compiten en la gran final del concurso de marinera norteña, consolidando el legado de la danza nacional. - Club Libertad

El concurso comenzó el domingo pasado con rondas eliminatorias y semifinales. Hoy se disputan las finales en categorías como Oro, Master, Pre Infantes, Infantes, Noveles, Infantil, Junior, Senior, Juvenil y Adultos. La competencia se estructura en tres grandes fases: la segunda final, la tercera final y la esperada final absoluta, en la que se conocerá a los campeones de cada división.

Un evento que une generaciones

La experiencia va más allá de la competencia. El evento muestra escenas de camaradería, nervios y alegría en los túneles y camerinos, donde profesores y familiares acompañan a cada pareja. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú cumple un rol clave al llevar la cultura y la tradición a los hogares. “La misión de nosotros en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú es llevarles educación, información y cultura y, por supuesto, con nuestro baile nacional en su versión norte como es nuestra queridísima marinera”, resaltó Saldonid.

El Club Libertad de Trujillo y su equipo mantienen vigente este legado, asegurando que la marinera siga uniendo a familias y comunidades tanto en el Perú como en el extranjero. La final de hoy será una muestra más de la pasión, el esfuerzo y el orgullo que despierta este baile nacional.