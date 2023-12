Callao tendrá moderno centro acuático en el que se practicarán cuatro disciplinas olímpicas

El Callao tendrá un centro acuático de primer nivel que permitirá el desarrollo de cuatro disciplinas olímpicas.

Uno de los grandes problemas que ha tenido el deporte peruano es la falta de infraestructura, que priva a sus talentos de desarrollar su disciplina con las mejores condiciones posibles. La realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 dejó un gran legado, que permitió dar un paso adelante en este tema. Este ejemplos sirvió para que más entidades públicas y privadas se motiven para poner en marcha proyectos relacionados de alto nivel.

Te puede interesar: Surfista peruano sufrió grave accidente en Hawái y necesita ayuda para operarse

Uno de ellos es el que viene realizando el Gobierno Regional Callao, el cual, mediante su la gerencia regional de Educación, Cultura y Deporte, empezó la reconstrucción del Centro Acuático de la Villa Deportiva Regional del Callao, la cual contará con cuatro piscinas temperadas y totalmente cubiertas (techadas), las cuales están orientadas para el disfrute de los ciudadanos ‘chalacos’, y para que sus atletas tengan la oportunidad de participar en eventos de alta competencia deportiva a niveles nacional e internacional.

Jessie Avilés, ingeniero responsable de la obra, dio detalles del trabajo realizado hasta el momento, y anunció que en un par de meses, habrán culminado la construcción, y los vecinos de la zona tendrán a su disposición las piscinas:

Te puede interesar: El Anticiclón del Pacífico Sur se siente hoy en Lima y Callao: se registra cobertura nubosa y ligera llovizna

“Estamos haciendo las demoliciones de los pisos de acuerdo al proyecto. El pueblo del Callao va a tener en unos meses una obra totalmente renovada, remodelada. Acá todo es nuevo, porque era necesario. Vamos a cambiar los cerámicos de todas las piscinas, prácticamente todo nuevo. Vamos a poner en funcionamiento la piscina olímpica, la piscina de clavados (saltos ornamentales), la piscina de adultos y la piscina de niños”, declaró.

Este es el estado de las obras en el flamante Centro Acuático del Callao.

Asimismo, Christopher Zecevich, gerente regional de Educación, Cultura y Deporte, reveló que el proyecto tendrá un costo de 11 millones 641 mil 167.19 soles, y auguró que esta obra se convertirá en un símbolo, en cuanto a infraestructura deportiva del país.

Te puede interesar: Línea 2 del Metro: ¿Por qué las tarjetas de la Línea 1 no funcionarán en este servicio?

“Las cuatro piscinas temperadas y completamente techadas tendrán características especiales y contarán con las dimensiones y medidas adecuadas, que exigen los estándares internacionales, para que los atletas que se preparen en nuestras instalaciones puedan competir en cualquier torneo internacional”, comentó.

¿Qué deportes olímpicos se podrán realizar en el Centro Acuático del Callao?

El nuevo Centro Acuático del Callao estará capacitado para albergar varios deportes olímpicos, por lo que, los atletas peruanos que deseen participar de los Juegos Olímpicos, tendrán la chance de competir y entrenar en dicho recinto. Las disciplinas que se podrán realizar son natación, nado sincronizado, waterpolo, clavados y triatlón.

Los paradeportistas también estarán incluidos en las actividades de dicho centro, pues sus piscinas estarán habilitadas para la realización de natación para personas con síndrome de Down, deporte que se realizará en los próximos Juegos Paraolímpicos de París 2024. Otro deporte que se podrá realizar, pero que todavía no tiene la condición de deporte olímpico es el de aeróbica acuática. Si inclusión en los Juegos Olímpicos de París 2024 todavía no está confirmada.

Es preciso mencionar que, en la actualidad, Perú no tiene ningún representante clasificado a deportes de piscina en Paris 2024, y en las últimas ediciones de Juegos Panamericanos, tampoco pudo conseguir medallas en disciplinas de ese tipo. La última presea conseguida fue la de Mauricio Fiol en Toronto 2015, pero le fue retirada por doping positivo. Se espera que la implementación de este nuevo centro acuático, sirva para que los resultados mejoren poco a poco.

Alexia Sotomayor es la gran promesa de la natación peruana en la actualidad.

¿Cuáles serán los requisitos para utilizar el nuevo Centro Acuático del Callao?

El nuevo Centro Acuático del Callao estará abierta los 365 días del año, desde las 6:00 hasta las 21:00 horas. Como su construcción está orientada en servir principalmente a la comunidad ‘chalaca’, sus cursos tendrán un costo social y solo se necesitará el DNI del participante y su certificado médico para inscribirse. Cabe indicar que, la duración de cada curso será de dos meses.