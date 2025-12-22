Video inédito muestra a Ciro Castillo saliendo de clínica en silla de ruedas y mascarilla minutos antes de su detención

El gobernador, prófugo e investigado, utilizó recursos médicos y vehículos particulares para abandonar la clínica y evitar su aprehensión, mientras las autoridades continúan su búsqueda. | Cuarto Poder

El cerco judicial sobre Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, no logró evitar su fuga pese a la presencia policial y fiscal movilizada a lo largo de Lima y el primer puerto. La orden de detención preliminar, dictada por el Poder Judicial en el marco de la investigación por colusión agravada y organización criminal, desencadenó la madrugada del 15 de diciembre una serie de allanamientos y operativos destinados a capturarlo en su domicilio y oficinas. Sin embargo, mientras la policía ingresaba a la vivienda familiar en La Punta, Castillo ya había ejecutado su escape desde una clínica privada, hecho que fue documentado en imágenes exclusivas difundidas por el programa Cuarto Poder.

El reportaje televisivo difundió material captado por cámaras de seguridad de la clínica situada en Pueblo Libre, donde se observa a Castillo disfrazado de paciente, utilizando mascarilla y silla de ruedas. Personal médico y de seguridad lo acompañaron en todo momento, facilitando su traslado hasta un vehículo de lunas polarizadas. El exgobernador –ya con orden de detención a cuestas– gestionó un alta médica rápida minutos antes de la irrupción policial en busca de su paradero, desapareciendo así de la escena y dejando abierta la sospecha de una maniobra coordinada para evitar su captura.

La escapatoria planificada: imágenes inéditas revelan su huida

El 15 de diciembre, cuando el operativo para la captura de Ciro Castillo estaba en pleno desarrollo, las cámaras del centro médico privado documentaron cada momento previo a su fuga. El entonces gobernador, encubierto con barbijo y acompañado por una enfermera y un médico, recorrió los pasillos del tercer piso y abordó un ascensor hasta llegar al estacionamiento. Desde allí, un chofer lo ayudó a subir al auto que lo aguardaba. De acuerdo al informe televisivo, fue alrededor de las once de la mañana cuando el político dejó la clínica, en el preciso instante en que agentes de la Dirección contra la Corrupción llegaban para cumplir la detención.

Cámaras de la clínica en Pueblo Libre registraron el escape de Ciro Castillo en silla de ruedas y con mascarilla. | Cuarto Poder

La secuencia completa revela que Castillo había solicitado su alta médica voluntaria momentos antes, consciente de que la operación judicial estaba en marcha y que los uniformados se dirigían a su ubicación. Según Cuarto Poder, el exgobernador habría recurrido al uso de una clínica privada para dilatar su rastreo y operar su salida con mayor discreción, evitando así el control policial que ya se desplegaba en inmuebles de su entorno familiar y laboral. Los informes sugieren que la decisión de huir estuvo motivada por una probable alerta recibida sobre las acciones de la justicia.

Fallas en el operativo y posible filtración de información

La investigación periodística plantea interrogantes sobre la eficacia del procedimiento policial y sobre un eventual acceso privilegiado a detalles de las órdenes de detención. Desde la noche del 13 de diciembre, Castillo se había internado en la clínica de Pueblo Libre, lo que le permitió permanecer fuera del radar las horas previas al megaoperativo. La alta voluntaria, tramitada el 15 de diciembre, ocurrió apenas minutos antes de la llegada oficial de la Policía Nacional, lo que alimenta la hipótesis sobre un aviso previo a su captura.

Personal de la División contra la Corrupción confirmó a Cuarto Poder que el seguimiento incluyó hospitales y centros de salud ante la rapidez con la que el principal implicado fue declarado “no habido”. Los registros de la institución indican que familiares y el entorno inmediato de Castillo tampoco hicieron referencia a su paradero, pese a que su vehículo y su equipo de seguridad permanecían en las inmediaciones de sus viviendas y del Gobierno Regional del Callao.

“Los Socios del Callao” es el nombre de la presunta organización criminal que, según la investigación fiscal, habría favorecido a empresas específicas desde 2023.

Limpieza de oficinas y ruta de escape dentro del Gobierno Regional

Paralelamente a la fuga, Cuarto Poder reportó movimientos irregulares en los ambientes laborales del exgobernador. Cámaras del propio Gobierno Regional registraron que Castillo dejó de asistir a sus funciones laborales cuatro días antes del megaoperativo. La inspección posterior evidenció oficinas y gavetas vacías, así como la desaparición de documentos y pertenencias. Los ambientes, usualmente equipados con papeles y objetos personales, estaban desocupados, lo que apunta a una posible remoción sistemática de evidencias ante la inminencia de la intervención fiscal y policial.

Se reveló además la existencia de una ruta de escape improvisada que comunicaba la oficina principal con los sótanos y estacionamientos del edificio regional, permitiendo que el exfuncionario eludiera cualquier cerco. La construcción de una escalera interna reforzó las sospechas de un plan estructurado para facilitar la huida y proteger al entonces gobernador de una detención directa. Los investigadores consideran que estos movimientos fueron parte de una estrategia premeditada para frustrar la acción de la justicia y garantizar la desaparición de información relevante para el caso.

Contradicciones en la notificación y defensa de Castillo desde la clandestinidad

El caso suma controversia a partir de las declaraciones contradictorias de la defensa. Mientras el abogado Humberto Abanto sostiene que su cliente no fue notificado oficialmente sobre la investigación ni sobre la orden judicial, Cuarto Poder reveló documentos de la Dircocor dirigidos a Castillo, citándolo como testigo para que rinda declaración el 12 de diciembre de 2024. Incluso se presentó un escrito firmado por el propio exgobernador solicitando la reprogramación de su cita por motivos de agenda.

Personal médico y de seguridad acompaña a Castillo minutos antes de abandonar el centro de salud | Cuarto Poder

El dominical detalló que Castillo reapareció desde la clandestinidad a través de un audio difundido en sus redes sociales tres días después de la fuga, donde aseguró no reconocer la acusación ni su supuesta condición de cabecilla de una organización criminal. En ese mensaje, el exgobernador del Callao insistió en su inocencia y negó haber sido informado previamente de las investigaciones. Los registros oficiales presentados por el programa, sin embargo, demuestran que recibió la citación correspondiente, aunque nunca acudió ni colaboró con las autoridades ante las reiteradas convocatorias.