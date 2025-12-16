Perú

Edita Vargas asume el Gobierno Regional del Callao luego de la suspensión de Ciro Castillo por presunta banda criminal y delitos de colusión

El Consejo Regional tomó la decisión unánime de suspender a Ciro Castillo ante su ausencia y situación judicial, otorgando a Edita Vargas la responsabilidad de conducir la gestión mientras continúan las investigaciones por presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao

Guardar
Vargas Cerón toma las riendas del Ejecutivo regional tras meses de hostilidad institucional, mientras la Fiscalía sostiene que los hechos investigados generaron un perjuicio significativo al Estado. | 24 Horas

La coyuntura política y judicial en el Callao ha dado un nuevo giro con el ascenso de Edita Gladys Vargas Cerón al cargo de gobernadora regional, luego de la reciente suspensión de Ciro Castillo. La medida, adoptada de manera unánime por el Consejo Regional y respaldada por el pleno, responde a la ausencia sostenida y la grave situación judicial que involucra al ahora exgobernador en investigaciones por su presunta vinculación con la banda “Los socios del Callao”. La decisión se cumplió bajo el reglamento interno de la institución, garantizando el funcionamiento administrativo mientras avanzan las diligencias fiscales.

La designación de Vargas se produce en medio de un clima de alta tensión institucional, marcado por amenazas, denuncias de acoso y una serie de procedimientos abiertos por irregularidades administrativas. El caso de Castillo, vinculado a más de sesenta contratos direccionados y a delitos que habrían causado pérdidas millonarias al erario regional, ha generado la necesidad de una transición para salvaguardar la marcha regular del Gobierno Regional del Callao y afianzar la continuidad de los servicios públicos.

Consejo Regional respalda la sucesión en medio de crisis

El Consejo Regional del Callao, encabezado por Claudio Fernández Zapata, convocó a sesión extraordinaria para discutir la falta prolongada de Ciro Castillo en sus funciones y la repercusión que ello tendría sobre la estabilidad de la gestión. Tras deliberaciones, el órgano acordó por unanimidad suspenderlo, aplicando lo dispuesto en el artículo 36 de su reglamento interno. Esta decisión confiere a Edita Vargas la responsabilidad legal de conducir la administración, absorber las funciones ejecutivas y mantener la gobernabilidad del primer puerto.

Edita Vargas asume el Callao
Edita Vargas asume el Callao tras la suspensión de Ciro Castillo, detenido por presunta organización criminal y colusión

Vargas cuenta con el respaldo expreso de los consejeros, quienes subrayaron la importancia de cumplir con el marco legal para evitar un vacío de poder. De este modo, se garantiza la continuidad operativa del Gobierno Regional, mientras las autoridades concluyen las investigaciones sobre presuntas malas prácticas perpetradas durante la gestión de Castillo. Los consejeros manifestaron su expectativa de que la nueva gobernadora promueva transparencia y estabilidad en medio de un escenario institucional delicado.

Amenazas y denuncias acompañan el inicio de mandato

La llegada de Edita Vargas al máximo cargo regional ocurre luego de una serie de episodios personales adversos. Desde comienzos de 2023, la vicegobernadora ha denunciado recibir amenazas de muerte tanto contra ella como contra su familia, según registros de audios atribuidos a presuntos integrantes de bandas criminales. A esas amenazas se sumaron episodios de hostilidad documentados en medios de comunicación, donde Vargas relató agravios personales y maltrato laboral atribuido al propio Castillo, incluyendo grabaciones en las que el exgobernador la insulta e impide el normal desempeño de sus funciones.

A pesar del riesgo, Vargas denunció falta de apoyo institucional y protección, indicando que trabajó sin escolta, chofer ni personal de respaldo asignado por el Gobierno Regional o el Ministerio del Interior. Ante la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, la gobernadora expuso situaciones de acoso político y discriminación de género, reclamando garantías que aseguren condiciones mínimas de seguridad y el respeto a la autonomía de las mujeres electas por voto popular en cargos ejecutivos regionales.

Irregularidades y contratos bajo lupa fiscal

Golpe a presunta red de corrupción en el Callao: Siete detenidos y millonario perjuicio económico tras operaciones en el gobierno regional | Buenos Días Perú

El contexto de esta sucesión está marcado también por las revelaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que continúa investigando el funcionamiento de la presunta organización criminal “Los socios del Callao”. Se atribuyen a la trama al menos sesenta contrataciones públicas direccionadas y ejecutadas entre 2023 y 2024, por montos que superan los 1,4 millones de soles. El esquema identificado incluye la participación de por lo menos quince funcionarios, así como el uso de procedimientos irregulares para favorecer a empresas y personas con vínculos en el entorno de Castillo.

Las autoridades fiscales sostienen que el perjuicio alcanzado responde a un patrón de colusión y direccionamiento, detallando cómo la segmentación contractual y la manipulación de órdenes de servicio impactaron en los recursos regionales. El levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, sumado a las incautaciones realizadas durante el megaoperativo, se consideran elementos centrales para clarificar los alcances y responsabilidades en la presunta estructura criminal que operó bajo la administración suspendida.

Retos y primeras acciones de Edita Vargas en la gestión regional

Al asumir la gobernación, Edita Vargas enfrenta el desafío de restablecer la confianza ciudadana y asegurar la operatividad institucional, en un escenario condicionado por el escándalo judicial y los antecedentes de inseguridad personal. Los primeros pronunciamientos de la autoridad apuntan a un enfoque de estabilidad administrativa y continuidad de los servicios básicos, así como a la promoción de una agenda proba para la reactivación de programas sociales y la fiscalización de procesos de contratación.

Vargas se convierte en una de las veintidós mujeres que hoy ejercen como gobernadoras regionales en el país, poniendo énfasis en la necesidad de fortalecer la protección y la autonomía de las autoridades electas ante amenazas y violencia política de género. Con el respaldo del pleno regional y bajo la mirada de los entes de control, la nueva gobernadora ha solicitado apoyo al Congreso y al Ejecutivo para asegurar el resguardo de su equipo de trabajo, mientras avanza el período de transición y la recuperación institucional del Gobierno Regional del Callao.

Temas Relacionados

Ciro CastilloEdita VargasGobierno Regional del Callaoorganización criminalperu-politica

Más Noticias

Mirian Patiño aclaró polémica tras ‘pechar’ a Daniela Múñoz en plena cancha: “Quieren desestabilizar a Universitario con su morbo”

Se viralizó un video de la líbero confrontando a la atacante luego de la victoria ante Circolo Sportivo Italiano en el Coliseo Miguel Grau del Callao

Mirian Patiño aclaró polémica tras

Laura Spoya descarta romance con promotor de eventos: “No hemos juntado para parrillas”

La conductora de streaming sorprendió al dejarse ver constantemente en la casa de un conocido empresario

Laura Spoya descarta romance con

BCRP lanza nueva moneda de S/1 de plata, pero solo 5.000 unidades: Así luce

El Banco Central de Reserva lanzó una nueva pieza de colección para los seguidores de la numimástica, pero solo podrán adquirirla algunos

BCRP lanza nueva moneda de

Asesinan a concursante de ‘Yo Soy’ en la puerta de su casa en Puente Piedra

Dominic Sánchez Lozano, un cantante urbano de 38 años, participó hasta en seis oportunidades en el programa de imitación

Asesinan a concursante de ‘Yo

100 extranjeros expulsados del Perú quedaron varados en la frontera con Ecuador

Un grupo de cien personas, procedentes principalmente de Venezuela, vivió momentos de incertidumbre cuando fue impedido de ingresar a Ecuador luego de ser deportado desde Perú, permaneciendo sin asistencia en la franja internacional

100 extranjeros expulsados del Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfredo Barnechea pide disculpas por

Alfredo Barnechea pide disculpas por amenazas al JNE, pero termina contradiciéndose: “Ni recuerdo lo que dije”

“Hay hechos de suma gravedad”: Mariano González renunció a Salvemos al Perú por estos motivos

Ciro Castillo habría sido alertado de megaoperativo y orden de detención: abogado advierte fuga de información en la Fiscalía

Manuel Merino en contra de que militantes de Acción Popular postulen en otras listas: “Es lo primero que buscarán los sinvergüenzas”

JNE denuncia intentos de presión por dejar fuera de las Elecciones 2026 a Acción Popular

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya descarta romance con

Laura Spoya descarta romance con promotor de eventos: “No hemos juntado para parrillas”

María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

Laura Spoya es vista entrando y saliendo de una casa en Barranco y despierta rumores sobre un posible nuevo romance

Haybinn se retracta y aclara que Moca no sustrajo su celular tras denuncia que provocó la intervención policial

Tilsa Lozano admite que preparaba lonchera a ‘Miguelón’ mientras estaba con Jackson Mora: “La comida no se le niega a nadie”

DEPORTES

Mirian Patiño aclaró polémica tras

Mirian Patiño aclaró polémica tras ‘pechar’ a Daniela Múñoz en plena cancha: “Quieren desestabilizar a Universitario con su morbo”

Javier Rabanal, próximo DT de Universitario, confesó que se llevaría a 8 jugadores de Independiente del Valle a su nuevo club

Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: los posibles rivales en la Fase 1 del torneo internacional

Carlos Galván aseguró que Jorge Fossati forzó su salida de Universitario por oferta de la selección de Costa Rica: “Le faltó el respeto al club”

Luis Ramos ficha por Alianza Lima por tres años con la mente puesta en ganarse un espacio entre los titulares