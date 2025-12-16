Edita Vargas asume el Gobierno Regional del Callao luego de la suspensión de Ciro Castillo por presunta banda criminal y delitos de colusión

Vargas Cerón toma las riendas del Ejecutivo regional tras meses de hostilidad institucional, mientras la Fiscalía sostiene que los hechos investigados generaron un perjuicio significativo al Estado. | 24 Horas

La coyuntura política y judicial en el Callao ha dado un nuevo giro con el ascenso de Edita Gladys Vargas Cerón al cargo de gobernadora regional, luego de la reciente suspensión de Ciro Castillo. La medida, adoptada de manera unánime por el Consejo Regional y respaldada por el pleno, responde a la ausencia sostenida y la grave situación judicial que involucra al ahora exgobernador en investigaciones por su presunta vinculación con la banda “Los socios del Callao”. La decisión se cumplió bajo el reglamento interno de la institución, garantizando el funcionamiento administrativo mientras avanzan las diligencias fiscales.

La designación de Vargas se produce en medio de un clima de alta tensión institucional, marcado por amenazas, denuncias de acoso y una serie de procedimientos abiertos por irregularidades administrativas. El caso de Castillo, vinculado a más de sesenta contratos direccionados y a delitos que habrían causado pérdidas millonarias al erario regional, ha generado la necesidad de una transición para salvaguardar la marcha regular del Gobierno Regional del Callao y afianzar la continuidad de los servicios públicos.

Consejo Regional respalda la sucesión en medio de crisis

El Consejo Regional del Callao, encabezado por Claudio Fernández Zapata, convocó a sesión extraordinaria para discutir la falta prolongada de Ciro Castillo en sus funciones y la repercusión que ello tendría sobre la estabilidad de la gestión. Tras deliberaciones, el órgano acordó por unanimidad suspenderlo, aplicando lo dispuesto en el artículo 36 de su reglamento interno. Esta decisión confiere a Edita Vargas la responsabilidad legal de conducir la administración, absorber las funciones ejecutivas y mantener la gobernabilidad del primer puerto.

Vargas cuenta con el respaldo expreso de los consejeros, quienes subrayaron la importancia de cumplir con el marco legal para evitar un vacío de poder. De este modo, se garantiza la continuidad operativa del Gobierno Regional, mientras las autoridades concluyen las investigaciones sobre presuntas malas prácticas perpetradas durante la gestión de Castillo. Los consejeros manifestaron su expectativa de que la nueva gobernadora promueva transparencia y estabilidad en medio de un escenario institucional delicado.

Amenazas y denuncias acompañan el inicio de mandato

La llegada de Edita Vargas al máximo cargo regional ocurre luego de una serie de episodios personales adversos. Desde comienzos de 2023, la vicegobernadora ha denunciado recibir amenazas de muerte tanto contra ella como contra su familia, según registros de audios atribuidos a presuntos integrantes de bandas criminales. A esas amenazas se sumaron episodios de hostilidad documentados en medios de comunicación, donde Vargas relató agravios personales y maltrato laboral atribuido al propio Castillo, incluyendo grabaciones en las que el exgobernador la insulta e impide el normal desempeño de sus funciones.

A pesar del riesgo, Vargas denunció falta de apoyo institucional y protección, indicando que trabajó sin escolta, chofer ni personal de respaldo asignado por el Gobierno Regional o el Ministerio del Interior. Ante la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, la gobernadora expuso situaciones de acoso político y discriminación de género, reclamando garantías que aseguren condiciones mínimas de seguridad y el respeto a la autonomía de las mujeres electas por voto popular en cargos ejecutivos regionales.

Irregularidades y contratos bajo lupa fiscal

El contexto de esta sucesión está marcado también por las revelaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que continúa investigando el funcionamiento de la presunta organización criminal “Los socios del Callao”. Se atribuyen a la trama al menos sesenta contrataciones públicas direccionadas y ejecutadas entre 2023 y 2024, por montos que superan los 1,4 millones de soles. El esquema identificado incluye la participación de por lo menos quince funcionarios, así como el uso de procedimientos irregulares para favorecer a empresas y personas con vínculos en el entorno de Castillo.

Las autoridades fiscales sostienen que el perjuicio alcanzado responde a un patrón de colusión y direccionamiento, detallando cómo la segmentación contractual y la manipulación de órdenes de servicio impactaron en los recursos regionales. El levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, sumado a las incautaciones realizadas durante el megaoperativo, se consideran elementos centrales para clarificar los alcances y responsabilidades en la presunta estructura criminal que operó bajo la administración suspendida.

Retos y primeras acciones de Edita Vargas en la gestión regional

Al asumir la gobernación, Edita Vargas enfrenta el desafío de restablecer la confianza ciudadana y asegurar la operatividad institucional, en un escenario condicionado por el escándalo judicial y los antecedentes de inseguridad personal. Los primeros pronunciamientos de la autoridad apuntan a un enfoque de estabilidad administrativa y continuidad de los servicios básicos, así como a la promoción de una agenda proba para la reactivación de programas sociales y la fiscalización de procesos de contratación.

Vargas se convierte en una de las veintidós mujeres que hoy ejercen como gobernadoras regionales en el país, poniendo énfasis en la necesidad de fortalecer la protección y la autonomía de las autoridades electas ante amenazas y violencia política de género. Con el respaldo del pleno regional y bajo la mirada de los entes de control, la nueva gobernadora ha solicitado apoyo al Congreso y al Ejecutivo para asegurar el resguardo de su equipo de trabajo, mientras avanza el período de transición y la recuperación institucional del Gobierno Regional del Callao.