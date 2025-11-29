Perú

Pensión 65 seguirá siendo de S/350 para los adultos mayores beneficiarios en 2026

El Presupuesto Público del 2026 fue aprobado en el Pleno del Congreso y se confirma la entrega de una subvención adicional para los adultos mayores del programa del Midis

Pensión 65 pagará un monto
Pensión 65 pagará un monto de S/450 a sus beneficiarios. - Crédito Andina

El viernes 28 de noviembre el Pleno del Congreso aprobó finalmente la Ley del Presupuesto Público para el 2026, con el cual han sido también confirmados la entrega de una serie de bonos y también incrementos de sueldos en el sector público.

Sin embargo, además de estas medidas, también hay una subvención adicional que no será para los trabajadores estatales, sino para uno de los grupos más vulnerables del país: los adultos mayores.

Como se sabe, el programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) entrega subvenciones bimestrales a los adultos mayores del Perú de S/250. Pero este año se aprobó un aumento de S/100, lo que, ahora, según el artículo 62 del presupuesto se mantendrá con un monto adicional de S/100 cada dos meses durante el siguiente año. Es decir, se asegurará que la pensión siga siendo S/350.

Congreso validó el presupuesto público
Congreso validó el presupuesto público para 2026 - Crédito Congreso

Bono para Pensión 65

El Presupuesto Público, por promulgarse por el Poder Ejecutivo, aprobó la entrega de una “subvención económica adicional a favor de las personas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria ‘Pensión 65′“.

Así, se autoriza, “durante el Año Fiscal 2026, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, a otorgar una subvención económica adicional de S/ 100 a favor de las personas usuarias de dicho Programa, la misma que se entrega de manera bimestral conjuntamente con la subvención que otorga el Programa Pensión 65. Dicha subvención adicional es inembargable, no es heredable y no está sujeta al pago de devengados”.

Es decir que desde el 2026, los beneficiarios del programa recibirán en total S/350 cada dos meses, como un aumento de pensión, pero que se tratará, en realidad, de dos pagos con orígenes distintos, pero desembolsados juntos.

Congreso aprobó presupuesto

Como se sabe, el Pleno del Congreso aprobó, por amplia mayoría, el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, una propuesta que asciende a más de S/ 257 mil 561 millones y que orienta sus recursos hacia los sectores de educación, salud, saneamiento y seguridad ciudadana. La decisión recibió 100 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención, y no requirió de segunda votación.

Desde el inicio del debate, el Parlamento evaluó el alcance del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N:° 12255/2025-PE, el cual establece el monto global del gasto anual y define los créditos presupuestarios máximos para el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. De acuerdo con el texto aprobado, el presupuesto comprende los recursos correspondientes al gobierno central y a las instancias descentralizadas, en concordancia con la Constitución Política del Perú.

Asimismo, la norma fija límites claros para la ejecución financiera. Por ejemplo, prohíbe que las entidades del Estado realicen modificaciones presupuestarias destinadas a trasladar recursos de gastos de capital hacia gastos corrientes, una medida que busca evitar desequilibrios en la inversión pública. Además, asigna S/1 mil 647 millones para los gobiernos regionales y locales, con cargo a la fuente de financiamiento recursos ordinarios.

Durante la sesión, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, destacó el carácter plural y consensuado del proceso legislativo. “Hemos atravesado jornadas muy intensas de exposición y debate del proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2026 (…) Este presupuesto fue realizado por el anterior gobierno. Sin embargo, gracias a la labor intensa de los señores ministros, de los funcionarios, de los señores congresistas, pero en especial de la Comisión de Presupuesto que preside el congresista Alejandro Soto, ha sido posible incorporar modificaciones”, afirmó.

