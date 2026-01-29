Keiko Fujimori exige a José Jerí no usar la extradición de ‘El Monstruo’ para desviar investigación por reuniones con empresario chino

Fuente: Exitosa TV

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reclamó este jueves que el presidente interino José Jerí no utilice la reciente extradición del líder criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, como recurso para desviar las investigaciones sobre sus reuniones secretas con un empresario chino.

“Jerí no puede ni debe distraer las investigaciones que están realizándose en su contra por estas reuniones poco transparentes, con una noticia que es muy positiva para nuestro país”, dijo la política durante un evento presilitista en Chiclayo.

Señaló que la captura y extradición de ‘El Monstruo’ era un deber del Estado. Además, sostuvo que las reuniones clandestinas del gobernante exigen una investigación por parte de las instituciones: “Lo que corresponde es que las instituciones le hagan una investigación frente a esta noticia. Estoy segura que el Ministerio Público y la Contraloría deben estar actuando ya”, señaló.

La representante de Fuerza Popular también abordó las denuncias sobre el incremento patrimonial de Jerí. “Antes de sacar conclusiones, creo que es importante primero escuchar, y por supuesto que el Ministerio Público haga su trabajo”, manifestó.

El mandatario supervisó en directo el traslado de Moreno Hernández, extraditado desde Paraguay para enfrentar cargos de extorsión, secuestro y organización criminal. La actividad se realizó en la sede del Ministerio del Interior, en San Isidro, junto al ministro de Educación, Jorge Figueroa, y el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Cárdenas.

La televisora estatal TV Perú emitió imágenes del seguimiento realizado por el presidente, en una transmisión que recordó la cobertura que hizo la Casa Blanca cuando difundió fotografías de Donald Trump observando la operación ‘Resolución Absoluta’ en Caracas, destinada a capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Entrega

‘El Monstruo’, de 34 años, fue entregado en la Primera Brigada de la Fuerza Aérea Paraguaya,en Luque. Desde ese lugar partió a las 9:15, hora local, una aeronave de la Policía Nacional (PNP), según informó el jefe del departamento de Interpol, Julio Maldonado.

El detenido, aprehendido en Paraguay el 24 de septiembre, fue sometido a una revisión médica que concluyó que podía viajar. Maldonado explicó que Moreno no enfrentaba cargos en Paraguay, lo que permitió agilizar el proceso de extradición.

El presidente de la República y otras autoridades supervisaron el operativo del traslado de Ercik Moreno Hernaández a la sede de la Dircote. | TV Perú

Jerí siguió su paso en la capital, tras pasar por Arequipa, con destino a la Dirección de Aviación Policial en el Callao. El 17 de noviembre, la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz autorizó el pedido presentado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia de la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte, que le imputa secuestro y organización criminal, delitos cuya pena máxima asciende a 30 y 20 años, respectivamente.

La PNP lo señala como presunto cabecilla de la banda denominada ‘Los injertos del cono norte’ y le atribuye hechos de extorsión ocurridos en Lima durante los últimos meses.

Moreno Hernández figuraba en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior de Perú, que ofrecía un millón de soles (282.000 dólares o 240.000 euros) por información que condujera a su captura.