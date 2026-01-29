Perú

Keiko Fujimori exige a José Jerí no usar la extradición de ‘El Monstruo’ para desviar investigación por reuniones con empresario chino

La lideresa de Fuerza Popular advirtió que la extradición del líder criminal no debe servir como cortina para las investigaciones sobre las reuniones secretas con un empresario chino

Guardar
Fuente: Exitosa TV

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reclamó este jueves que el presidente interino José Jerí no utilice la reciente extradición del líder criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, como recurso para desviar las investigaciones sobre sus reuniones secretas con un empresario chino.

“Jerí no puede ni debe distraer las investigaciones que están realizándose en su contra por estas reuniones poco transparentes, con una noticia que es muy positiva para nuestro país”, dijo la política durante un evento presilitista en Chiclayo.

Señaló que la captura y extradición de ‘El Monstruo’ era un deber del Estado. Además, sostuvo que las reuniones clandestinas del gobernante exigen una investigación por parte de las instituciones: “Lo que corresponde es que las instituciones le hagan una investigación frente a esta noticia. Estoy segura que el Ministerio Público y la Contraloría deben estar actuando ya”, señaló.

La representante de Fuerza Popular también abordó las denuncias sobre el incremento patrimonial de Jerí. “Antes de sacar conclusiones, creo que es importante primero escuchar, y por supuesto que el Ministerio Público haga su trabajo”, manifestó.

El presidente Jerí supervisó el
El presidente Jerí supervisó el traslado de Moreno Hernández, extraditado desde Paraguay para responder por cargos de extorsión, secuestro y organización criminal, en una actividad transmitida por la televisión estatal

El mandatario supervisó en directo el traslado de Moreno Hernández, extraditado desde Paraguay para enfrentar cargos de extorsión, secuestro y organización criminal. La actividad se realizó en la sede del Ministerio del Interior, en San Isidro, junto al ministro de Educación, Jorge Figueroa, y el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Cárdenas.

La televisora estatal TV Perú emitió imágenes del seguimiento realizado por el presidente, en una transmisión que recordó la cobertura que hizo la Casa Blanca cuando difundió fotografías de Donald Trump observando la operación ‘Resolución Absoluta’ en Caracas, destinada a capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Entrega

‘El Monstruo’, de 34 años, fue entregado en la Primera Brigada de la Fuerza Aérea Paraguaya,en Luque. Desde ese lugar partió a las 9:15, hora local, una aeronave de la Policía Nacional (PNP), según informó el jefe del departamento de Interpol, Julio Maldonado.

El detenido, aprehendido en Paraguay el 24 de septiembre, fue sometido a una revisión médica que concluyó que podía viajar. Maldonado explicó que Moreno no enfrentaba cargos en Paraguay, lo que permitió agilizar el proceso de extradición.

El presidente de la República y otras autoridades supervisaron el operativo del traslado de Ercik Moreno Hernaández a la sede de la Dircote. | TV Perú

Jerí siguió su paso en la capital, tras pasar por Arequipa, con destino a la Dirección de Aviación Policial en el Callao. El 17 de noviembre, la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz autorizó el pedido presentado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia de la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte, que le imputa secuestro y organización criminal, delitos cuya pena máxima asciende a 30 y 20 años, respectivamente.

La PNP lo señala como presunto cabecilla de la banda denominada ‘Los injertos del cono norte’ y le atribuye hechos de extorsión ocurridos en Lima durante los últimos meses.

Moreno Hernández figuraba en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior de Perú, que ofrecía un millón de soles (282.000 dólares o 240.000 euros) por información que condujera a su captura.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriJosé Jeríperu-politica

Más Noticias

Ratifican condena contra el exalcalde de Comas Miguel Saldaña por omitir controles en construcción de un centro comercial

El caso se remonta a 2017, cuando se aprobaron licencias sin estudios ambientales ni de tránsito

Ratifican condena contra el exalcalde

Mano Menezes vivió momento surrealista en Perú: banner publicitario por poco le cae encima durante su presentación como nuevo DT de la ‘bicolor’

Al momento que Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, ofrecía su discurso de bienvenida, el panel publicitario se desprendió generando alarma en el presidente Agustín Lozano. El entrenador brasileño quedó sin reacción y atinó a cerrar los ojos

Mano Menezes vivió momento surrealista

Lluvia de verano sorprende Lima: Senamhi pronostica que precipitación continuará por horas de forma intermitente

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía informó sobre los motivos del cielo cubierto y la lluvia generalizada en la ciudad

Lluvia de verano sorprende Lima:

Así fue la presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú para las Eliminatorias 2030

El entrenador brasileño de 63 años será anunciado ante los medios y brindará sus primeras declaraciones con la ‘bicolor’. Estuvo al mando de la ‘canarinha’ en 2010 y viene de dirigir al peruano Erick Noriega en Gremio

Así fue la presentación de

Río Mapacho entra en alerta roja ante riesgo de desborde por intesas lluvias en Cusco: distritos de Paucartambo en riesgo

Las autoridades locales iniciaron evaluaciones técnicas en sectores críticos de la cuenca y activaron protocolos de prevención ante un eventual incremento del caudal

Río Mapacho entra en alerta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ratifican condena contra el exalcalde

Ratifican condena contra el exalcalde de Comas Miguel Saldaña por omitir controles en construcción de un centro comercial

Daniel Urresti podría salir en libertad: PJ deja al voto anulación de condena por caso Hugo Bustíos

Ministro de Vivienda sale en defensa del presidente José Jerí: “Confíamos plenamente en él; no le ha mentido al país”

¿Eres miembro de mesa? Pago, beneficios, multas y otros datos que necesitas saber de cara a las Elecciones 2026

JNJ denuncia penalmente a miembros del CAL que suspenderían a María Teresa Cabrera y consejeros

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly conmueve con la

Jaime Bayly conmueve con la confesión sobre la relación imposible que lo marcó para siempre: “fue el amor de mi vida”

Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprenden al continuar viviendo juntos pese a investigación por agresión

Xiomy Kanashiro revela su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán: “Ella sabe lo mucho que la quiero”

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz no esconden su amor y emocionan al hacer el tag de los novios

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal de TV para ver la premiación a lo mejor de la música en Perú

DEPORTES

Así fue la presentación de

Así fue la presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú para las Eliminatorias 2030

Mano Menezes vivió momento surrealista en Perú: banner publicitario por poco le cae encima durante su presentación como nuevo DT de la ‘bicolor’

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

Claudio Borghi y su duro análisis sobre la marcha de Esteban Pavez de Colo Colo rumbo a Alianza Lima: “Me da pena”

Doble baja en Alianza Lima con Jesús Castillo y Josué Estrada fuera del inicio de la Liga 1 y la ronda previa de la Copa Libertadores