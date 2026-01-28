Patricia Juárez acusa a Rafael López Aliaga y Renovación Popular de buscar la desestabilización: “Es parte de su inmadurez política”

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, cuestionó las acciones del partido Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga.

Sin consenso. Patricia Juárez, integrante de Fuerza Popular, acusó directamente a Rafael López Aliaga y a Renovación Popular de alentar la desestabilización institucional mediante pedidos reiterados de censura contra el presidente interino José Jerí. La candidata al Senado por el fujimorismo atribuyó estas acciones a una “inmadurez política” y cuestionó la capacidad de la agrupación opositora para tomar decisiones responsables en momentos de tensión nacional.

En entrevista con Canal N, la legisladora fue consultada sobre las recientes declaraciones del exalcalde de Lima, quien solicitó públicamente la renuncia del mandatario encargado tras la difusión de videos y reportes de reuniones no oficiales con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang.

Explicó que, a su juicio, la falta de experiencia y la celeridad con la que la bancada celeste actúa frente a situaciones de crisis genera mayor incertidumbre en el país. “Algunas veces, cuando no se tiene esa experiencia política en el sentido de tomar las cosas, meditarlas y luego tomar una decisión, no que satisfaga a un grupo de electores en un momento electoral como este, sino que realmente contribuya a la gobernabilidad. [...] El país necesita estabilidad. No podemos actuar movidos por impulsos o presiones coyunturales sin medir el efecto sobre la gobernabilidad”, expresó.

Enfatizó que Renovación Popular, pese a presentarse como una agrupación nueva, ha heredado estructuras y militancia de Solidaridad Nacional. Sin embargo, recalcó que, a pesar de la continuidad de personas y símbolos, “no es lo mismo”, subrayando diferencias de enfoque y programa entre ambos partidos.

Primera vicepresidente del Parlamento expuso en el CADE Ejecutivos 2024. | Congreso

En esa línea, Juárez calificó de “inmadura” la estrategia de promover mociones de vacancia o censura sin contar con un plan claro para la sucesión presidencial ni un análisis profundo de las consecuencias institucionales. “Renovación también ha presentado pedidos de vacancia sin siquiera tener la certeza de quién iba a asumir la presidencia, y eso es lo que ha ocurrido, y tenemos ahora a Jerí como presidente”, puntualizó.

Las críticas de Juárez se producen en medio de una ola de mociones que enfrenta el presidente interino José Jerí. Hasta la fecha, se han presentado siete mociones en su contra, impulsadas principalmente por congresistas de Acción Popular, Renovación Popular y Perú Libre.

En su más reciente aparición pública, López Aliaga insistió en la renuncia del mandatario: “Yo le pediría la renuncia... no puede estar dando esa imagen y tener cada noche un video más. ¿Vamos a tener 19 videos cada noche? Eso destroza la confianza del Perú. No, no entró para eso; entró para seguridad ciudadana y elecciones limpias”, señaló tras la difusión de encuentros no oficiales.

Asimismo, cuestionó el respaldo de Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, a la permanencia de Jerí. “Si ella quiere ser cómplice de las sospechas, es su problema”, afirmó el líder de Renovación Popular, quien además advirtió sobre el impacto negativo de la crisis de confianza en el gobierno y la inseguridad ciudadana.

Mandatario y empresario chino Zhihua Yang subiendo escaleras de local en el Centro de Lima. | Fotocomposición: Infobae/ Cuarto Poder

Argumentos de la moción de censura de Renovación Popular

La moción de censura presentada por Renovación Popular argumenta que, aunque Jerí ejerce interinamente la presidencia, mantiene su condición de presidente del Congreso y, por tanto, puede ser censurado. El documento subraya que la administración actual no ha logrado frenar el avance de la criminalidad, reportándose un aumento del cinco por ciento en los homicidios respecto al año anterior y la persistencia de elevados índices de extorsión y violencia.

Además, la moción sostiene que las reuniones privadas del presidente con el empresario Yang constituyen una grave inconducta funcional que “afecta la investidura y la probidad del más alto cargo del Estado”. Renovación Popular considera que la censura es el mecanismo adecuado para el control político en este contexto.