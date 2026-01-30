Joven denuncia entre lágrimas que podría perder vacante en San Marcos por falta de certificado escolar

Un joven estudiante que logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos vive momentos de angustia. Entre lágrimas, suplica a las autoridades universitarias y al Ministerio de Educación que le permitan aplazar la entrega de su certificado de estudios, ya que su colegio no puede emitirlo a tiempo por problemas administrativos. Fuente: TikTok / esthefany1984

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, Benjamín Figura Echavaudis, un joven ingresante a la carrera de Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), denunció públicamente que podría perder la vacante que obtuvo tras años de esfuerzo académico. El motivo no es una falta atribuible a él, sino la no emisión de su certificado de estudios por parte de su colegio, situación que lo dejó contra el reloj frente a los plazos administrativos exigidos por la universidad.

El caso se volvió viral en redes sociales luego de que un video suyo, grabado en la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, fuera difundido en TikTok. En las imágenes, Benjamín aparece llorando y suplicando que se evalúe su situación, mientras explica que culminó la secundaria, rindió sus exámenes y cumplió con todos los requisitos académicos, pero que errores administrativos ajenos a su voluntad amenazan con frustrar su ingreso a la universidad más antigua del país.

La denuncia reavivó el debate sobre las brechas educativas y los obstáculos que enfrentan los estudiantes de colegios rurales para acceder a la educación superior, incluso después de haber alcanzado una vacante por mérito propio.

Fallas administrativas en colegio amenazan vacante de ingresante a la UNMSM

Benjamín Figura Echavaudis culminó su educación secundaria e ingresó a la carrera de Contabilidad en la UNMSM tras postular por segunda vez. Sin embargo, su logro quedó en suspenso debido a que la institución educativa San Antonio de Jicamarca, ubicada en el anexo 22 de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí, no emitió oportunamente el certificado oficial que acredita la culminación de sus estudios.

Según relató el propio joven, el retraso se debe a constantes cambios de director en el colegio, problemas con el sistema de registro de notas y la ausencia de autoridades durante el periodo de vacaciones. A pesar de haber rendido los exámenes correspondientes, sus calificaciones no fueron subidas al sistema, lo que impidió la emisión del documento requerido por la universidad dentro del plazo establecido.

“Me dicen que el sistema está caído, que el director ya se fue o que tengo que esperar hasta marzo. Pero en marzo ya pierdo la vacante”, expresó Benjamín entre lágrimas, mientras explicaba que trasladarse desde su localidad hasta Lima implica largos recorridos y gastos constantes que no puede asumir con facilidad.

El joven aseguró que no se trata de un caso aislado y que otros estudiantes de zonas rurales enfrentan dificultades similares, quedando en desventaja frente a quienes provienen de instituciones con mayor capacidad administrativa. Para él, la posibilidad de perder la vacante representa no solo la pérdida de un cupo universitario, sino también la frustración de años de sacrificio personal y familiar.

San Marcos amplía plazos ante retrasos en certificados de estudios

La difusión del video generó una ola de solidaridad en redes sociales. La usuaria de TikTok identificada como esthefany1984, quien compartió el caso, señaló en la descripción que se trataba de un joven proveniente de provincia que estaba a punto de perder su vacante por una situación totalmente ajena a su responsabilidad. En los comentarios, la misma usuaria confirmó que el Ministerio de Educación tomó conocimiento del caso.

Asimismo, el regidor provincial de Huarochirí, Cristian Sánchez, informó públicamente que el problema tendría una pronta solución. Según precisó, el director de la institución educativa le comunicó que el viernes 30 de enero se realizaría la entrega del certificado de estudios al joven Benjamín, lo que permitiría regularizar su situación ante la universidad.

En paralelo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos emitió un comunicado oficial a través de su Oficina Central de Admisión (OCA). En el documento, la casa de estudios reconoció que numerosas instituciones educativas han presentado dificultades en la emisión de certificados de estudios para los alumnos que cursaron el quinto año de secundaria en 2025. Ante ello, anunció la ampliación del cronograma de entrega de la constancia de ingreso hasta el mediodía del lunes 2 de febrero del presente año.

La medida fue interpretada como una respuesta directa a casos como el de Benjamín y otros estudiantes afectados por retrasos administrativos. No obstante, el episodio dejó en evidencia las falencias del sistema educativo y la necesidad de una mayor articulación entre colegios, autoridades educativas y universidades para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Mientras espera la entrega de su certificado, Benjamín mantiene la esperanza de no perder la vacante que tanto le costó conseguir. Su historia se ha convertido en un símbolo de las barreras que aún enfrentan muchos jóvenes en el Perú para acceder a la educación superior, pese a haber demostrado capacidad, esfuerzo y perseverancia.