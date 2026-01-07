Perú

UNMSM inicia admisión de posgrado 2026-I en 20 facultades y más de 100 programas académicos

La convocatoria incluye estudios en Ciencias de la Salud, Ingeniería, Educación, Economía, Humanidades y Tecnología, con modalidades presencial y semipresencial

La UNMSM dio inicio al Proceso de Admisión 2026-I de posgrado el 5 de enero, dirigido a egresados interesados en continuar su formación académica.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos abrió su Proceso de Admisión 2026-I para estudios de posgrado con una oferta amplia en diversas áreas profesionales. La convocatoria incluye programas de maestría, doctorado y segundas especialidades. La institución indicó que el inicio del proceso se dio el 5 de enero y que se dirige a egresados interesados en continuar su formación académica. En el comunicado oficial se precisa lo siguiente: “Desde este 5 de enero, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inició su Proceso de Admisión 2026-I para programas de posgrado”.

La propuesta académica alcanza a 20 facultades y supera los cien programas. Las modalidades principales son presencial y semipresencial, con más de 1500 vacantes en campos como Ciencias de la Salud, Ingeniería, Educación, Derecho y Ciencias Políticas. En la información institucional se afirma que este proceso expresa “una educación de posgrado con enfoque crítico, ético y plural, respaldada por su sólida producción científica y rigurosa exigencia académica”.

El proceso incluye el pago por derecho de admisión. La universidad informa que los costos para maestría son de S/350 para egresados con grado de bachiller de la UNMSM y S/450 para otros postulantes. En el caso de doctorado, el pago es de S/400 para egresados con grado de magíster de la UNMSM y de S/500 para otros interesados. La convocatoria recuerda al público que, luego de elegir el programa, “debes realizar un pago por derecho de admisión para participar en el proceso de admisión vigente”.ws

Las facultades publicaron cuadros oficiales con el detalle de programas y vacantes. Cada unidad académica sostiene su oferta mediante resoluciones decanales y documentos internos. La universidad resalta que los programas se orientan a fortalecer capacidades profesionales y producción de conocimiento, en línea con las demandas del país y la región.

Facultades de Medicina, Letras y Farmacia

El 56% de postulantes a Medicina Humana fueron mujeres en la última jornada del riguroso Proceso de Admisión 2026-I de San Marcos - UNMSM

En la Facultad de Medicina se ofrece maestría en Epidemiología, Fisiología, Bioquímica, Enfermería con menciones en Docencia y Gestión, Salud Pública, Salud Ocupacional y Ambiental, Gerencia de Servicios de Salud, Políticas y Planificación en Salud, Nutrición con mención en Nutrición Clínica, entre otras, con vacantes que van desde 15 hasta 60. También figura la Maestría de Especialización en Inmunología Molecular y Celular con 25 vacantes, de acuerdo con la “RESOLUCIÓN DECANAL-005634-2025-D-FM”.

La Facultad de Letras y Ciencias Humanas incorpora maestrías en Comunicaciones, Escritura Creativa, Gestión de la Información, Lengua y Literatura, Lingüística y Filosofía con menciones en Epistemología e Historia de la Filosofía. Incluye además programas en Arte Peruano y Latinoamericano con mención en Historia del Arte y en Educación Intercultural Bilingüe. En el nivel doctoral figuran programas en Comunicación, Periodismo y Medios Digitales, Filosofía, Historia del Arte, Lingüística y Literatura Peruana y Latinoamericana. El cuadro de vacantes 2026-I confirma la oferta publicada.

En la Facultad de Farmacia y Bioquímica se presentan maestrías en Atención Farmacéutica, Biotecnología, Ciencia de los Alimentos, Microbiología, Toxicología, Química Clínica y Productos Naturales y Biocomercio. Incluye además Ciencias Farmacéuticas con mención en Ciencia y Tecnología Cosmética y Farmacología con mención en Farmacología Experimental. El doctorado en Farmacia y Bioquímica registra 15 vacantes en modalidad presencial.

Educación, Ciencias Biológicas y Ciencias Económicas

Con más de 20 facultades y una red de investigación nacional, San Marcos incentiva la innovación científica, marcando pautas para la educación universitaria en América Latina. (Andina)

La Facultad de Educación difunde maestrías en Docencia Universitaria, Gestión de la Educación, Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación, así como programas profesionales en Didáctica de la Comunicación e Innovación y Didáctica de la Matemática. El Doctorado en Educación y Docencia Universitaria cuenta con 30 vacantes, según resoluciones decanales vigentes.

En Ciencias Biológicas, la oferta incluye maestrías en Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas, Biología Molecular, Genética y Zoología con menciones en Ecología y Conservación, así como en Sistemática y Evolución. El Doctorado en Ciencias Biológicas se publica con 10 vacantes.

La Facultad de Ciencias Económicas presenta maestrías en Economía con menciones en Finanzas, Gestión del Desarrollo Sostenible y Gestión y Políticas Públicas. Los doctorados en Economía y Gestión Económica Global registran 26 vacantes cada uno, conforme a la “RESOLUCIÓN DECANAL-000942-2025-D-FCE”.

Ciencias Físicas, Matemáticas y Ciencias Sociales

En Ciencias Físicas se detallan maestrías en Arqueometría, Física con menciones en Astronomía, Física del Estado Sólido, Física Nuclear y Geofísica, además de Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica Computacional. El doctorado en Física consigna 10 vacantes.

La Facultad de Ciencias Matemáticas incorpora maestrías en Bioestadística, Estadística Matemática, Investigación de Operaciones y Sistemas con mención en Optimización de Sistemas de Gerencia Empresarial, Matemática Aplicada con mención en Matemática Computacional y Matemática Pura. El doctorado en esta última especialidad cuenta con 7 vacantes.

En Ciencias Sociales se incluyen programas de maestría en Historia, Género y Desarrollo, Gestión del Patrimonio Cultural, Política Social con menciones en Gestión de Proyectos Sociales y Promoción de la Infancia, Trabajo Social y Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático. El doctorado en Ciencias Sociales abarca las especialidades de Antropología, Arqueología, Historia y Sociología, con 12 vacantes.

Ingeniería, Psicología y Tecnologías

Entérate todo sobre esta carrera. (Foto: Infobae Perú / Andina)

Las facultades de Ingeniería presentan una oferta amplia en ciencias ambientales, geología, minería, seguridad, infraestructura vial, geometalurgia, ingeniería civil y gestión integrada. Entre los programas resalta el doctorado en Ciencias Ambientales y el doctorado en Minería Sostenible, según la “RESOLUCIÓN DECANAL-001242-2025-D-FIGMMG”.

Ingeniería Industrial publica maestrías en Dirección de Empresas, Ingeniería Industrial, Project Management, Supply Chain Management y Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales, además de doctorados en Gerencia de Empresas e Ingeniería Industrial. Psicología ofrece maestrías en áreas clínica, educativa, organizacional y criminológica, junto con un doctorado en Psicología con 20 vacantes.

En Ingeniería Electrónica y Eléctrica se incluyen programas en control, automatización y robótica, dirección estratégica de las telecomunicaciones, ingeniería biomédica e ingeniería eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica. Ingeniería de Sistemas e Informática presenta maestrías en Analítica de Datos e Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Gestión de la Información y del Conocimiento, Inteligencia Artificial y Gobierno de Tecnologías de Información, además de doctorados en Deep Tech con enfoque en Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes y en Ingeniería de Sistemas e Informática.

