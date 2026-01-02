Perú

Universidad San Marcos abre inscripciones para Vacaciones Útiles 2026: conoce talleres, horarios y precios para todas las edades

El programa de verano de la UNMSM ofrecerá talleres deportivos, artísticos y académicos para niños y adolescentes en su campus central. Las matrículas ya están abiertas y las clases comenzarán el 6 de enero

Talleres San Marcos: Descubre la
Talleres San Marcos: Descubre la oferta de cursos con horarios flexibles y tarifas diferenciadas que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pone a disposición de la comunidad. Foto: Composición Infobae Perú

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) presenta su programa Vacaciones útiles 2026, una de las ofertas más completas de Lima para el verano, con matrícula desde el lunes 6 de enero y talleres para todas las edades. Deportes, arte, recreación y reforzamiento académico forman parte de la propuesta educativa de la universidad más antigua de América, con cursos que inician el martes 6 de enero en la Ciudad Universitaria.

El abanico de talleres considera tanto a la comunidad sanmarquina como al público en general, ofreciendo tarifas diferenciadas y una organización por grupos etarios que garantiza una experiencia segura y adaptada. Los cursos cuentan con docentes especializados y acceso a instalaciones de primer nivel en el campus universitario.

Vacaciones Útiles UNMSM: Una amplia
Vacaciones Útiles UNMSM: Una amplia variedad de talleres deportivos, artísticos y académicos para niños, adolescentes y adultos durante el verano 2026. Foto: Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Talleres y horarios

Según informó la Agencia Andina, la decana de América ofrece talleres en disciplinas deportivas, artísticas, recreativas y académicas, cada uno con horarios y rangos de edad definidos. Así, las familias pueden elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

  • Fútbol: Para niños de 9 a 12 años, el horario es lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 9:00; para 5 a 8 años, lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:00; y para 13 a 16 años, lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 11:00.
  • Fútbol femenino: Para niñas de 9 a 12 años, martes y jueves de 8:00 a 9:30; de 5 a 8 años, martes y jueves de 9:30 a 11:00; y de 13 a 16 años, martes y jueves de 11:00 a 12:30.
  • Básquetbol: Mini básket para 6 a 9 años, miércoles y viernes de 9:00 a 10:00; menores de 9 a 14 años, miércoles y viernes de 10:10 a 11:10; y mayores de 15 años a más, miércoles y viernes de 11:10 a 12:10.
  • Voleibol: Para 8 a 10 años, martes y jueves de 8:00 a 9:00; para 11 a 14 años, martes y jueves de 9:10 a 10:10; y para 15 años a más, martes y jueves de 10:20 a 11:20 y de 11:20 a 12:20.
  • Karate: Para 7 a 10 años, lunes a viernes de 9:00 a 10:00; para 11 a 16 años, lunes a viernes de 10:10 a 11:10.
  • Kung Fu: Para 10 a 12 años, martes y jueves de 10:00 a 11:00; para 13 a 17 años, martes y jueves de 11:10 a 12:10.
  • Tae kwon do: Para 9 años a más, lunes y miércoles de 9:00 a 10:00; para 5 a 8 años, lunes y miércoles de 10:00 a 11:00.
  • Aikido: Para 5 a 12 años, lunes y miércoles de 11:00 a 12:00; para 13 a 17 años, lunes y miércoles de 12:00 a 13:00.
  • Ajedrez: Principiantes de 5 a 6 años, martes y jueves de 8:00 a 9:00; básico de 6 años a más, martes y jueves de 9:00 a 10:00; intermedio de 8 años a más, martes y jueves de 10:00 a 11:00; avanzado de 8 años a más, martes y jueves de 11:00 a 12:00.
  • Canto: Para 6 a 10 años, martes y jueves de 10:00 a 11:00; para 11 años a más, martes y jueves de 12:00 a 13:00.
  • Guitarra: Para 6 a 10 años, martes y jueves de 9:00 a 10:00 y lunes y miércoles de 9:00 a 10:00; para 11 años a más, martes y jueves de 11:00 a 12:00 y lunes y miércoles de 10:15 a 11:15.
  • órgano: Para 6 a 11 años, lunes y miércoles de 11:30 a 12:30; para 12 a 16 años, lunes y miércoles de 12:45 a 13:45.
  • Marinera norteña: Para 7 a 11 años, martes y jueves de 10:00 a 11:00; para 12 años a más, martes y jueves de 11:15 a 12:15.
  • Oratoria: Para 5 a 8 años, lunes y miércoles de 10:00 a 12:00; para 9 a 12 años, martes y jueves de 10:00 a 12:00; para adolescentes y adultos, lunes y miércoles de 14:30 a 16:30 y martes y jueves de 14:00 a 16:00.
  • Manejo de emociones: Para 9 a 11 años, jueves de 9:00 a 11:00; para 6 a 8 años, jueves de 11:00 a 13:00; y para 12 a 15 años, jueves de 14:00 a 16:00.
  • Manualidades y arte: Bisutería, lunes y miércoles de 9:00 a 10:00, para 7 años a más; terrario, lunes y miércoles de 10:10 a 11:10, para 7 años a más; tejido, lunes y miércoles de 11:20 a 12:20, para 7 años a más; dibujo y pintura artística, lunes y miércoles de 9:00 a 10:00 para 7 a 12 años y de 11:00 a 12:00 para 10 a 15 años; pintura en tela, lunes y miércoles de 12:00 a 13:00 para 7 años a más.
  • Etiqueta social: Para 8 años a más, viernes de 8:00 a 10:00.
  • Caritas pintadas: Para 8 años a más, viernes de 10:00 a 12:00.
  • Manualidades diversas: Para 9 a 16 años, jueves de 9:00 a 11:00.
  • Teatro: Para 5 a 8 años, lunes y miércoles de 9:30 a 11:00; para 9 a 12 años, lunes y miércoles de 11:00 a 12:30 y viernes de 10:00 a 13:00; para adolescentes y adultos, lunes y miércoles de 14:30 a 16:30.
  • Matemática reforzamiento: Para 8 a 9 años, lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:00; para 10 a 11 años, lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 11:00; para 12 a 14 años, martes y jueves de 9:00 a 11:00; para 15 a 16 años, martes y jueves de 11:00 a 13:00.
  • Matemática pre secundaria: Para 12 a 14 años, lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 12:00; para 15 a 16 años, lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 13:00.
La decana de América ofrece
La decana de América ofrece talleres en disciplinas deportivas, artísticas, recreativas y académicas. Foto: Andina

¿Cuánto cuesta cada taller y cómo inscribirse?

San Marcos presenta tarifas diferenciadas para facilitar el acceso:

  • Personas con discapacidad: S/70
  • Estudiantes sanmarquinos: S/70
  • Comunidad sanmarquina (hijos de docentes, trabajadores y administrativos): S/90
  • Público general: S/100

Para inscribirse, es necesario acercarse a la Oficina de Servicio Social, ubicada en el Edificio Jorge Basadre (Av. Germán Amézaga Nº 375), en el horario de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Todos los talleres comenzarán el lunes 6 de enero, según el horario establecido para cada curso.

Todos los talleres inician el
Todos los talleres inician el martes 6 de enero, de acuerdo con el horario de cada curso | Fotos: Agencia Andina

¿Dónde se realizan los talleres y cómo contactarse?

Las actividades se desarrollarán en la Ciudad Universitaria de la UNMSM, con la sede específica comunicada al momento de la matrícula. Los ingresos habilitados son la Puerta 1 y la Puerta 2.

Para cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse con la Oficina General de Bienestar Universitario (OGBU) a través de:

  • Teléfono fijo: (01) 619 7000 anexo 7526
  • Celular: 982 569 242
  • Correo electrónico: vacacionesutiles.unmsm@gmail.com

La atención personalizada y la ubicación estratégica de San Marcos hacen que los talleres sean una opción conveniente y segura para todas las familias.

