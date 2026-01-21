Perú

San Marcos ofrecerá becas para rendir el examen de admisión gratuito: conoce quiénes pueden postular y los detalles

La inscripción comenzó el pasado 19 de enero y estará disponible hasta el 6 de febrero para los interesados

La convocatoria prioriza a estudiantes
La convocatoria prioriza a estudiantes destacados de colegios públicos, jóvenes en situación de pobreza o pobreza extrema, y postulantes con alto rendimiento académico - Créditos: San Marcos.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) lanza un programa de becas de exoneración de pago para el examen de admisión 2026-II, dirigido a jóvenes con limitados recursos económicos que deseen acceder a una carrera profesional en la institución.

Esta iniciativa, que forma parte de la política de responsabilidad social de la universidad, busca ampliar las oportunidades de ingreso para estudiantes destacados y en situación vulnerable.

A través de la Oficina Central de Admisión (OCA), la universidad ha establecido distintas modalidades para postular a este beneficio. El proceso de inscripción esta disponible desde el 19 de enero y se extenderá hasta el viernes 6 de febrero.

La Universidad Nacional Mayor de
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha lanzado un programa de becas que exonera del pago del examen de admisión 2026-II - Créditos: Andina/UNMSM.

Entre las principales categorías consideradas, se encuentran los estudiantes que ocuparon el primer o segundo puesto en colegios públicos. Los postulantes deberán presentar documentación que respalde su ubicación en el cuadro de méritos, así como su situación de pobreza o pobreza extrema reconocida oficialmente.

Otra alternativa contempla a quienes, además de demostrar un nivel socioeconómico bajo, acrediten un rendimiento académico sobresaliente. Para ello, será necesario contar con un promedio igual o superior a trece en la educación secundaria, además de la constancia que certifique su condición social y económica. Este requisito apunta a garantizar que el apoyo llegue a jóvenes con talento y dedicación, pero con limitaciones financieras.

El programa también incluye al personal docente y administrativo, tanto nombrado como contratado por la UNMSM, junto a sus hijos. En el caso de los trabajadores sujetos al Contrato Administrativo de Servicios (CAS), se exige al menos un año de antigüedad al servicio de la comunidad universitaria para acceder a la exoneración.

El examen de admisión de
El examen de admisión de San Marcos se llevará a cabo en marzo - Créditos: UNMSM.

Se suman, además, los peruanos que hayan realizado o estén cumpliendo servicio militar acuartelado. Para este grupo, es indispensable presentar la constancia correspondiente o acreditar la condición de licenciado de las Fuerzas Armadas.

El beneficio alcanza igualmente a quienes integran el Plan Integral de Reparaciones, siempre que estén inscritos en el Programa de Reparaciones en Educación del Ministerio de Educación. Es fundamental precisar que la beca está dirigida exclusivamente a quienes concluyeron su educación secundaria en el año 2025. El beneficio es intransferible y solo puede utilizarse en el proceso de admisión para el que fue solicitado.

Para postular, los interesados deben acercarse a la mesa de partes de la OCA, ubicada en la avenida Óscar R. Benavides cuadra 57 (ex Colonial), esquina con calle Germán Amézaga, Lima. La atención se brinda de lunes a viernes entre las 9:00 y las 15:00 horas.

Cronograma del examen de admisión San Marcos 2026-II

El proceso se desarrollará en las siguientes fechas, según el área correspondiente:

  • Sábado 7 de marzo:
    • Ciencias Económicas y de la Gestión (área D)
    • Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área C)
  • Domingo 8 de marzo:
    • Ciencias Básicas (área B)
    • Ingenierías (área C)
    • Examen especial (todas las áreas)
  • Sábado 14 de marzo:
    • Ciencias de la Salud (área A, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)
  • Domingo 15 de marzo:
    • Escuela Profesional de Medicina Humana

Cronograma de inscripción

  • Del 5 al 18 de enero: A, B, C, D, E y F
  • Del 19 de enero al 1 de febrero: G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ y O
  • Del 2 al 15 de febrero: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z
  • Del 16 al 26 de febrero: Rezagados (todas las letras)

