Perú

Joven recibió certificado de estudios y aseguró vacante en San Marcos

La difusión de su caso en redes sociales movilizó a la comunidad y generó presión sobre las autoridades educativas, quienes intervinieron para solucionar el problema

Guardar
Benjamín Figura Echavaudis, egresado de Huarochirí, recibió finalmente su certificado de estudios tras semanas de incertidumbre y podrá acceder a la vacante obtenida en San Marcos (Créditos: Minedu)

Benjamín Figura Echavaudis, natural de la provincia de Huarochirí, finalmente recibió el ansiado certificado de estudios que le permitirá ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y ocupar la vacante que obtuvo con esfuerzo.

El documento fue entregado por la institución educativa San Antonio de Jicamarca, ubicada en el anexo 22 de Jicamarca, luego de varias semanas de incertidumbre y gestiones ante autoridades educativas.

El caso de este estudiante se hizo público tras difundirse un video en redes sociales, en el que, entre lágrimas, relató su temor a perder la plaza conseguida en Contabilidad debido a la falta de un trámite esencial. Las imágenes, grabadas en la Oficina Central de Admisión de la UNMSM, mostraron su desesperación por no poder presentar el certificado exigido dentro del plazo establecido por la universidad.

La situación se originó por una serie de problemas administrativos en el colegio de procedencia. Cambios frecuentes de directores, inconvenientes en el sistema de registro de notas y la ausencia de responsables durante las vacaciones generaron un retraso en el procesamiento de las calificaciones.

Un joven estudiante que logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos vive momentos de angustia. Entre lágrimas, suplica a las autoridades universitarias y al Ministerio de Educación que le permitan aplazar la entrega de su certificado de estudios, ya que su colegio no puede emitirlo a tiempo por problemas administrativos. Fuente: TikTok / esthefany1984

A pesar de haber cumplido con todos los requisitos académicos y haber aprobado los exámenes finales, sus notas no fueron registradas a tiempo, impidiendo la emisión del documento requerido.

La historia de Benjamín se volvió viral, generando una ola de solidaridad y presión social para que las autoridades educativas resolvieran el caso. El Ministerio de Educación (Minedu) tomó conocimiento de la situación y coordinó acciones con la dirección del colegio San Antonio de Jicamarca. Finalmente, la gestión llegó a buen puerto y el egresado pudo obtener el certificado que acreditaba la culminación de la secundaria.

En un video difundido por Minedu, se observa el momento en que el joven se encuentra con Jorge Figueroa Guzmán, titular del sector, y con Jerí Ramón Ruffner, rectora de la UNMSM. Durante el encuentro, el ministro destacó que la experiencia de Benjamín refleja las dificultades que atraviesan muchos adolescentes por trámites burocráticos. “Esto evidencia la necesidad de agilizar procesos y actualizar normativas para no poner en riesgo la continuidad educativa de los postulantes”, señaló.

La historia de Benjamín inspiró
La historia de Benjamín inspiró numerosos mensajes de apoyo en redes sociales - Créditos: Captura de pantalla del Ministerio de Educación.

El caso sirvió de ejemplo para poner en agenda la importancia de una gestión escolar eficiente y el acceso oportuno a la documentación oficial, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

Afortunadamente, la intervención de las autoridades permitió que el estudiante no pierda la oportunidad de iniciar sus estudios universitarios. “Ahora, ya estoy listo para ser sanmarquino”, mencionó Benajmín muy emocionado.

La reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar tras conocerse la noticia. Decenas de mensajes de apoyo y felicitaciones inundaron las plataformas para destacar la perseverancia y el esfuerzo de Benjamín. “¡Felicidades, cumplirás tus sueños!” escribió uno de los internautas, mientras otros resaltaron la injusticia que habría significado perder la vacante por un trámite administrativo.

“Era injusto que te quedes afuera después de tanto esfuerzo”, comentó otra persona. Muchos señalaron que su caso es inspiración para otros jóvenes que atraviesan dificultades similares, y desearon éxito en su nueva etapa universitaria.

Temas Relacionados

San MarcosUNMSMUniversidad Nacional Mayor de San MarcosMineduMinisterio de Educaciónperu-noticias

Más Noticias

Joven lloró desconsoladamente y denunció que podría perder vacante en San Marcos por falta de certificado escolar

Era la segunda vez que postulaba a la UNMSM y logró ingresar, pero un problema administrativo en su colegio puso en riesgo su vacante y volvió su caso viral, provocando un pronunciamiento de la universidad

Joven lloró desconsoladamente y denunció

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario y Regatas Lima abrirán la joranda con partidazo, mientras que Alianza Lima chocará con San Martín en una final adelantada. Entérate cómo marchan los equipos

Resultados de la fecha 4

A qué hora juega Melgar vs Cienciano HOY: partido en Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Arequipeños y cusqueños protagonizarán uno de los duelos más emocionantes de la jornada. Ambos se medirán en el estadio Monumental de la UNSA y será de pronóstico reservado. Conoce los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Melgar

Karla Tarazona logra congelar 11 óvulos y le dedica un emotivo mensaje a Christian Domínguez: “Gracias por ser mi soporte”

La conductora de televisión compartió su satisfacción tras completar el procedimiento en un centro de fertilidad, acompañada de su pareja.

Karla Tarazona logra congelar 11

Sunat te puede devolver hasta S/ 4.950 del impuesto a la renta en tu cuenta: Así funciona

Ojo, la devolución de impuestos de Sunat se da por los gastos personales que se realizan, los que se deducen del pago del impuesto a la renta

Sunat te puede devolver hasta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El gobierno de Perú aprobó

El gobierno de Perú aprobó la extradición de ‘Pequeño J’ a Argentina por triple femicidio de Florencio Varela

Keiko Fujimori pone en duda la continuidad de José Jerí en la presidencia: “No es segura su presencia hasta julio”

Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Dina Boluarte y sus exministros por incendios forestales de 2024

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona logra congelar 11

Karla Tarazona logra congelar 11 óvulos y le dedica un emotivo mensaje a Christian Domínguez: “Gracias por ser mi soporte”

Regreso de El Reventonazo de la chola tendrá a Corazón Serrano y a Laura Huarcayo como invitados

Premios Grammy 2026: ¿cuándo es la gala de premiación más importante a la música?

¿Dónde ver los Premios Grammy 2026? Canal TV para seguir la premiación en vivo en Perú este domingo 1 de febrero

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal de TV para ver la premiación a lo mejor de la música en Perú

DEPORTES

Resultados de la fecha 4

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

A qué hora juega Melgar vs Cienciano HOY: partido en Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Williams Riveros desaprobó examen de nacionalización?: el plan de Universitario para su inscripción en la Liga 1 2026

“Garantizamos que todos los partidos serán transmitidos”, la postura de 1190 Sports sobre problemas de TV por la Liga 1 2026

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2