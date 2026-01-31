Joven recibió certificado de estudios y aseguró vacante en San Marcos

Benjamín Figura Echavaudis, egresado de Huarochirí, recibió finalmente su certificado de estudios tras semanas de incertidumbre y podrá acceder a la vacante obtenida en San Marcos (Créditos: Minedu)

Benjamín Figura Echavaudis, natural de la provincia de Huarochirí, finalmente recibió el ansiado certificado de estudios que le permitirá ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y ocupar la vacante que obtuvo con esfuerzo.

El documento fue entregado por la institución educativa San Antonio de Jicamarca, ubicada en el anexo 22 de Jicamarca, luego de varias semanas de incertidumbre y gestiones ante autoridades educativas.

El caso de este estudiante se hizo público tras difundirse un video en redes sociales, en el que, entre lágrimas, relató su temor a perder la plaza conseguida en Contabilidad debido a la falta de un trámite esencial. Las imágenes, grabadas en la Oficina Central de Admisión de la UNMSM, mostraron su desesperación por no poder presentar el certificado exigido dentro del plazo establecido por la universidad.

La situación se originó por una serie de problemas administrativos en el colegio de procedencia. Cambios frecuentes de directores, inconvenientes en el sistema de registro de notas y la ausencia de responsables durante las vacaciones generaron un retraso en el procesamiento de las calificaciones.

A pesar de haber cumplido con todos los requisitos académicos y haber aprobado los exámenes finales, sus notas no fueron registradas a tiempo, impidiendo la emisión del documento requerido.

La historia de Benjamín se volvió viral, generando una ola de solidaridad y presión social para que las autoridades educativas resolvieran el caso. El Ministerio de Educación (Minedu) tomó conocimiento de la situación y coordinó acciones con la dirección del colegio San Antonio de Jicamarca. Finalmente, la gestión llegó a buen puerto y el egresado pudo obtener el certificado que acreditaba la culminación de la secundaria.

En un video difundido por Minedu, se observa el momento en que el joven se encuentra con Jorge Figueroa Guzmán, titular del sector, y con Jerí Ramón Ruffner, rectora de la UNMSM. Durante el encuentro, el ministro destacó que la experiencia de Benjamín refleja las dificultades que atraviesan muchos adolescentes por trámites burocráticos. “Esto evidencia la necesidad de agilizar procesos y actualizar normativas para no poner en riesgo la continuidad educativa de los postulantes”, señaló.

El caso sirvió de ejemplo para poner en agenda la importancia de una gestión escolar eficiente y el acceso oportuno a la documentación oficial, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

Afortunadamente, la intervención de las autoridades permitió que el estudiante no pierda la oportunidad de iniciar sus estudios universitarios. “Ahora, ya estoy listo para ser sanmarquino”, mencionó Benajmín muy emocionado.

La reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar tras conocerse la noticia. Decenas de mensajes de apoyo y felicitaciones inundaron las plataformas para destacar la perseverancia y el esfuerzo de Benjamín. “¡Felicidades, cumplirás tus sueños!” escribió uno de los internautas, mientras otros resaltaron la injusticia que habría significado perder la vacante por un trámite administrativo.

“Era injusto que te quedes afuera después de tanto esfuerzo”, comentó otra persona. Muchos señalaron que su caso es inspiración para otros jóvenes que atraviesan dificultades similares, y desearon éxito en su nueva etapa universitaria.