Bloquean carretera en rechazo a privatización de Petroperú en Talara

La localidad que alberga la principal refinería de la empresa estatal fue escenario del cierre de la carretera Costanera, una acción emprendida como forma de protesta frente a la decisión del Gobierno. Foto: difusión

La publicación de un decreto de urgencia del Ejecutivo, difundido a vísperas de Año Nuevo, desató protestas en Talara ante el temor de una eventual privatización de Petroperú. La ciudad, donde se ubica la principal refinería de la empresa estatal, fue escenario del bloqueo de la carretera Costanera como medida de presión contra la decisión gubernamental.

Los manifestantes expresaron su rechazo a cualquier iniciativa que, a su juicio, ponga en riesgo el rol de la petrolera estatal y el acceso a combustibles a precios asequibles. La protesta se concentró en el sector Negritos y se desarrolló en medio de la paralización de diversas actividades locales.

Bloqueo de vías y reclamos ciudadanos

Desde las primeras horas de la mañana de este viernes, pobladores y trabajadores de Petroperú se congregaron en la carretera Costanera, donde quemaron llantas y cerraron el paso vehicular. La medida buscó visibilizar su oposición a lo que consideran una privatización encubierta, atribuida al decreto emitido por el gobierno de José Jerí.

En declaraciones a Canal N, los ciudadanos negaron motivaciones sindicales o partidarias y subrayaron que su principal preocupación es el impacto que una eventual privatización tendría en los precios de los combustibles. “No estamos en contra de una reestructuración, pero no aceptamos una privatización que afecte a todos”, señalaron durante la jornada de protesta.

Desde temprano este viernes, vecinos y trabajadores de Petroperú se concentraron en la carretera Costanera, donde incendiaron llantas y bloquearon el tránsito. Foto: Petroperú

Temor por el futuro de la refinería de Talara

Otro de los manifestantes cuestionó que el Ejecutivo pretenda desnaturalizar la función de Petroperú para justificar una reorganización a cargo de Proinversión. Ello, sostuvo, pese a que la ministra de Economía, Denisse Miralles, ha indicado que la privatización no está contemplada como opción.

“El Estado quiere hacer creer a la gente de que Petroperú no sirve. La refinería sirve, nos han venido manteniendo más de 100 años. Cuando suban los combustibles, si lo agarra una empresa privada, en el norte no podemos permitir que eso pase. Nosotros tenemos que defender nuestros recursos”, manifestó el ciudadano, al advertir un posible impacto directo en la economía regional.

Impacto local y desarrollo de las protestas

Aunque la refinería de Talara continuó operando con normalidad, la protesta afectó el comercio y el transporte en la ciudad. Varios negocios e instituciones cerraron sus puertas, mientras que la carretera Costanera —que conecta con la playa de Máncora— permaneció bloqueada durante varias horas. La Panamericana Norte, en tanto, se mantuvo habilitada.

Las movilizaciones se desarrollaron de manera pacífica y congregaron a ciudadanos de distintos sectores, entre ellos madres de familia y pescadores. Horas más tarde, efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron despejar la vía y restablecer el tránsito en la zona.

Pese a que la refinería de Talara mantuvo sus operaciones, la movilización generó impactos en el comercio y el transporte urbano. Foto: Petroperú

Defensoría del Pueblo cuestiona el decreto

En paralelo a las protestas, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que dispone la reorganización patrimonial de Petroperú y encarga el proceso a Proinversión. La acción legal se sustenta en una presunta vulneración del principio de separación de poderes.

Según la demanda difundida por Infobae Perú y presentada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, la norma afectaría la naturaleza jurídica y la finalidad de la empresa estatal. En ese sentido, se argumenta que el decreto sería incompatible con el principio de separación de poderes establecido en el artículo 43 de la Constitución.