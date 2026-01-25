Perú

Petroperú: Deloitte, una vieja conocida de la estatal, es la firma elegida por ProInversión para la privatización de Talara

Desde 2016, Deloitte ha intervenido activamente en el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, con asesorías por más de 39 millones de dólares

El plan de acción para Petroperú impulsado por Deloitte deberá implementar el Decreto de Urgencia N° 010-2025, con foco en la estabilidad financiera y operativa.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció la selección de Deloitte como la consultora internacional que supervisará la “reorganización patrimonial” de Petroperú, que tiene en la privatización de la refinería de Talara uno de sus principales objetivos.

La decisión, oficializada el 24 de enero de 2026 mediante una resolución ejecutiva, marca un punto de inflexión en la cuestionada estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues la firma elegida fue una pieza central en la modernización de la antigua refinería y tiene acceso a información técnica, contractual y operativa de primera mano sobre los procesos internos de la estatal.

Petroperú: ProInversión defiende proceso “técnico” y ajustado a estándares internacionales

ProInversión sostiene que la elección de Deloitte responde a un cronograma técnico y riguroso, alineado con estándares internacionales. La entidad afirma que el proceso se diseñó para garantizar decisiones “oportunas, informadas y alineadas con las mejores prácticas internacionales”.

A través de un comunicado, Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de la agencia adscrita al MEF, aseguró que la consultora reúne solvencia técnica, trayectoria comprobada y experiencia en reestructuración de empresas estatales estratégicas.

ProInversión oficializó la elección de Deloitte el 24 de enero de 2026, resaltando su "experiencia comprobada en reestructuración de empresas estatales estratégicas en el sector petrolero peruano".

Señala que el trabajo de Deloitte será “estrictamente técnico” y que se desarrollará bajo los lineamientos y decisiones del Estado peruano. El primer paso será la elaboración de un plan estructurado para aplicar el Decreto de Urgencia N° 010-2025, “enfocado en la recuperación y sostenibilidad de Petroperú”.

Además, argumenta que el proceso será transparente, con comunicación permanente y respeto a la normativa laboral, y subraya que la “reorganización patrimonial no supone privatización ni liquidación de la empresa”.

El rol de Deloitte en la modernización de la Refinería de Talara

Sin embargo, el comunicado no menciona los antecedentes de Deloitte en la propia Petroperú. Documentos revisados por Infobae Perú muestran que la consultora participó de manera decisiva en la modernización de la Refinería Talara.

En 2016, Petroperú firmó el Contrato N° 4100005454 con el Consorcio Deloitte Talara, integrado por firmas del grupo, para brindar soporte integral en gestión, planificación, control de costos y cronograma, gestión de riesgos y asesoría técnica en el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (PMRT).

Deloitte. Acceso privilegiado de Deloitte a información estratégica eleva dudas sobre la neutralidad en el proceso de reestructuración de Petroperú.

El contrato, que superó los 39 millones de dólares, obligaba al consorcio a aportar al menos 14 especialistas de alto nivel a tiempo completo y abarcaba tareas que incluían diagnósticos, control documentario, gestión de reclamos y asesoría contractual.

Pero la participación de Deloitte en procesos críticos de Petroperú ha generado otros cuestionamientos sobre el posible acceso privilegiado a información estratégica y sobre la imparcialidad del proceso de reorganización.

La auditoría forense de la refinería estaba en manos de exsocios de Deloitte

El ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, cuestionó que ejecutivos vinculados al consorcio hayan sido considerados para liderar análisis forenses encargados por la gestión de Alejandro Narváez, que buscaban determinar las razones del incremento en el costo de la refinería, que superó los 6.000 millones de dólares.

En noviembre de 2025, Petroperú adjudicó el análisis forense del proyecto de la Nueva Refinería Talara a Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda, una firma brasileña donde participan antiguos socios del Consorcio Deloitte Talara, por un contrato de 2,7 millones de dólares.

Esta adjudicación otorgó acceso a información privilegiada sobre el megaproyecto de modernización y ha sido señalada como un posible conflicto de interés. Gutiérrez advirtió sobre la familiaridad de estos consultores con la documentación interna y los procesos de contratación de la empresa.

ProInversión defiende la solvencia técnica de Deloitte tras críticas sobre su historial en los proyectos de Petroperú.

Un futuro incierto para Petroperú y la Refinería de Talara

Pese al énfasis de ProInversión en el carácter técnico del proceso, el historial de Deloitte —así como la participación de sus exsocios en etapas críticas— alimenta la percepción de que la reorganización podría estar diseñada para allanar el camino hacia la privatización, con la Refinería Talara como primer activo en la lista.

La estatal enfrenta así una de sus etapas más delicadas, presionada por la crisis financiera, bajo la lupa de organismos de control y con el futuro de sus activos estratégicos a merced de decisiones en las que la transparencia y la imparcialidad siguen estando en entredicho.

