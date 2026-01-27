Petroperú: remueven a Gerente Legal de la petrolera tras denuncia penal a gerente general Rita López

Alta rotación. El debate sobre la privatización y la derogatoria del Decreto de Urgencia N° 010-2025 intensifica la polarización interna en Petroperú.

Petroperú S.A. informó que, tras una reciente sesión de directorio, Jaime Boris Alata Román asumirá desde el 27 de enero como gerente interino de Legal y Asuntos Regulatorios, en reemplazo de Iván Raúl Montoya Torres, quien también deja el cargo de asesor de Gerencia General.

La decisión, adoptada mediante Acuerdo de Directorio N° 008-2026-PP y comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), contempla que Alata Román -abogado en el área legal y subalterno hasta ayer de Montoya- recibirá una bonificación diferencial mientras ocupe la función provisional.

Petroperú señala que estos cambios sólo afectan a los cargos interinos y que el resto de la estructura organizacional permanece sin modificaciones. La remoción de Montoya ocurre luego de la presentación de una denuncia penal contra la actual gerenta general Rita López.

El nombramiento de Jaime Alata como gerente interino aumenta tensiones en Petroperú. Su nombramiento se voceaba hace días en los pasillos de la estatal.

Petroperú: fuego cruzado tras el nombramiento de Rita López

La denuncia fue presentada por Jesús Fernando De La Torre Tejada, exgerente corporativo de finanzas y encargado de la gerencia general de Petroperú en 2022.

Se acusa a la actual encargada de la gerencia general de intentar proteger a su antecesora, Cristina Fung, quien había sido sancionada por la Contraloría con 100 días de suspensión por irregularidades.

Rita López fue nombrada gerente general de Petroperú el 8 de enero de 2026, tras lo cual tuvo un amago de renuncia por un intercambio verbal con Elba Rojas y el asesor del MINEM, Mario López Tejerina, en medio de la "reestructuración" de la empresa.

Según la Ley 728, aplicable a Petroperú, una suspensión mayor a 90 días implica la terminación laboral, pero esto no se cumplió. La actual encargada emitió un memorándum a mano (sin firma digital) para suspender temporalmente a Fung, evitando así la terminación.

El memorándum no pasó por el sistema digital SISCOR, lo que arriesga su eventual pérdida o falta de registro. El gerente legal en funciones, Iván Montoya, había solicitado un informe externo confirmando que se debía aplicar la Ley 728. El destino de ese informe quedará en manos de Alata Román.

Iván Montoya deja la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios

La profesional Cristina Fung fue nombrada gerente general en abril de 2022 y designó a la actual encargada, Rita López, como gerente corporativa de planeamiento.

Durante la gestión de Fung se cuestionaron internamente varios concursos, entre ellos la contratación de un bróker de seguros con comisiones de USD 5 millones, “muy por encima de ofertas alternativas”.

La contadora pública Cristina Fung es acusada ante el Ministerio Público de respaldar, indebidamente, la extensión de bonos y viáticos a trabajadores desplazados a Lima.

La Contraloría de la República emitió informes sobre estos movimientos, pero la sanción aplicada finalmente fue una suspensión reducida a 100 días tras apelaciones.

“La denuncia describe un posible intercambio de favores entre Fung y la actual encargada: una ascendió a la otra y ahora recibe protección”, dijo un exfuncionario cercano a la estatal.

Sigue la pugna interna en Petroperú

Según argumentó, dentro de Petroperú hay, al menos, tres facciones: una liderada por el expresidente de la petrolera, Carlos Paredes Lanatta (respaldada por el MEF), otra por el exministro Óscar Vera (apoyada por gerentes y personal en el MINEM), y otra adicional con intereses propios.

El control efectivo de la primera empresa del país depende de quién ocupa la gerencia general -que es la que firma los despidos-, no tanto la presidencia, que es considerada una figura “accesoria”.

El avance del plan de privatización del MEF enfrenta resistencias dentro de la petrolera. Incluso se habla, entre los trabajadores, de una facción verista conocida como "Los babys de Petroperú".

El debate central gira en torno a la derogatoria del Decreto de Urgencia N° 010-2025: un grupo pide derogarlo con propuestas concretas, mientras otro solo exige la derogatoria para regresar al estado anterior, sin alternativas claras.

Las divisiones internas entre los propios gerentes y sindicatos de Petroperú son profundas y de larga data; la antipatía entre los grupos es evidente y afecta la dinámica interna. Mientras tanto, el denominado plan de privatización promovido por la ministra Denisse Miralles del MEF -que dio el visto bueno al nombramiento de López- continúa en marcha.