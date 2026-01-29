Vacuna contra el dengue llega a regiones con mayor riesgo: Minsa prioriza prevención en Tumbes, Piura, Loreto y Ucayali

El Ministerio de Salud (Minsa) implementa la vacuna tetravalente contra el dengue en Tumbes, Piura, Loreto y Ucayali, regiones identificadas con mayor riesgo epidemiológico.

La medida surge en respuesta al incremento de casos y la presión que ejerce el dengue sobre los servicios de salud. Con la aprobación de la Norma Técnica de Salud n.° 243-MINSA/DGIESP-2026, la autoridad sanitaria busca anticipar los brotes y disminuir las complicaciones asociadas a esta enfermedad.

La vacuna tetravalente ofrece protección contra los cuatro serotipos del virus y puede aplicarse a personas que no han tenido dengue previamente.

En la primera etapa, la inmunización se dirige a niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años, así como a personal de salud, Fuerzas Armadas (FF.AA) y Policía Nacional del Perú (PNP) de hasta 59 años. Esta intervención busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y reducir la necesidad de hospitalizaciones.

La aplicación de la norma es de cumplimiento obligatorio para los órganos desconcentrados del Minsa y para los establecimientos de salud de las Direcciones Regionales, Gerencias Regionales y las Direcciones de Redes Integradas de Salud en Lima Metropolitana.

- crédito composición Infobae Perú / Andina

Alerta epidemiológica y vigilancia intensificada

El inicio de la temporada de lluvias y el aumento de temperaturas elevan el riesgo de transmisión del dengue. El Centro Nacional de Epidemiología emitió la Alerta Epidemiológica AE-CDC n.º 001-2026 para regiones como Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Piura, Ucayali y La Libertad.

La alerta busca fortalecer las acciones de prevención y control, garantizar la atención integral y el seguimiento clínico oportuno.

La vigilancia epidemiológica se intensifica con la obligación de notificar casos en el sistema SiEpi y activar equipos de respuesta en tiempo real.

Se refuerza el control vectorial y la capacitación del personal, que utiliza herramientas digitales como Dengue App y Prom App para registrar actividades en campo y monitorear el cumplimiento de intervenciones.

En el ámbito asistencial, se busca fortalecer la adherencia a protocolos de tratamiento, evitar medicamentos no recomendados y organizar la atención para escenarios de aumento de pacientes. La actualización de mapas de referencia y la gestión de camas hospitalarias forman parte de la preparación ante posibles incrementos en la demanda.

Educación, prevención y manejo clínico

El dengue es transmitido por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti, que se reproduce en depósitos de agua en viviendas. La enfermedad se presenta como dengue clásico, con fiebre alta, dolor de cabeza, molestias musculares y erupciones, o como dengue hemorrágico, que incluye sangrados y aparición de moretones. El periodo de incubación varía entre cinco y quince días.

No existe un tratamiento específico para el dengue. El manejo clínico se basa en reposo, hidratación y uso de paracetamol para la fiebre. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la automedicación y acudir a un establecimiento de salud ante síntomas persistentes o signos de alarma.

Además, se promueve la educación y la sensibilización a través de la ficha de autoevaluación familiar “10 minutos contra el zancudo”, dirigida a instituciones educativas, familias y comunidades.