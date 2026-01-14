Minsa emite alerta epidemiológica por dengue y refuerza medidas preventivas en regiones del norte, selva y centro del Perú

Composición: Infobae Perú

El inicio de la temporada de lluvias intensas y el aumento sostenido de las temperaturas colocan nuevamente al dengue en el centro de la agenda sanitaria nacional. Frente a este escenario, el sistema de salud peruano refuerza sus mecanismos de vigilancia y respuesta temprana para reducir riesgos y preparar a los servicios ante un posible aumento de la demanda asistencial. Las señales de alerta aparecen en distintas zonas del país, donde los reportes epidemiológicos recientes muestran una tendencia ascendente de casos.

Desde el nivel central, las autoridades sanitarias observan con atención el comportamiento del vector y la evolución clínica de los pacientes notificados. El contexto climático, sumado a condiciones urbanas y domésticas favorables para la reproducción del mosquito, exige decisiones preventivas antes de que la transmisión alcance niveles más altos. En ese marco, la prevención y el control se convierten en ejes prioritarios de la política pública.

El Ministerio de Salud activó una serie de medidas orientadas a ordenar la respuesta institucional y fortalecer la capacidad de los establecimientos. La estrategia apunta tanto al control del vector como a la atención oportuna de las personas afectadas, con énfasis en la detección temprana y el seguimiento clínico. El objetivo declarado se centra en anticipar escenarios complejos y reducir complicaciones.

Alerta epidemiológica y regiones en vigilancia

El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, emitió de forma preventiva la Alerta Epidemiológica AE-CDC n.º 001-2026 ante el incremento de casos de dengue en algunas regiones del país. Según el documento oficial, la medida responde “ante el inicio de temporada de lluvias intensas, incremento de temperaturas y con el objetivo fortalecer la implementación oportuna de acciones de prevención y control, así como garantizar la atención integral, seguimiento clínico y referencia de pacientes en todos los establecimientos de Salud”.

La alerta identifica distritos de las regiones Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Piura, Ucayali y La Libertad, donde los reportes muestran un aumento de casos durante las últimas seis semanas epidemiológicas. Estas zonas concentran condiciones ambientales que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del virus.

El alcance de la alerta abarca a todos los establecimientos de salud de las direcciones y gerencias regionales, así como a las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Norte, Centro, Sur y Este. También incluye a EsSalud, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y el sector privado, con el fin de articular una respuesta coordinada en todo el sistema.

El documento oficial establece la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica y la notificación de casos e ingresos hospitalarios. Entre las disposiciones figura la obligación de “notificar en el sistema SiEpi, activar equipos de respuesta, actualizar diariamente la sala situacional”. Estas acciones buscan ofrecer información en tiempo real para la toma de decisiones sanitarias.

La alerta también dispone el monitoreo del cumplimiento de la vigilancia entomológica y del control vectorial. En este punto, se incluye la capacitación del personal inspector y la garantía del uso de herramientas digitales como Dengue App y Prom App, orientadas al registro y seguimiento de actividades en campo.

Atención clínica y organización de servicios

En el ámbito asistencial, el Ministerio de Salud ordena fortalecer las capacidades del personal mediante la Norma Técnica n.º 211-MINSA-DGIESP-2024. El texto indica la importancia de “garantizar la adherencia al tratamiento establecido y evitar el uso de medicamentos contraindicados o no recomendados”. Esta directriz busca reducir riesgos asociados a prácticas inadecuadas.

Asimismo, se dispone organizar y garantizar los servicios de salud, actualizar los mapas de flujo de referencia y contrarreferencia, y gestionar la disponibilidad de camas hospitalarias. Estas medidas apuntan a asegurar una atención continua, especialmente en escenarios de aumento de pacientes con signos de alarma.

La alerta define un estándar técnico en laboratorio para el procesamiento de muestras por dengue, con el fin de asegurar diagnósticos confiables. De manera paralela, se refuerzan las acciones de educación y sensibilización dirigidas a instituciones educativas, familias y comunidades, mediante la ficha de autoevaluación familiar “10 minutos contra el zancudo”.

El documento también plantea realizar incidencia y abogacía ante gobiernos provinciales y distritales, además de una difusión sostenida de mensajes preventivos según la situación epidemiológica de cada región y el público objetivo.

Dengue: transmisión, síntomas y manejo

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus dengue, que se transmite a través de la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti. Este insecto se reproduce en depósitos de agua en los hogares y pica a personas enfermas para luego transmitir el virus a personas sanas. El mosquito presenta un cuerpo oscuro con líneas claras en patas y tórax, rasgo que facilita su identificación.

La enfermedad presenta dos formas principales. El dengue clásico incluye fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, molestias abdominales, musculares y articulares, además de erupciones en la piel. El dengue hemorrágico suma sangrados y aparición de moretones. El periodo de incubación oscila entre cinco y quince días desde la picadura.

No existe un tratamiento específico para el dengue. El manejo se basa en reposo, hidratación y uso de paracetamol para aliviar fiebre y dolor. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la automedicación y acudir a un establecimiento de salud ante fiebre persistente u otros síntomas, con especial atención a los casos que requieren observación médica continua.