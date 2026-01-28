La venta de departamentos en Lima se desacelera en 2025, pero alcanza un valor de S/11.189 millones y ticket promedio históricos

El precio del metro cuadrado en Lima se estabilizó en S/6.929, con una variación anual de apenas 3%, gracias a la expansión de la oferta.

El mercado inmobiliario de Lima registró en 2025 una desaceleración en el ritmo de ventas de departamentos, aunque logró alcanzar tanto un valor total de operaciones como un ticket promedio por unidad nunca antes vistos, según el reporte anual de Real Estate Data Analytics de CODIP.

Durante 2025, se vendieron 24.713 viviendas en Lima Metropolitana, lo que representa un incremento del 19% respecto al año anterior. Sin embargo, este crecimiento es menor al experimentado en 2024, cuando la venta de unidades habitacionales aumentó un 30% frente a 2023.

El mercado inmobiliario de Lima cerró 2025 con récord en valor de ventas y ticket promedio

A pesar de la moderación en el número de transacciones, el sector inmobiliario limeño marcó un hito al superar los S/11.189 millones en valor total de ventas, cifra récord en la historia reciente del mercado.

El ticket promedio por vivienda también alcanzó un máximo, situándose en S/455.909, superior a los S/447.016 de 2024. El comportamiento de precios fue estable, con un incremento anual de apenas 3%, y el precio por metro cuadrado se mantuvo alrededor de los S/6.929.

La preferencia de los compradores siguió enfocada en departamentos funcionales y de tamaño medio. En 2025, el área promedio de las viviendas vendidas fue de 65,9 m², prácticamente igual al promedio de 65,4 m² del año previo y confirmando la tendencia a elegir inmuebles más compactos y accesibles.

La demanda se concentró en departamentos de 2 dormitorios (39% de las ventas) y 3 dormitorios (38,6%), especialmente en el rango de 60 a 70 m², lo que responde a la búsqueda de eficiencia, buena ubicación y control de presupuesto por parte de los hogares limeños.

Las viviendas de interés social representaron más del 68% del total de ventas y el 65% de la oferta inmobiliaria en Lima en 2025.

La vivienda de interés social sostuvo el dinamismo del sector inmobiliario

En cuanto a la oferta, el mercado mostró mayor amplitud y competencia. Al cierre de 2025, había 259 inmobiliarias activas y 1.199 proyectos en oferta, frente a 246 inmobiliarias y 1.056 proyectos del año anterior.

La oferta promedio de unidades aumentó un 17,4%, de 43.454 a 51.031 viviendas, permitiendo absorber la demanda sin presionar al alza los precios y manteniendo el equilibrio entre unidades disponibles y vendidas.

El análisis por zonas muestra que Lima Moderna lideró el volumen de ventas con 9,516 unidades (+19%), seguida de Lima Top (6,847; +12%), Lima Centro (4,522; +21%), Lima Sur (1,703; +48%) y Callao (398; +103%).

Solo Lima Este tuvo una ligera caída. Más del 68% de las ventas y el 65% de la oferta correspondieron a rangos de Vivienda de Interés Social (VIS), reafirmando la centralidad de este segmento para el sector.

El financiamiento hipotecario y la absorción de inventario mostraron solidez en Lima

El entorno financiero se mantuvo favorable durante el año. Las tasas de interés hipotecario cerraron en diciembre de 2025 en 7,9% para créditos en soles y 6,8% en dólares, mientras que la morosidad promedio de los créditos hipotecarios fue de 2,67%. La absorción mensual del inventario fue de 4,04%, una ligera mejora respecto al 3,97% de 2024, mostrando una demanda sólida y sostenida.

En la estructura de la oferta y las ventas, el 62% de los proyectos estaba “en planos”, 31% en construcción y 7% en entrega inmediata. Las ventas se distribuyeron en 40% para unidades en planos, 42% en construcción y 18% en entrega inmediata, reflejando una preferencia por adquirir viviendas en desarrollo, que ofrecen mayor flexibilidad y alternativas de financiamiento.

El informe de CODIP concluye que, a pesar de la desaceleración en el ritmo de ventas, el mercado inmobiliario limeño en 2025 alcanzó máximos históricos en valor y ticket promedio. La preferencia por viviendas de tamaño medio, la expansión de la oferta, condiciones financieras estables y el peso de la VIS como motor del sector, consolidan a Lima como un mercado maduro y en evolución.