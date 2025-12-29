Construcción en Perú crecerá 6% en 2025: su mayor avance en más de una década, pero con S/19.600 millones en obras paralizadas

Las proyecciones para la industria construcción muestran señales de moderación en 2026, con expectativas de crecimiento entre 1% y 6,3%.

El sector construcción cerrará 2025 con un crecimiento cercano al 6%, según las proyecciones de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Este resultado representa el mejor desempeño anual del sector desde 2013, excluyendo el efecto rebote posterior a la pandemia, y responde a un año de expansión sostenida impulsada principalmente por la inversión privada.

Durante la presentación de resultados y proyecciones al 2026, Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO, detalló que noviembre fue especialmente positivo, con un crecimiento de 12,5%, el mayor avance mensual desde enero de 2024. El consumo de cemento alcanzó en ese mes su mejor nivel desde septiembre de 2021, acumulando siete meses consecutivos de expansión y confirmando la recuperación del sector.

El sector construcción de Perú registra su mayor crecimiento desde 2013

De enero a noviembre, la construcción en Perú creció 6,1% respecto al mismo periodo del año anterior. En octubre, el crecimiento fue de 4,4%, superando el desempeño de la economía nacional en general y ubicando a la construcción como el cuarto sector de mayor expansión mensual.

La obra pública, aunque con resultados más modestos en el balance anual, registró en noviembre un crecimiento de 17,3%, el más alto del año tras un pico atípico en enero. Sin embargo, el impulso principal del sector en 2025 fue explicado por el dinamismo de la inversión privada, mientras que la obra pública enfrenta retos persistentes.

La inversión privada impulsa la expansión de la construcción peruana en 2025

Una de las alertas clave señaladas por CAPECO es la ejecución presupuestal: desde 2021, solo se ejecuta alrededor del 66% del presupuesto anual destinado a obra pública. Para 2025, esto implica que de un presupuesto récord de S/71.300 millones, podrían dejarse de utilizar S/19.600 millones.

Las municipalidades presentan la menor ejecución, con apenas 59% en promedio, a pesar de concentrar el 41% del presupuesto de inversiones públicas. Las regiones y el gobierno nacional superan el 70%, pero aún enfrentan dificultades para alcanzar el total asignado.

La obra pública crece, pero persisten desigualdades en la ejecución de ANIN

La ejecución es desigual entre programas. Por ejemplo, ANIN ejecuta casi el 98% de su presupuesto, aunque recibió menos recursos de los previstos, mientras que otros programas como Provías, Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR y Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU muestran bajas tasas de ejecución. Agua Segura y ATU superan el 80%.

Sobre las obras paralizadas, la Contraloría reporta una reducción de 8,8% en el número de obras detenidas a septiembre y una baja de 4,5% en el monto de inversión parada. Sin embargo, casi la mitad del presupuesto previsto para inversión pública sigue pendiente de ejecución.

La mayoría de las obras paralizadas corresponde a gobiernos locales, aunque en monto, los proyectos contratados y las asociaciones público-privadas (APPs) concentran la mayor parte del dinero detenido, indicó Valdivia.

Solo el 66% del presupuesto anual para infraestructuras públicas se ejecuta desde 2021, lo que deja S/19.600 millones sin uso según CAPECO.

La cartera de asociaciones público-privadas suma USD$14.000 millones para 2026

Para 2026, las proyecciones de crecimiento del sector construcción varían. El Banco Central de Reserva (BCR) y Scotiabank estiman avances entre 1% y 2,5%, mientras que los constructores encuestados por CAPECO mantienen una perspectiva más optimista de hasta 6,3%. La tendencia para la inversión pública es a la baja, con tasas menores proyectadas para 2027 y 2028.

En contraste, la inversión privada y los proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos (OxI) marcaron récord en 2025, con cerca de S/5.000 millones adjudicados. La cartera de APP y proyectos por activos para 2026 suma US$14.000 millones, y las adendas y proyectos en marcha superan los US$12.000 millones.

Los créditos hipotecarios marcan su mejor desempeño en cuatro años

En el sector inmobiliario, los créditos hipotecarios alcanzaron su mayor número en cuatro años, aunque las colocaciones del Fondo MiVivienda cayeron y registraron su peor resultado en 5n años. El segmento más dinámico hasta el cambio de reglas fue el Rango 5, dirigido a jóvenes y familias menores de 30 años, explicó.

El empleo en construcción en Lima metropolitana alcanzó un récord histórico con 439.000 empleos generados y 15 trimestres consecutivos de crecimiento. Disminuyó el subempleo (7,3%) y aumentó el empleo adecuado (3,5%) en el trimestre móvil septiembre-noviembre 2025.

En cuanto a costos, el índice de precios de materiales de construcción cayó 1,84% en los últimos 12 meses, mientras que la inflación general fue de 1,37%. Los precios de acero y cemento bajaron, aunque el ladrillo y la mano de obra subieron levemente.

El sector construcción enfrenta riesgos fiscales y desafíos técnicos hacia 2026

CAPECO también advierte sobre riesgos fiscales y políticos, con una proliferación de leyes de impacto fiscal negativo desde el Congreso y la cercanía de elecciones regionales y locales en 2026, lo que podría aumentar la presión para ejecutar más obras, pero sin garantizar mejores resultados técnicos o de calidad.

El desafío para los próximos años, según el gremio constructor, será sostener el dinamismo alcanzado, corregir los problemas de ejecución y apostar por políticas estables que permitan aprovechar el momento favorable del sector.