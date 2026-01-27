Candidata de Renovación Popular buscará incentivos del Estado por tener más hijos: “En otros países tienes beneficios”

Giuliana Calambrogio, candidata de Renovación Popular, plantea incentivos del Estado para familias numerosa | Video: Canal B.pe

Giuliana Calambrogio, candidata a la cámara de diputados del Congreso por Renovación Popular con el número 11, expuso en una reciente entrevista con Canal B.pe su propuesta para implementar en Perú la Ley de Familias Numerosas, vigente en países europeos como España.

Calambrogio, activa participante del movimiento 'Con mis hijos no te metas’, abordó su propia experiencia como madre de nueve hijos y defendió la idea de que el Estado brinde incentivos a quienes optan por familias grandes como el de ella. La candidata subrayó que su número en la lista, el 11, coincide con la cantidad de miembros de su familia.

Durante la conversación, la candidata destacó la importancia de la colaboración y el acompañamiento en el hogar: “Mi esposo es un hombre santo, diría yo. Trabaja muchísimo... Los dos trabajamos muchísimo y también luchamos por nuestros tiempos en familia, por estar en casa y acompañar a cada uno de nuestros hijos, porque cada hijo es un mundo”, explicó.

Candidata a diputada propone incentivos del Estado por tener más hijos

Calambrogio propuso que Perú adopte la Ley de Familias Numerosas, bajo la cual las familias con más de dos hijos recibirían beneficios como descuentos en transporte público, matrículas educativas, bonos para la vivienda y deducciones fiscales.

“En España y en muchos países de Europa tienes beneficios… Si tienes más de cinco hijos, eres considerada familia numerosa especial y los beneficios se incrementan”, explicó la candidata. Para Calambrogio, la familia es la institución que garantiza la llegada de nuevos ciudadanos y debe ser protegida.

Giuliana Calambrogio, candidata a diputada con Renovación Popular, buscará implementar una ley de beneficios para las familias numerosas | Foto composición: Infobae Perú

Familias con niños en pobreza, un problema que el Perú busca reducir

El otorgamiento de ayudas estatales a familias numerosas puede representar un alivio significativo para los hogares en situación de pobreza, donde la presencia de varios hijos agrava las dificultades para acceder a servicios básicos y cubrir necesidades esenciales. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indican que el 27,6% de la población peruana vive en pobreza, realidad que impacta de manera directa en el desarrollo y las oportunidades de millones de niños. La focalización de subsidios y apoyos hacia estos núcleos familiares permitiría mitigar la desigualdad y atender carencias estructurales en salud, educación y nutrición.

No obstante, la promoción de tener familias numerosas en el Perú implica riesgos para la sostenibilidad fiscal y social. Incentivar el crecimiento del tamaño familiar en un contexto de recursos limitados puede traducirse en una mayor presión sobre el presupuesto estatal, dificultando la cobertura de servicios y la asignación eficiente de ayudas. El análisis de los lineamientos presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas destaca la necesidad de priorizar la atención de los sectores más vulnerables y evitar políticas que eleven la demanda social sin planificación ni respaldo económico suficiente.

En este marco, las políticas públicas del Estado peruano priorizan la reducción de la pobreza infantil y la promoción de la planificación familiar. Programas como Juntos y Qali Warma están dirigidos a los hogares con menores ingresos, mientras que los servicios de salud reproductiva facilitan que las familias puedan decidir el número de hijos conforme a sus posibilidades. Esta estrategia contribuye a romper el ciclo de la pobreza y promueve mejores condiciones de vida para la niñez.

La tendencia demográfica reciente refleja un cambio en las preferencias reproductivas. Un alto porcentaje de mujeres en edad fértil opta por postergar la maternidad o limitar el número de hijos, motivadas por el incremento del costo de vida, la búsqueda de estabilidad laboral y el deseo de ofrecer mejores oportunidades a sus familias. Según el INEI, el 65,9% de mujeres unidas no desea tener más hijos, consolidándose la planificación familiar como un eje fundamental para el desarrollo social y económico del país.