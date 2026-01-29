PRODUCE vuelve a extender los plazos para la formalización pesquera y relaja requisitos para temporada de anchoveta

El Ministerio de la Producción amplía hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para formalizar embarcaciones artesanales destinadas a pesca de perico y pota.

El Ministerio de la Producción (Produce) presentó, mediante la Resolución Ministerial N.° 00019-2026-PRODUCE, un prerreglamento que amplía hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para culminar la formalización de embarcaciones pesqueras artesanales.

Esta prórroga solo aplica a quienes presentaron solicitudes antes del 31 de julio de 2023 y se limita a las pesquerías de perico y pota. Según el documento, no se contemplan nuevos procesos ni se admitirán embarcaciones adicionales.

El eje principal de la propuesta es la prórroga hasta el 31 de julio de 2026 para culminar la formalización de embarcaciones artesanales que iniciaron su trámite antes del 31 de julio de 2023, bajo el Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE.

Esta extensión solo beneficia a embarcaciones ya registradas y dedicadas a la pesca de perico (Coryphaena hippurus) y pota (Dosidicus gigas). Según el ministerio, no se abrirán nuevos procesos ni se aceptarán embarcaciones adicionales, sino que busca “dar cierre definitivo a los expedientes pendientes y brindar seguridad jurídica a los pescadores que apostaron por la formalidad”.

No obstante, las prórrogas y ampliaciones previas, dispuestas por decretos y resoluciones como el DS N° 003-2023-PRODUCE y la RM N° 00395-2024-PRODUCE, han sido objeto de críticas porque han prolongado indefinidamente el proceso de formalización artesanal y dificultado un cierre claro.

Además, la falta de un cierre definitivo en el proceso ha debilitado la capacidad de fiscalización y ordenamiento del sector artesanal, afectando los objetivos de sostenibilidad y manejo responsable de los recursos hidrobiológicos.

La temporada de pesca de anchoveta también sufre cambios

En el caso de la anchoveta, recurso fundamental para la economía pesquera nacional, la propuesta modifica el plazo de publicación de la resolución de inicio de temporada. Ya no será necesario un aviso con tres días hábiles de anticipación, sino que bastará con tres días calendario.

Este ajuste permite una respuesta más rápida y eficiente ante las condiciones biológicas que determinan el mejor momento para iniciar la captura, lo que es clave en el contexto de variabilidad climática y cambios en los patrones de distribución de la especie.

PRODUCE impone devolución al mar de capturas incidentales no sobrevivientes de perico

Respecto al manejo de la pesquería de perico, el prerreglamento del Ministerio de la Producción elimina la obligación de llevar a tierra las especies capturadas incidentalmente que no sobrevivan.

Ahora, estos ejemplares deberán ser devueltos al mar y reportados a IMARPE, lo que minimiza riesgos sanitarios y evita la contaminación de la cadena alimentaria. Esta medida busca alinearse con recomendaciones de manejo responsable y sostenibilidad de los recursos.

¿Una nueva ventanilla para la pesca artesanal en el Perú?

Una de las novedades más relevantes es la incorporación explícita de la Ventanilla Única del Sector Producción (VUSP) para la gestión digital de procedimientos como la nominación y asociación temporal del Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE).

Gracias a la VUSP, los trámites se resolverán en un máximo de dos días calendario, lo que representa una mejora sustancial respecto a los plazos anteriores de dos días hábiles.

Este avance en digitalización facilita el acceso de los armadores y empresas a los servicios del Estado y permite optimizar recursos administrativos, especialmente en periodos de alta demanda. Esta tipo de ventanillas ya ha sido antes implementada en sectores como Comercio y Minería.

Nuevas reglas para la caducidad de permisos: ¿paso para adelante, o para atrás?

La propuesta también simplifica la caducidad de permisos de pesca: elimina la necesidad de demostrar si la embarcación estuvo en condiciones de operación, y ahora basta comprobar que no realizó actividad extractiva durante dos años consecutivos.

Además, la evaluación de caducidad se aplicará individualmente por cada recurso hidrobiológico autorizado en el permiso, permitiendo un control más detallado y eficiente.

El prerreglamento estará disponible para recibir comentarios y observaciones de ciudadanos, pescadores, gremios y empresas durante quince días calendario a través del portal institucional de Produce.

La propuesta busca cerrar el proceso de formalización iniciado hace casi una década, modernizar trámites y adaptar la normativa a un sector pesquero que necesita mayor eficiencia, sostenibilidad y seguridad jurídica para quienes cumplen con la ley.