Perú

La Corte Suprema zanjó el debate en torno a las ANP ¿Qué sigue?

El Poder Judicial pone punto final al debate confirmando la prohibición de la pesca industrial en áreas protegidas. Ahora surge la pregunta: ¿cómo se vincula esta decisión a un mar más próspero y sostenible para todos?

Guardar
Reserva Nacional de Paracas
Reserva Nacional de Paracas

La reciente sentencia de la Corte Suprema cierra una discusión legal clave, determinando de manera clara y inimpugnable que la pesca industrial está prohibida dentro de las Áreas Marinas Protegidas, cualquiera sea su categoría, es decir incluso en las Reservas Nacionales como Paracas, donde sí se permiten otras actividades económicas como la pesca artesanal y el turismo.

La sentencia de la Corte Suprema señala que es evidente que la prohibición de pesca industrial se condice con el objetivo de la ley de áreas naturales protegidas: evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre en el Perú, en especial aquellas amenazadas; y que este objetivo debe tenerse en cuenta al interpretar esta ley y cualquier decisión referente a áreas naturales protegidas.

Esta debe ser una buena noticia para todos, ya que protege el equilibrio que el sistema de áreas naturales protegidas busca asegurar entre conservación y actividades económicas. Es importante recordar que estos espacios protegidos suman un poco menos del 8% de todo el mar peruano. La industria pesquera podrá seguir operando de manera formal en el resto del extenso mar peruano, como lo viene haciendo hasta ahora, dando empleo y generando recursos fiscales al Estado peruano. En la última temporada de pesca, por ejemplo, con la prohibición vigente, ya se llegó al 98% de la cuota asignada.

Todo esto es positivo, pero como bien han señalado diversas voces en el marco de este debate, nuestros ecosistemas marinos afrontan otras amenazas como la pesca con explosivos, pesca ilegal, contaminación, entre otros. Zanjado el reciente debate legal es un buen momento para poner luz sobre ellas.

¿Cuáles son los siguientes retos?

1. Fortalecer al SERNANP, la autoridad que debe cuidar efectivamente estas zonas y fiscalizar que se cumplan sus normas. Las mejoras deben venir en dos frentes, gestión y fiscalización. En cuanto a la gestión se necesita desarrollar instrumentos de manejo que sean adecuados para las áreas marinas, ya que los actuales han sido diseñados pensando en las áreas terrestres cuyas necesidades y características son diferentes. Por otro lado, aún hay muchas actividades ilegales sucediendo dentro de estas áreas protegidas como la contaminación que generan algunos negocios, la pesca con dinamita, pesca con artes prohibidos, entre otras amenazas. Hoy la autoridad no tiene capacidad de fiscalización efectiva por falta de normas claras y debilidad financiera. Pocas inversiones serán tan estratégicas como fortalecer el cuidado de las áreas que son la despensa de alimento del futuro.

2. Seguir ordenando el sector de pesca artesanal. Recordemos que reservas como Paracas o Mar Tropical de Grau son zonas donde abunda la pesca artesanal, actividad que sí está permitida. Para que estas áreas sigan generando beneficios para este sector, se requiere ordenar la actividad. Hay buenas iniciativas desde el Estado, como el aumento del uso de los sistemas de seguimiento satelital en las embarcaciones de mayor tonelaje alrededor de la costa, especialmente en las que pescan pota y perico, pero aún falta mucho camino por recorrer. Una flota artesanal ordenada y con sistemas que permitan dar trazabilidad a sus productos no solo reduciría la pesca ilegal, sino que repercutiría en mejores oportunidades para los pescadores que podrían demostrar que su producto proviene de zonas bien manejadas. Una pesca formal y trazable es positiva para pescadores, consumidores y el ecosistema.

3. Finalmente, debemos encontrar otras figuras para avanzar en la protección de ecosistemas marinos prioritarios o frágiles que complementen el sistema de las áreas naturales protegidas. Si bien las áreas protegidas bien manejadas han probado ser efectivas alrededor del mundo, no son la única opción para lograr resultados positivos. Pongo dos ejemplos: i) definir figuras legales para blindar nuestros cañones submarinos frente a futuras amenazas como la minería submarina o la explotación de hidrocarburos sin afectar las actividades pesqueras industriales; y ii) promover el manejo de hábitats críticos de recursos comerciales (zonas de reclutamiento, reproducción, alimentación) con involucramiento de las comunidades locales, generando incentivos positivos para la sostenibilidad. Esta es una causa que podría y debería alinear a todos, industria pesquera, pesca artesanal, Estado y sociedad civil.

Los retos seguirán apareciendo, y seguramente quien me lee ya tiene en mente algún otro que agregar a la lista. El inicio de la campaña electoral marca una oportunidad para buscar que los temas marinos tengan el espacio que merecen en la agenda de los diversos partidos en contienda. Hoy que el Poder Judicial ya zanjó una de las diferencias que dividían opiniones, podemos centrarnos en empujar esos otros temas claves para la sostenibilidad del Mar de Grau.

Temas Relacionados

Áreas Naturales ProtegidasPesca PerúOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Caos en el Metropolitano: el sistema colapsa tras accidente en estación México y años de abandono

El Metropolitano atraviesa su momento más crítico tras el accidente en la estación México que dejó 47 heridos, evidenciando el colapso de un sistema afectado por constantes fallas, infraestructura obsoleta y una urgente necesidad de renovación

Caos en el Metropolitano: el

Perú: el pronóstico del tiempo para Huancayo este 27 de enero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Perú: el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Lima

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Prepárate antes de salir: conoce

Temperaturas en Arequipa: prepárate antes de salir de casa

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Temperaturas en Arequipa: prepárate antes

Clima en Piura: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de enero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Piura: temperatura y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga: “Si fuera

Rafael López Aliaga: “Si fuera alcohólico vendría con mi trago (a la entrevista), tipo Alejandro Toledo”

Condenan a la procuradora General del Estado, María Caruajulca, por omisión y rehusamiento de actos funcionales

Enrique Valderrama reta a debatir a César Acuña y enfila sus crítica: “Es lo peor de la política, el patrón del mal”

Asociación de jueces rechaza amenazas de Fernando Rospigliosi: “Configuran un patrón sistemático que busca debilitar la institucionalidad”

Keiko Fujimori plantea salir de la Corte IDH “y solicitar el reingreso, pero con candados”: ¿es posible?

ENTRETENIMIENTO

Streamer genera rechazo tras comentario

Streamer genera rechazo tras comentario racista contra Pol Deportes en vivo: “¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?”

Connie Chaparro defiende a Sergio Galliani tras polémica con actrices: “Hablar de maltrato sin pruebas es difamar”

Defensa legal de Melissa Klug advierte video completo probaría agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón

Abogado de Melissa Klug revela que Samahara Lobatón sigue conviviendo con Bryan Torres: “Sigue con él”

Abogado de Melissa Klug revela duro estado emocional de Samahara Lobatón: “Ve a su mamá como su enemiga”

DEPORTES

Presidente del Club 2 de

Presidente del Club 2 de Mayo toma recaudos en Copa Libertadores 2026: “Es una lucha entre David y Goliat, enfrentamos al todopoderoso Alianza Lima”

Alan Cantero no sale de su asombro por haber conocido a Lionel Messi gracias a Alianza Lima: “Te amo con el alma”

Guillermo Salas vuelve al ruedo tras prolongada inactividad: dirigirá al Santos FC de Nazca de la Liga 2

Miguel Trauco estaría buscando nuevo equipo tras grave denuncia por abuso sexual: “Sabe que no volverá a Alianza Lima”

Felipe Vizeu espera un punto de inflexión con Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Sé lo que puedo entregar”