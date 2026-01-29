Perú

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal de TV para ver la premiación a lo mejor de la música en Perú

Trevor Noah regresa como presentador en una noche que promete actuaciones memorables y anuncios históricos. Los espectadores podrán disfrutar del evento en vivo y bajo demanda, con Kendrick Lamar liderando la lista de nominados.

Guardar
Los Grammy 2026 se transmitirá
Los Grammy 2026 se transmitirá desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles

La industria musical mundial se alista para uno de los eventos más esperados del año: la 68ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará este domingo 1 de febrero de 2026 desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Para el público peruano y latinoamericano, la ceremonia podrá verse en vivo y en exclusiva por TNT y HBO Max, con acceso tanto a la gala principal como al pre-show y la alfombra roja.

El Crypto.com Arena es uno de los recintos más emblemáticos de Los Ángeles. Este escenario volverá a reunir a las principales figuras de la música internacional para celebrar lo mejor de la industria discográfica del último año.

¿A qué hora se podrán ver los Grammy en Perú?

En Perú, la transmisión se dividirá en dos partes:

  • Pre-show y alfombra roja: desde las 7:00 p. m.
  • Gala principal: desde las 8:00 p. m.

En otros países, el horario será el siguiente:

¿Dónde se podrá ver la transmisión en vivo?

La gala de los Grammy 2026 será transmitida en exclusiva por TNT a través de la televisión por cable, mientras que HBO Max ofrecerá la opción de streaming en vivo para quienes prefieran seguir el evento desde dispositivos móviles, tablets o smart TV.

Además, HBO Max permitirá revivir la ceremonia completa —incluyendo el pre-show y la alfombra roja— durante dos semanas posteriores al evento.

La señal estará disponible a
La señal estará disponible a través de TNT y HBO Max en todos los países de Latinoamérica.

¿Qué incluye el pre-show de los Grammy?

El pre-show tendrá una duración aproximada de una hora y contará con la conducción de Lety Sahagún y Heisel Mora, quienes realizarán entrevistas en vivo desde la alfombra roja. Este espacio permitirá conocer las primeras impresiones de los artistas, ver los looks más comentados y seguir el ambiente previo a la gala.

¿Quién será el anfitrión de la ceremonia?

El encargado de conducir los Premios Grammy 2026 será, por sexta ocasión consecutiva, el comediante y presentador Trevor Noah. Además de ser el rostro principal de la gala, Noah también participa como productor ejecutivo, consolidándose como una de las figuras más reconocibles del evento en los últimos años.

La ceremonia incluirá actuaciones en vivo de artistas internacionales, segmentos especiales y homenajes. Los organizadores anticipan momentos virales, colaboraciones inesperadas y discursos que marcarán la conversación en redes sociales.

¿Quiénes son los artistas más nominados?

El gran protagonista de esta edición es Kendrick Lamar, quien lidera las nominaciones con nueve candidaturas. Con ello, el rapero estadounidense alcanza un impresionante historial de 66 nominaciones y 22 premios Grammy a lo largo de su carrera.

Lamar compite en categorías clave como:

  • Grabación del Año y Canción del Año por “luther”, junto a SZA
  • Álbum del Año por GNX

Otros artistas con múltiples nominaciones son Lady Gaga, Jack Antonoff, Cirkut, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y Serban Ghenea, lo que anticipa una gala muy disputada.

Los artistas más nominados del
Los artistas más nominados del Grammy 2026.

¿Cómo se eligen a los ganadores de los GRAMMY?

Los ganadores son elegidos por un comité de miembros votantes de la Academia de la Grabación, integrado por artistas, compositores, productores, ingenieros y profesionales de la música. Este sistema convierte a los Grammy en los únicos premios musicales votados exclusivamente por especialistas de la industria.

Lista completa de nominados a los Grammys 2026

Grabación del Año (Record of the Year)

  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “Anxiety” – Doechii
  • “Wildflower” – Billie Eilish
  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
  • “The Subway” – Chappell Roan

Álbum del Año (Album of the Year)

  • Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Mayhem – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • Mutt – Leon Thomas
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Canción del Año (Song of the Year)

  • “Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
  • “Anxiety” – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
  • “APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)
  • “DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
  • “Golden” [de KPop Demon Hunters] – EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
  • “Luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)
  • “Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
  • “Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor Nuevo Artista (Best New Artist)

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Productor del Año, No Clásico (Producer of the Year, Non-Classical)

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Compositor del Año, No Clásico (Songwriter of the Year, Non-Classical)

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Mejor Interpretación Pop Solista (Best Pop Solo Performance)

  • “Daisies” — Justin Bieber
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “Disease” — Lady Gaga
  • “The Subway” — Chappell Roan
  • “Messy” — Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo (Best Pop Duo/Group Performance)

  • “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • “Golden” [de KPop Demon Hunters] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • “Gabriela” – Katseye
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars
  • “30 for 30” – SZA con Kendrick Lamar
Artistas, nominaciones y grandes expectativas
Artistas, nominaciones y grandes expectativas para los Grammy 2026. (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

Mejor Álbum Vocal Pop (Best Pop Vocal Album)

  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • Mayhem – Lady Gaga
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Grabación Dance/Electrónica (Best Dance/Electronic Recording)

  • “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
  • “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • “Space Invader” — Kaytranada
  • “Voltage” — Skrillex
  • “End of Summer” — Tame Impala

Mejor Grabación Dance Pop (Best Dance Pop Recording)

  • “Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco
  • “Abracadabra” — Lady Gaga
  • “Midnight Sun” – Zara Larsson
  • “Just Keep Watching” [de F1 The Movie]
  • “Illegal” – PinkPantheress

Mejor Álbum Dance/Electrónico (Best Dance/Electronic Album)

  • Eusexua — FKA Twigs
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex

Mejor Interpretación de Rock (Best Rock Performance)

  • “U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
  • “The Emptiness Machine” — Linkin Park
  • “Never Enough” — Turnstile
  • “Mirtazapine” — Hayley Williams
  • “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” — Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Mejor Interpretación Metal (Best Metal Performance)

  • “Night Terror” — Dream Theater
  • “Lachryma” — Ghost
  • “Emergence” — Sleep Token
  • “Soft Spine” — Spiritbox
  • “Birds” — Turnstile

Mejor Canción de Rock (Best Rock Song)

  • “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor & Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
  • “Caramel” – Vessel1 & Vessel2, compositores (Sleep Token)
  • “Glum” – Daniel James & Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
  • “Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, compositores (Turnstile)
  • “Zombie” – Dominic Harrison & Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor Álbum de Rock (Best Rock Album)

  • Private Music — Deftones
  • I Quit — Haim
  • From Zero — Linkin Park
  • Never Enough — Turnstile
  • Idols — Yungblud

Mejor Interpretación de Música Alternativa (Best Alternative Music Performance)

  • “Everything Is Peaceful Love” — Bon Iver
  • “Alone” — The Cure
  • “Seein’ Stars” — Turnstile
  • “Mangetout” — Wet Leg
  • “Parachute” — Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa (Best Alternative Music Album)

  • Sable, Fable – Bon Iver
  • Songs of a Lost World – The Cure
  • Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
  • Moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Interpretación R&B (Best R&B Performance)

  • “Yukon” – Justin Bieber
  • “It Depends” – Chris Brown con Bryson Tiller
  • “Folded” – Kehlani
  • “Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)” – Leon Thomas
  • “Heart of a Woman” – Summer Walker

Mejor Interpretación R&B Tradicional (Best Traditional R&B Performance)

  • “Here We Are” — Durand Bernarr
  • “Uptown” — Lalah Hathaway
  • “Love You Too” — Ledisi
  • “Crybaby” — SZA
  • “Vibes Don’t Lie” — Leon Thomas

Mejor Álbum de R&B (Best R&B Album)

  • Beloved — Giveon
  • Why Not More? — Coco Jones
  • The Crown — Ledisi
  • Escape Room — Teyana Taylor
  • Mur — Leon Thomas

Mejor Interpretación de Rap (Best Rap Performance)

  • “Outside” — Cardi B
  • “Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
  • “Anxiety” — Doechii
  • “TV Off” — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
  • “Darling, I” — Tyler, the Creator con Teezo Touchdown

Mejor Interpretación de Rap Melódico (Best Melodic Rap Performance)

  • “Proud of Me” — Fridayy con Meek Mill
  • “Wholeheartedly” — JID con Ty Dolla $ign & 6Lack
  • “Luther” — Kendrick Lamar con SZA
  • “WeMaj” — Terrace Martin & Kenyon Dixon con Rapsody
  • “Somebody Loves Me” — Partynextdoor & Drake

Mejor Canción de Rap (Best Rap Song)

  • “Anxiety” — Doechii
  • “The Birds Don’t Sing” — Clipse, Pusha T & Malice con John Legend y Voices of Fire
  • “Sticky” — Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
  • “TGIF” — GloRilla
  • “TV Off” — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

Mejor Álbum de Rap (Best Rap Album)

  • Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
  • Glorious — GloRilla
  • God Does Like Ugly — JID
  • GNX — Kendrick Lamar
  • Chromakopia — Tyler, the Creator

Mejor Interpretación de Jazz (Best Jazz Performance)

  • “Noble Rise” — Lakecia Benjamin con Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
  • “Windows – Live” — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
  • “Peace of Mind / Dreams Come True” — Samara Joy
  • “Four” — Michael Mayo
  • “All Stars Lead to You – Live” — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Mejor Álbum Vocal de Jazz (Best Jazz Vocal Album)

  • Elemental — Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
  • We Insist 2025! — Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell
  • Portrait — Samara Joy
  • Fly — Michael Mayo
  • Live at Vic’s Las Vegas — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Mejor Álbum de Jazz Alternativo

  • Honey From a Winter Stone — Ambrose Akinmusire
  • Keys to the City Volume One — Robert Glasper
  • Ride into the Sun — Brad Mehldau
  • Live-Action — Nate Smith
  • Blues Blood — Immanuel Wilkins

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

  • Wintersongs — Laila Biali
  • The Gift of Love — Jennifer Hudson
  • Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
  • Harlequin — Lady Gaga
  • A Matter of Time — Laufey
  • The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

  • Brightside — ARKAI
  • Ones & Twos — Gerald Clayton
  • BEATrio — Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
  • Just Us — Bob James & Dave Koz
  • Shayan — Charu Suri

Mejor Álbum de Teatro Musical

  • Buena Vista Social Club
  • Death Becomes Her
  • Gypsy
  • Just In Time
  • Maybe Happy Ending
Desde el Crypto.com Arena, la
Desde el Crypto.com Arena, la música celebrará a sus protagonistas en una edición cargada de emoción y espectáculo. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

Mejor Interpretación/Canción Gospel

  • “Do It Again” — Kirk Franklin; Kirk Franklin, compositor
  • “Church” — Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard Jr., Tasha Cobbs Leonard & Jonas Myrin, compositores
  • “Still (Live)” — Jonathan McReynolds & Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer & Terrell Demetrius Wilson, compositores
  • “Amen” — Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II & Terrell Anthony Pettus, compositores
  • “Come Jesus Come” — Cece Winans Featuring Shirley Caesar

Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea

  • “I Know a Name” — Elevation Worship, Chris Brown, Brandon Lake; Hank Bentley, Steven Furtick, Brandon Lake & Jacob Sooter, compositores
  • “Your Way’s Better” — Forrest Frank; Forrest Frank & Pera, compositores
  • “Hard Fought Hallelujah” — Brandon Lake With Jelly Roll; Chris Brown, Steven Furtick, Benjamin William Hastings, Jason Bradley Deford & Brandon Lake, compositores
  • “Headphones” — Lecrae, Killer Mike, T.I.; Tyshane Thompson, Bongo ByTheWay, Michael Render, Lecrae Moore, William Roderick Miller & Clifford Harris, compositores
  • “Amazing” — Darrel Walls, PJ Morton; PJ Morton & Darrel Walls, compositores

Mejor Álbum Gospel

  • Sunny Days — Yolanda Adams
  • Tasha — Tasha Cobbs Leonard
  • Live Breathe Fight — Tamela Mann
  • Only On The Road (Live) — Tye Tribbett
  • Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

  • Child of God II — Forrest Frank
  • Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed
  • King Of Hearts — Brandon Lake
  • Reconstruction — Lecrae
  • Let The Church Sing — Tauren Wells

Mejor Álbum de Pop Latino

  • Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta — Karol G
  • Cancionera — Natalia Lafourcade
  • ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

  • Genes Rebeldes — Aterciopelados
  • ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • ALGORHYTHM — Los Wizzards
  • Novela — Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)

  • MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
  • Sin Rodeos — Paola Jara
  • Palabra De To’s (Seca) — Carín León
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido

Mejor Álbum Tropical Latino

  • Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
  • Raíces — Gloria Estefan
  • Clásicos 1.0 — Grupo Niche
  • Bingo — Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación Global de Música

  • “EoO” — Bad Bunny
  • “Cantando en el Camino” — Ciro Hurtado
  • “JERUSALEMA” — Angélique Kidjo
  • “Inmigrante Y Que?” — Yeisy Rojas
  • “Shrini’s Dream (Live)” — Shakti
  • “Daybreak” — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (Incluye cine y televisión)

  • How to Train Your Dragon — John Powell, compositor
  • Severance: Season 2 — Theodore Shapiro, compositor
  • Sinners — Ludwig Göransson, compositor
  • Wicked — John Powell & Stephen Schwartz, compositores
  • The Wild Robot — Kris Bowers, compositor

Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos

  • Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires — Pinar Toprak, compositora
  • Helldivers 2 — Wilbert Roget II, compositor
  • Indiana Jones and the Great Circle — Gordy Haab, compositor
  • Star Wars Outlaws: Wild Card & a Pirate’s Fortune — Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget II, compositores
  • Sword of the Sea — Austin Wintory, compositor

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

  • “As Alive as You Need Me to Be” [de Tron: Ares] — Trent Reznor & Atticus Ross
  • “Golden” [de KPop Demon Hunters] — EJAE & Mark Sonnenblick
  • “I Lied to You” [de Sinners] — Ludwig Göransson & Raphael Saadiq
  • “Never Too Late” [de Elton John: Never Too Late] — Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin & Andrew Watt
  • “Pale, Pale Moon” [de Sinners] — Ludwig Göransson & Brittany Howard
  • “Sinners” [de Sinners] — Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo & Darius Povilinus

Mejor Video Musical

  • “Young Lion” — Sade
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “So Be It” — Clipse
  • “Anxiety” — Doechii
  • “Love” — OK Go

Temas Relacionados

Grammy 2026peru-entretenimientoPremios Grammy

Más Noticias

Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia

El entrenador brasileño de 63 años será anunciado ante los medios y brindará sus primeras declaraciones con la ‘bicolor’. Estuvo al mando de la ‘canarinha’ en 2010 y viene de dirigir al peruano Erick Noriega en Gremio

Presentación de Mano Menezes como

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: el estado

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Predicción del estado del tiempo

Vecinos y dos presuntos policías de civil agredieron a fiscalizadores de Ate que retiraban panel publicitario

En las imágenes también se observa a otros individuos increpando al personal municipal y a uno de ellos intentando desenfundar un objeto similar a un arma de fuego

Vecinos y dos presuntos policías

Sector construcción anota su mayor crecimiento desde 2021 y cerró 2025 con alza de 6,5%

Impulsado por la inversión privada, el rubro superó las proyecciones del mercado en un contexto económico adverso, aunque persisten alertas sobre la ejecución de la obra pública, el empleo y las reglas de contratación estatal

Sector construcción anota su mayor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Eres miembro de mesa? Pago,

¿Eres miembro de mesa? Pago, beneficios, multas y otros datos que necesitas saber de cara a las Elecciones 2026

JNJ denuncia penalmente a miembros del CAL que suspenderían a María Teresa Cabrera y consejeros

Rafael López Aliaga propone otorgar DNI a fetos: “Desde el vientre de su madre son ciudadanos”

Defensor del Pueblo busca que el TC se tumbe el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

¿Por qué ‘El Monstruo’ tiene defensa pública? Gobierno responde a las críticas por asignarle un abogado

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón y Bryan Torres

Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprenden al continuar viviendo juntos pese a investigación por agresión

Xiomy Kanashiro revela su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán: “Ella sabe lo mucho que la quiero”

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz no esconden su amor y emocionan al hacer el tag de los novios

Xiomy Kanashiro afirma ella sí trabaja y defiende su emprendimiento: “me saco la ‘michi’ y puedo pagarme lo que quiera”

Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal: “Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada”

DEPORTES

Mano Menezes rechazó dirigir a

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

Claudio Borghi y su duro análisis sobre la marcha de Esteban Pavez de Colo Colo rumbo a Alianza Lima: “Me da pena”

Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia

Doble baja en Alianza Lima con Jesús Castillo y Josué Estrada fuera del inicio de la Liga 1 y la ronda previa de la Copa Libertadores

Oliver Sonne, oficializado como nuevo futbolista del Sparta Praga de la Chance Liga por los próximos seis meses