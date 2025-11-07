Grammys 2026: Bad Bunny hace historia en la música latina con nominaciones en las 3 categorías principales

El tema “DtMF” compite por Grabación y Canción del Año en una noche prometedora para el artista. (Cortesía: Prime Video)

Bad Bunny vuelve a romper las barreras de la industria musical. Este viernes, la Academia de la Grabación anunció las nominaciones para los Grammy 2026 y el artista puertorriqueño se convirtió en el primer cantante de habla hispana nominado simultáneamente en las tres categorías más importantes de la premiación: Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.

El logro llega gracias a su más reciente producción, “Debí Tirar Más Fotos”, publicada el 5 de enero de 2025 a través de Rimas Entertainment. El disco compite por el máximo galardón de la noche, y su tema homónimo “DtMF”, también obtuvo menciones en Grabación y Canción del Año, un hecho inédito para un artista hispanohablante.

Según Variety, “Despacito” consiguió las 2 nominaciones más codiciadas en 2018, pero Bad Bunny marca ahora el primer caso en que una misma persona logra la triple presencia en un mismo año.

En total, el puertorriqueño aspira a obtener seis gramófonos dorados en las siguientes categorías: Álbum del año, Grabación del año, Canción del año, Mejor portada de álbum, Mejor álbum de música urbana y Mejor interpretación global por “EoO”.

El impacto cultural de Bad Bunny trasciende géneros y fronteras en la temporada de premios 2026.(AP Foto/Alejandro Granadillo/Archivo)

“Debí Tirar Más Fotos” es una obra que reivindica la identidad boricua. El disco está compuesto por 17 canciones que combinan música jíbara (tradición cultural de Puerto Rico), con otros géneros urbanos como el reggaetón y trap.

En cuanto a la temática, Benito transmite mensajes de resistencia política, orgullo cultural y la conexión inmutable con la tierra que lo vio nacer.

“Verlo cobrar vida me ha traído una inmensa felicidad. Siempre he sido honesto con mis seguidores, y con esta producción seguirán conociéndome más mientras yo también me descubro”, señaló Bad Bunny en enero pasado.

El lanzamiento del álbum dio paso a una residencia de 31 conciertos en Puerto Rico, considerada una de las más ambiciosas en la historia de la isla.

El impacto global de Bad Bunny no termina con las nominaciones. Una semana después de la entrega de Premios Grammy, el artista será el primer hispanohablante en protagonizar un show de medio tiempo del Super Bowl completamente en español.

La Academia de la Grabación reconoció el alcance artístico y cultural de “Debí Tirar Más Fotos” (AP/Alejandro Granadillo)

Datos importantes sobre los Grammy 2026

El anuncio de finalistas en los Grammy Awards dejó claro que el rap vuelve a tener un papel central en los Grammy. Kendrick Lamar encabeza la lista de favoritos con nueve menciones, impulsado por el reconocimiento a su álbum GNX y al éxito “Luther”, ambos presentes en las tres categorías principales.

Con estas nuevas nominaciones, Lamar acumula ya 66 en su carrera y buscará prolongar la racha victoriosa que marcó la edición pasada, cuando se llevó los premios a Grabación y Canción del Año por “Not Like Us”.

Muy cerca aparece Lady Gaga, quien suma siete nominaciones. Su disco Mayhem compite por Álbum del Año, mientras que el sencillo “Abracadabra” se perfila como uno de los rivales más fuertes en las categorías de Grabación y Canción del Año.

Lady Gaga vuelve al centro de los Grammy con Mayhem, uno de los discos más aclamados del año (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

En las categorías dedicadas a una sola canción existe una fuerte convergencia: Bad Bunny, Gaga, Carpenter y Lamar volverán a medirse con propuestas de Doechii, Billie Eilish y la colaboración entre Rosé y Bruno Mars, mientras que Chappell Roan se suma en Grabación del Año con “The Subway”.

En Canción del Año, ese espacio final en la terna finalista lo ocupa “Golden”, tema de la banda sonora de KPop Demon Hunters, uno de los fenómenos animados del año.

La ceremonia está programada para el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y será la última emitida por CBS en los Estados Unidos antes del cambio de casa televisiva en 2027, cuando los Grammy pasarán a ABC, Hulu y Disney Plus.