La lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026: “Golden”, “APT” y “DtMF” se disputan la Canción del Año

Los nominados para los próximos Grammy Awards fueron revelados este viernes 7 de noviembre en una transmisión en vivo desde Grammy.com, con la participación de destacadas figuras de la industria musical como Sabrina Carpenter, Doechii, Lizzo, Chappell Roan y Sam Smith.
La ceremonia —la número 68 en la historia de la Academia— regresará al Crypto.com Arena de Los Ángeles el 1 de febrero de 2026, donde se conocerá a los ganadores durante la celebración de “La Noche Más Grande de la Música”.
De acuerdo con CNN, la premiación reconoce lo mejor de la música lanzada dentro de la ventana de elegibilidad que va del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025.
Essa es la razón por la que, no figuran proyectos como The Life of a Showgirl de Taylor Swift y el más reciente álbum de Lily Allen, ya que ambos fueron publicados después de la fecha límite, como precisa PEOPLE.
En línea con su proceso anual de revisión, la Recording Academy incorporó dos nuevas categorías: Best Album Cover (Mejor Portada de Álbum) y Best Traditional Country Album (Mejor Álbum Country Tradicional). Además, la categoría antes conocida como Best Country Album ahora pasará a llamarse Best Contemporary Country Album (Mejor Álbum Country Contemporáneo).
Bad Bunny vuelve a hacer historia
Uno de los nombres más destacados entre los nominados es Bad Bunny, quien compite con su álbum Debí Tirar Más Fotos (DtMF).
El artista boricua suma seis nominaciones, incluyendo Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año gracias al tema que da nombre al disco. Con ello, vuelve a colocar un proyecto en la categoría de Álbum del Año, tres años después del hito logrado por “Un Verano Sin Ti”.
Los miembros de la Recording Academy elegirán a los próximos ganadores en un proceso de votación que se desarrollará del 12 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026
Lista completa de nominados a los Grammys 2026
Grabación del Año (Record of the Year)
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Anxiety” – Doechii
- “Wildflower” – Billie Eilish
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
- “The Subway” – Chappell Roan
Álbum del Año (Album of the Year)
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Canción del Año (Song of the Year)
- “Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- “Anxiety” – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)
- “DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- “Golden” [de KPop Demon Hunters] – EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
- “Luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)
- “Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- “Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor Nuevo Artista (Best New Artist)
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del Año, No Clásico (Producer of the Year, Non-Classical)
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Compositor del Año, No Clásico (Songwriter of the Year, Non-Classical)
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor Interpretación Pop Solista (Best Pop Solo Performance)
- “Daisies” — Justin Bieber
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Disease” — Lady Gaga
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Messy” — Lola Young
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo (Best Pop Duo/Group Performance)
- “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- “Golden” [de KPop Demon Hunters] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- “Gabriela” – Katseye
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30” – SZA con Kendrick Lamar
Mejor Álbum Vocal Pop (Best Pop Vocal Album)
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor Grabación Dance/Electrónica (Best Dance/Electronic Recording)
- “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
- “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
- “Space Invader” — Kaytranada
- “Voltage” — Skrillex
- “End of Summer” — Tame Impala
Mejor Grabación Dance Pop (Best Dance Pop Recording)
- “Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco
- “Abracadabra” — Lady Gaga
- “Midnight Sun” – Zara Larsson
- “Just Keep Watching” [de F1 The Movie]
- “Illegal” – PinkPantheress
Mejor Álbum Dance/Electrónico (Best Dance/Electronic Album)
- Eusexua — FKA Twigs
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex
Mejor Interpretación de Rock (Best Rock Performance)
- “U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
- “The Emptiness Machine” — Linkin Park
- “Never Enough” — Turnstile
- “Mirtazapine” — Hayley Williams
- “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” — Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Mejor Interpretación Metal (Best Metal Performance)
- “Night Terror” — Dream Theater
- “Lachryma” — Ghost
- “Emergence” — Sleep Token
- “Soft Spine” — Spiritbox
- “Birds” — Turnstile
Mejor Canción de Rock (Best Rock Song)
- “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor & Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- “Caramel” – Vessel1 & Vessel2, compositores (Sleep Token)
- “Glum” – Daniel James & Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- “Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- “Zombie” – Dominic Harrison & Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Mejor Álbum de Rock (Best Rock Album)
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- Never Enough — Turnstile
- Idols — Yungblud
Mejor Interpretación de Música Alternativa (Best Alternative Music Performance)
- “Everything Is Peaceful Love” — Bon Iver
- “Alone” — The Cure
- “Seein’ Stars” — Turnstile
- “Mangetout” — Wet Leg
- “Parachute” — Hayley Williams
Mejor Álbum de Música Alternativa (Best Alternative Music Album)
- Sable, Fable – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor Interpretación R&B (Best R&B Performance)
- “Yukon” – Justin Bieber
- “It Depends” – Chris Brown con Bryson Tiller
- “Folded” – Kehlani
- “Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)” – Leon Thomas
- “Heart of a Woman” – Summer Walker
Mejor Interpretación R&B Tradicional (Best Traditional R&B Performance)
- “Here We Are” — Durand Bernarr
- “Uptown” — Lalah Hathaway
- “Love You Too” — Ledisi
- “Crybaby” — SZA
- “Vibes Don’t Lie” — Leon Thomas
Mejor Álbum de R&B (Best R&B Album)
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
- Mur — Leon Thomas
Mejor Interpretación de Rap (Best Rap Performance)
- “Outside” — Cardi B
- “Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
- “Anxiety” — Doechii
- “TV Off” — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
- “Darling, I” — Tyler, the Creator con Teezo Touchdown
Mejor Interpretación de Rap Melódico (Best Melodic Rap Performance)
- “Proud of Me” — Fridayy con Meek Mill
- “Wholeheartedly” — JID con Ty Dolla $ign & 6Lack
- “Luther” — Kendrick Lamar con SZA
- “WeMaj” — Terrace Martin & Kenyon Dixon con Rapsody
- “Somebody Loves Me” — Partynextdoor & Drake
Mejor Canción de Rap (Best Rap Song)
- “Anxiety” — Doechii
- “The Birds Don’t Sing” — Clipse, Pusha T & Malice con John Legend y Voices of Fire
- “Sticky” — Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- “TGIF” — GloRilla
- “TV Off” — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
Mejor Álbum de Rap (Best Rap Album)
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious — GloRilla
- God Does Like Ugly — JID
- GNX — Kendrick Lamar
- Chromakopia — Tyler, the Creator
Mejor Interpretación de Jazz (Best Jazz Performance)
- “Noble Rise” — Lakecia Benjamin con Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
- “Windows – Live” — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
- “Peace of Mind / Dreams Come True” — Samara Joy
- “Four” — Michael Mayo
- “All Stars Lead to You – Live” — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth
Mejor Álbum Vocal de Jazz (Best Jazz Vocal Album)
- Elemental — Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
- We Insist 2025! — Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell
- Portrait — Samara Joy
- Fly — Michael Mayo
- Live at Vic’s Las Vegas — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth
Mejor Álbum de Jazz Alternativo
- Honey From a Winter Stone — Ambrose Akinmusire
- Keys to the City Volume One — Robert Glasper
- Ride into the Sun — Brad Mehldau
- Live-Action — Nate Smith
- Blues Blood — Immanuel Wilkins
Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional
- Wintersongs — Laila Biali
- The Gift of Love — Jennifer Hudson
- Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
- Harlequin — Lady Gaga
- A Matter of Time — Laufey
- The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand
Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo
- Brightside — ARKAI
- Ones & Twos — Gerald Clayton
- BEATrio — Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
- Just Us — Bob James & Dave Koz
- Shayan — Charu Suri
Mejor Álbum de Teatro Musical
- Buena Vista Social Club
- Death Becomes Her
- Gypsy
- Just In Time
- Maybe Happy Ending
Mejor Interpretación/Canción Gospel
- “Do It Again” — Kirk Franklin; Kirk Franklin, compositor
- “Church” — Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard Jr., Tasha Cobbs Leonard & Jonas Myrin, compositores
- “Still (Live)” — Jonathan McReynolds & Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer & Terrell Demetrius Wilson, compositores
- “Amen” — Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II & Terrell Anthony Pettus, compositores
- “Come Jesus Come” — Cece Winans Featuring Shirley Caesar
Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea
- “I Know a Name” — Elevation Worship, Chris Brown, Brandon Lake; Hank Bentley, Steven Furtick, Brandon Lake & Jacob Sooter, compositores
- “Your Way’s Better” — Forrest Frank; Forrest Frank & Pera, compositores
- “Hard Fought Hallelujah” — Brandon Lake With Jelly Roll; Chris Brown, Steven Furtick, Benjamin William Hastings, Jason Bradley Deford & Brandon Lake, compositores
- “Headphones” — Lecrae, Killer Mike, T.I.; Tyshane Thompson, Bongo ByTheWay, Michael Render, Lecrae Moore, William Roderick Miller & Clifford Harris, compositores
- “Amazing” — Darrel Walls, PJ Morton; PJ Morton & Darrel Walls, compositores
Mejor Álbum Gospel
- Sunny Days — Yolanda Adams
- Tasha — Tasha Cobbs Leonard
- Live Breathe Fight — Tamela Mann
- Only On The Road (Live) — Tye Tribbett
- Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton
Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea
- Child of God II — Forrest Frank
- Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed
- King Of Hearts — Brandon Lake
- Reconstruction — Lecrae
- Let The Church Sing — Tauren Wells
Mejor Álbum de Pop Latino
- Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta — Karol G
- Cancionera — Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel
Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso
- ALGORHYTHM — Los Wizzards
- Novela — Fito Páez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)
- MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
- Sin Rodeos — Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca) — Carín León
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido
Mejor Álbum Tropical Latino
- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Raíces — Gloria Estefan
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa
Mejor Interpretación Global de Música
- “EoO” — Bad Bunny
- “Cantando en el Camino” — Ciro Hurtado
- “JERUSALEMA” — Angélique Kidjo
- “Inmigrante Y Que?” — Yeisy Rojas
- “Shrini’s Dream (Live)” — Shakti
- “Daybreak” — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (Incluye cine y televisión)
- How to Train Your Dragon — John Powell, compositor
- Severance: Season 2 — Theodore Shapiro, compositor
- Sinners — Ludwig Göransson, compositor
- Wicked — John Powell & Stephen Schwartz, compositores
- The Wild Robot — Kris Bowers, compositor
Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos
- Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires — Pinar Toprak, compositora
- Helldivers 2 — Wilbert Roget II, compositor
- Indiana Jones and the Great Circle — Gordy Haab, compositor
- Star Wars Outlaws: Wild Card & a Pirate’s Fortune — Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget II, compositores
- Sword of the Sea — Austin Wintory, compositor
Mejor Canción Escrita para Medios Visuales
- “As Alive as You Need Me to Be” [de Tron: Ares] — Trent Reznor & Atticus Ross
- “Golden” [de KPop Demon Hunters] — EJAE & Mark Sonnenblick
- “I Lied to You” [de Sinners] — Ludwig Göransson & Raphael Saadiq
- “Never Too Late” [de Elton John: Never Too Late] — Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin & Andrew Watt
- “Pale, Pale Moon” [de Sinners] — Ludwig Göransson & Brittany Howard
- “Sinners” [de Sinners] — Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo & Darius Povilinus
Mejor Video Musical
- “Young Lion” — Sade
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “So Be It” — Clipse
- “Anxiety” — Doechii
- “Love” — OK Go
Puedes revisar los nominados en más categorías técnicas y clásicas en la página web de Recording Academy