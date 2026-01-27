Rafael López Aliaga: “Si fuera alcohólico vendría con mi trago (a la entrevista), tipo Alejandro Toledo”

Fuente: América TV

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, negó este lunes de forma categórica las acusaciones sobre un supuesto problema de alcoholismo, al ser consultado sobre el tema en una entrevista con América TV.

“Si fuera alcohólico vendría con mi trago acá, tipo (el expresidente Alejandro) Toledo, ¿no? Pero trabajo y he trabajado como alcalde 24/7. Si fuera alcohólico, no creo. Cuando yo asumo algo, soy bastante intenso en lo que hago”, manifestó.

El exburgomaestre explicó que su historial profesional y político contradice los señalamientos. “Si me pongo una meta, la saco. Si me propongo tener una cadena hotelera que sea tope en el mundo, la saco”, señaló.

Semanas atrás, el congresista y aspirante a senador Guido Bellido había propuesto que cada candidato se someta a un examen psiquiátrico y toxicológico y anunció que pronto presentará un proyecto de ley para que estos requisitos sean obligatorios.

López Aliaga sostuvo que su historial profesional y político contradice las acusaciones en su contra: “Si me pongo una meta, la saco. Si me propongo tener una cadena hotelera que sea tope en el mundo, la saco”

“Considero que a estas alturas del partido que ha avanzado nuestro país, se requiere que, para ser autoridad, mínimamente uno tiene que tener conocimientos sobre gestión pública y debe tener carrera profesional”, indicó en su declaración después de referirse a ‘Poky’, como se autodenomina López Aliaga.

Según la última encuesta de Datum, el exalcalde de Lima lidera la intención de voto presidencial con 12% a nivel nacional. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, figura en segundo lugar con 8,8%, y Álvarez ocupa la tercera posición con 6,2%.

“Mitómato”

Otro de los aspirantes que lanzó dardos a López Aliaga fue el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien calificó su gestión como “un caos” y lo llamó “mintómano confeso” por su decisión de postular a los comicios de este año, cuando lo negó en reiteradas ocasiones.

El congresista Guido Bellido propuso que todos los candidatos se sometan a exámenes psiquiátricos y toxicológicos, y anunció que presentará un proyecto de ley para que estos requisitos sean obligatorios

En diálogo con la prensa, Luna Gálvez cuestionó el desempeño del exburgomaestre y aseguró que, de llegar a la presidencia, eliminará la corrupción de las instituciones públicas. “Es un mintómano confeso. Dijo que no iba a postular de ninguna manera y que su palabra valía oro. Y lo ven postulando”, señaló.

“Dijo que iba a Lima a potencia mundial y a Lima ahorita es el caos de la delincuencia y el tráfico es una locura. (...) Y encima si se descuidan (en Lima), los asaltan, le roban o los extorsionan. Él se comprometió en tratar de acabarlo, pero en vez de acabarlo, ha empeorado”, añadió.

Durante su visita a Ayacucho, Luna Gálvez apoyó el pedido de vacancia presidencial contra el presidente interino José Jerí ante la revelación de que el mandatario mantuvo reuniones fuera de su horario oficial con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang. Explicó que los congresistas de su partido decidirán su voto según sus convicciones.

“Le pediría al presidente que dé un paso al costado y se vaya, es mi planteamiento personal, pero la bancada es otra cosa”, expresó. Además, se refirió a las encuestas recientes, donde Podemos Perú no aparecía inicialmente, y manifestó confianza en obtener mayor respaldo.

“Las encuestas ya ahora sí ya no pueden ocultarnos (...) nosotros somos los que tenemos más estructura a nivel nacional, tenemos la mayor votación y no se olvide que nosotros somos la primera fuerza en Lima, siempre lo hemos sido y ahora lo vamos a demostrar”, señaló.