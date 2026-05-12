Jorge Araujo le dedicó mensaje a Héctor Cúper sobre el plantel de Universitario: “Tiene mucha ambición y quiere seguir ganando títulos”

El 'Coco' analizó el empate con los 'rosados' y habló de la llegada de Héctor Cúper a la 'U'. (Video: Inka Digital TV)

Universitario de Deportes logró un empate sin goles en su visita a Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El resultado tuvo un contexto adverso para la ‘U’: el equipo jugó con un hombre menos desde los primeros minutos tras la expulsión de José Carabalí, pero supo resistir para rescatar un punto clave en la recta final del certamen.

Este resultado sirvió de telón de fondo para un momento de transición en el club: la inminente llegada de Héctor Cúper como nuevo DT. Ante este escenario, el actual entrenador interino, Jorge Araujo, se refirió públicamente a la situación del plantel y a la expectativa que genera el arribo de un técnico de trayectoria internacional.

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“(Héctor Cúper) tiene que venir y evaluar. En lo que a mí respecta, se encuentra con un equipo que tiene mucha hambre de seguir campeonando, de seguir ganando títulos, con mucha ambición”, dijo en conferencia de prensa. ‘Coco’ destacó que, aunque el inicio del certamen doméstico no fue el esperado, mantiene la “plena confianza y seguridad” en la capacidad del grupo para recomponerse.

El mensaje de Araujo funcionó como una carta de presentación para el nuevo entrenador, al subrayar que el grupo “es fuerte y muy unido”. Según sus palabras, el argentino encontrará una plantilla comprometida, dispuesta a pelear por objetivos importantes, a pesar de los contratiempos de las últimas fechas.

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La bienvenida de Universitario a Héctor Cúper, técnico de vasta trayectoria internacional. - créditos: Universitario

Sobre el perfil del entrenador ‘gaucho’, Jorge Araujo remarcó: “Ustedes lo conocen bien. Es un técnico de mucha experiencia. Seguramente va a poder acá tener mucha posibilidad en el club de que lo ayuden y lo ayudemos para que pueda también entrar rápido en el equipo y pueda hacer su mejor trabajo”.

Jorge Araujo sobre su futuro tras fichaje de Héctor Cúper por Universitario

Respecto a su futuro inmediato en Universitario, Jorge Araujo fue consultado por la posibilidad de dejar su rol como asistente técnico para buscar una oportunidad como entrenador principal. “No tengo nada que decir, tengo mi propia valoración. Soy un profesional y estoy preparado para seguir en esta carrera durante mucho tiempo”, indicó.

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El entrenador de 46 años, cuyo último partido en la ‘U’ será ante Atlético Grau en la próxima fecha, enfatizó que aún no ha tomado una decisión sobre su próximo paso y que evaluará su futuro con calma: “Recién lo voy a valorar, de repente no me expliqué bien, dije que lo iba a valorar después del partido con más tranquilidad, ver bien cómo voy asimilando en estas horas; nada apresurado me va a facilitar cualquier decisión que tome ahorita”.

El arribo del DT argentino a la 'U' abre cuestionamientos sobre lo que ocurrirá con 'Coco'. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Análisis de Jorge Araujo tras Sport Boys vs Universitario

El empate sin goles en el Callao fue analizado por Jorge Araujo como una prueba de carácter para el equipo. “El equipo trabajó muy bien. Quedando con 10 hombres tan tempranamente, el equipo sostuvo todo el partido y lo valoro en demasía porque hicieron un gran esfuerzo, con la seguidilla de partidos. Creo que se entregan totalmente y me da tranquilidad en ese sentido que cuento con un equipo que tiene mucho sacrificio”, afirmó.

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‘Coco’ también reflexionó sobre lo complejo que resulta aprovechar la superioridad numérica, recordando que en otras ocasiones fue Universitario quien jugó con ventaja: “Ver desde un lado y después del otro porque nos ha tocado a nosotros también en dos oportunidades que el rival esté con 10 y de repente tenemos que meter 100 goles”.

Sobre la expulsión de José Carabalí, el estratega nacional admitió que la jugada le dejó dudas: “No vi la repetición. En caliente me pareció que no, de repente una amarilla, revisar o que el VAR llame para que le dé otra opinión. Me parece que fue muy cerrada la decisión, muy seguro de lo que vio; y se respeta porque es un árbitro con muchos partidos y de nivel internacional, pero cuando la vea más en frío tomaré otra valoración sobre lo que decidió”.

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