Perú

Pronóstico del clima en Iquitos para antes de salir de casa este 16 de mayo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

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¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de partir a tu destino, checa la predicción del clima en Iquitos para las siguientes horas en este sábado 16 de mayo.

La probabilidad de precipitaciones para este sábado en Iquitos es de 66% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

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En tanto, la nubosidad será del 84% en el transcurso del día y del 100% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 31 grados y un mínimo de 23 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 7.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 17 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se ubica la ciudad de Iquitos, se reportan únicamente cuatro tipos de climas los cuales se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos ocurren regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, registra los meses más secos.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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