Unión Europea e Indecopi refuerzan la vigilancia de productos para proteger la salud de los consumidores en el Perú

El taller contempla la presentación de metodologías utilizadas en la Unión Europea para la evaluación y gestión de la seguridad de productos. Foto: Educa Historia

El Indecopi inauguró en Lima el Taller Internacional sobre Protección del Consumidor: Vigilancia de Mercado y Seguridad de Productos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control frente a riesgos en el mercado peruano. La actividad se desarrolla con el apoyo de la Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de la Unión Europea (TAIEX) y la Delegación de la Unión Europea en el Perú.

La capacitación reúne durante dos días a especialistas en protección del consumidor, quienes reciben información técnica de expertos internacionales. Las sesiones están orientadas a mejorar los procesos de identificación de productos peligrosos y la respuesta institucional ante eventuales afectaciones a la salud de los consumidores.

Estándares europeos y gestión de alertas

El taller incluye la exposición de metodologías aplicadas en la Unión Europea en materia de seguridad de productos. Especialistas de Polonia y Bélgica presentan experiencias vinculadas a la detección de riesgos y a la adopción de medidas correctivas en el mercado.

Entre los temas abordados se encuentra la aplicación del modelo europeo Safety Gate para el retiro de productos inseguros. También se analizan los ajustes necesarios para enfrentar los retos del comercio electrónico y el uso de nuevas tecnologías en la oferta de bienes y servicios.

Marco normativo y obligaciones de los actores del mercado

El presidente ejecutivo del Indecopi, Alberto Villanueva Eslava, señaló que el encuentro permite examinar el marco normativo e institucional de la Unión Europea en seguridad de productos. Asimismo, se comparten prácticas relacionadas con la evaluación de riesgos, la trazabilidad y las obligaciones de información de productores, distribuidores y autoridades.

El presidente ejecutivo del Indecopi, Alberto Villanueva Eslava, destacó que la reunión facilita el análisis del marco normativo e institucional de la UE en materia de seguridad de productos. Foto: Indecopi

En este contexto, el taller aborda la responsabilidad de las plataformas de venta online, las cuales deben actuar con rapidez ante alertas sobre productos o servicios que representen riesgos para los consumidores.

Cooperación técnica y especialistas invitados

Jerôme Poussielgue, ministro consejero y jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, reafirmó el compromiso de continuar brindando asistencia técnica para la protección de la salud de la población. La cooperación se enmarca en el fortalecimiento de capacidades en vigilancia de mercado.

Entre los expositores internacionales participan Jerôme Gérard Henri Poussielgue (UE – Perú), Katarzyna Bednarz de la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor de Polonia, Tomasz Jóźwiak del Punto de Contacto de Barrera de Seguridad de ese país y Sarah Jacques de la Dirección General de Calidad y Seguridad de Bélgica.

Indecopi respalda a marcas reconocidas y levanta trabas a la importación de zapatillas chinas

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi dejó sin efecto la Resolución 043-2024/CDB-INDECOPI, que había establecido derechos antidumping definitivos a las importaciones de zapatillas con parte superior de material textil procedentes de la República Popular China.

La decisión, emitida el 29 de diciembre de 2025, invalida los gravámenes aplicados desde julio de 2024, de acuerdo con lo señalado en resoluciones oficiales difundidas en El Peruano. La medida se adoptó tras revisar la investigación iniciada de oficio en junio de 2023 por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias, la cual analizó la presunta existencia de dumping y un daño significativo a la industria nacional.

La Comisión de Dumping, Subsidios y Barreras Comerciales No Arancelarias no logró fundamentar la existencia de circunstancias especiales para abrir investigación de oficio, según Indecopi. Foto: difusión

En el proceso participaron como partes empresas como Supermercados Peruanos S.A. (Intercorp), Adidas Perú S.A.C., Skechers Perú S.R.L., Saga Falabella S.A., Ecomer y Cencosud Retail Perú S.A. (Wong y Metro), junto con otras importadoras y representantes locales e internacionales que se opusieron a la aplicación de los derechos.

Según el Informe Técnico 002-2025/SDC-INDECOPI y el análisis del expediente, la Comisión no logró justificar de manera suficiente la presencia de circunstancias especiales que permitieran iniciar una investigación antidumping de oficio. Además, los documentos presentados —entre ellos informes del Ministerio de la Producción (Produce)— abordaban a la industria del calzado en general, sin demostrar un interés nacional específico ni una relevancia económica particular para el segmento de zapatillas con parte superior de material textil.