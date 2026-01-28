Perú

Subastarán departamentos y casas en Lima a precios de remate este 30 de enero: La lista

Indecopi organizará este viernes 30 de enero un gran remate de departamentos y también porcentajes de derecho sobre otros inmuebles

Este viernes 30 de enero, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizará un remate público, el primero de este año, de trece inmuebles ubicados en Lima Metropolitana, los cuales fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir la normativa sobre propiedad intelectual.

“La subasta se iniciará a las 8:50 a. m. y se llevará a cabo en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la av. Del Aire 384, en el distrito de San Borja”, aclara la entidad. Esta es la lista de inmuebles con su tamaño y precio:

  1. Departamento en Ate, 87,80 m², S/ 174.050,43
  2. Departamento en Miraflores, 80,69 m², S/ 331.040,04
  3. Casa en Lurín, 90,00 m², S/ 91.832,50
  4. Casa en La Molina, 160,00 m², S/ 82.346,18 (solo 20% acciones y derechos)
  5. Estacionamiento en Miraflores, 18,11 m², S/ 46.821,52
  6. Unidad inmobiliaria en Bellavista, 64,24 m², S/ 108.696,18
  7. Local industrial en Cercado de Lima, 786,51 m², S/ 1.030.498,41
  8. Depósito en Miraflores, 11,39 m², S/ 8.987,41 (solo 50% acciones y derechos)
  9. Depósito en Santiago de Surco, 2,61 m², S/ 7.362,01
  10. Tienda en Cercado de Lima, 17,55 m², S/ 168.694,45
  11. Departamento en Santiago de Surco, 105,32 m², S/ 129.843,76 (solo 50% acciones y derechos)
  12. Casa en Puente Piedra, 158,10 m², S/ 27.888,06 (solo 50% acciones y derechos)
  13. Depósito en Santiago de Surco, 4,07 m², S/ 10.439,99.
Remate de Indecopi

“Entre los inmuebles que serán puestos a remate se encuentran un departamento en Miraflores con precio base de S/331.040,04; una casa en Lurín desde S/91.832,50; un estacionamiento en Miraflores desde S/46.821,52; un depósito en Santiago de Surco desde S/7.362,01, entre otros”, resume Indecopi.

Así, las personas interesadas en participar deberán presentarse al menos 20 minutos antes de la hora programada, portando su DNI vigente, según lo establecido en la Ley 26497. Asimismo, deberán acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del bien que deseen adquirir, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi. En caso de participar en representación de una persona natural o jurídica, será necesario presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

El catálogo completo de los inmuebles que será subastados se encuentra disponible en el siguiente enlace: Lista de inmuebles. Para más información, los interesados pueden comunicarse con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla, al teléfono 985 646 910, o a los correos ejecucion@indecopi.gob.pe y mrociolara01@gmail.com.

Lista de inmuebles por hora de remate

Así se ordenarán los inmuebles a rematarse, con la información de cada hora y dirección exacta del bien:

  • 08:50 HORAS - Primera Convocatoria. Bien: Departamento. Ubicación SUNARP: Departamento 104 – Primer Piso, Torre C Calle Guadalupe N° 555 Urbanización Lotización Industrial La Estrella Limitada Ate – Lima – Lima. Área de terreno: 87,80 m². Precio base: S/ 174.050,43
  • 09:05 HORAS - Primera Convocatoria. Bien: Departamento. Ubicación SUNARP: Departamento N° 202 – Segundo piso, Calle Francisco de Paula Camino Número 358, Miraflores – Lima – Lima. Área de terreno: 80,69 m². Precio base: S/ 331.040,04
  • 09:10 HORAS - Primera Convocatoria. Bien: Casa. Ubicación SUNARP: Lote 20, Mz. “BB” — Zona La Estancia de Lurín, I Etapa Lurín – Lima – Lima. Área de terreno: 90,00 m². Precio base: S/ 91.832,50
  • 09:20 HORAS - Primera Convocatoria. Bien: Casa. Ubicación SUNARP: Lote 43 de la Mz. “W”, frente a la Calle La Huaca, Urb. Las Viñas de La Molina, La Molina – Lima – Lima. Área de terreno: 160,00 m². Precio base: S/ 82.346,18 - Este bien se remata solo por el 20% de acciones y derechos
  • 09:30 HORAS - Primera Convocatoria. Bien: Estacionamiento. Ubicación SUNARP: Estacionamiento 8 – Sótano 1 Calle Miguel Aljovín N° 265 Urbanización El Rosedal Miraflores – Lima – Lima. Área de terreno: 18,11 m². Precio base: S/ 46.821,52
  • 09:35 HORAS - Primera Convocatoria. Bien: Unidad inmobiliaria. Ubicación SUNARP: Unidad Inmobiliaria N° 18, Calle Los Cisnes N° 183 y Calle Los Halcones N° 265, Urb. Santa Cecilia, Bellavista – Callao – Callao. Área de terreno: 64,24 m². Precio base: S/ 108.696,18
  • 09:40 HORAS - Primera Convocatoria. Bien: Local Industrial. Ubicación SUNARP: Sección 5 (Ingreso por Jr. Teniente Rodríguez N° 441) Cercado de Lima – Lima – Lima. Área de terreno: 786,51 m². Precio base: S/ 1.030.498,41
  • 09:45 HORAS - Primera Convocatoria. Bien: Depósito. Ubicación SUNARP: Calle Juan Fanning N° 329, Depósito N° 04, Urb. La Hoyada del Fundo Ocharán, Miraflores – Lima – Lima. Área de terreno: 11,39 m². Precio base: S/ 8.987,41. - Este bien se remata solo por el 50% de acciones y derechos
  • 09:50 HORAS - Primera Convocatoria. Bien: Depósito. Ubicación SUNARP: Depósito N° 6 – Sótano (frente al Jirón El Cortijo) Urbanización Los Huertos de Santa Rosa Santiago de Surco – Lima. Área de terreno: 2,61 m². Precio base: S/ 7.362,01
  • 09:55 HORAS - Segunda Convocatoria. Bien: Tienda. Ubicación SUNARP: Av. Guillermo Dansey N° 331 Tienda 215, Urb. Barrio de la Unión, Cercado de Lima – Lima – Lima. Área de terreno: 17,55 m². Precio base: S/ 168.694,45
  • 10:00 HORAS - Tercera Convocatoria. Bien: Departamento. Ubicación SUNARP: Calle Mercaderes N° 164 dpto. 203 segundo piso, Santiago de Surco, Lima, Lima. Área de terreno: 105,32 m². Precio base: S/ 129.843,76 - Este bien se remata solo por el 50% de acciones y derechos
  • 10:05 HORAS - Tercera Convocatoria. Bien: Casa. Ubicación SUNARP: Asentamiento Humano Los Jazmines Mz. G Lote 3, Puente Piedra, Lima – Lima. Área de terreno: 158,10 m². Precio base: S/ 27.888,06 - Este bien se remata solo por el 50% de acciones y derechos
  • 10:10 HORAS - Primera Convocatoria. Bien: Depósito. Ubicación SUNARP: Jirón Cerros de Camacho Número 720, Depósito N° 16, Primer piso, Urbanización Cerros de Camacho, Santiago de Surco – Lima – Lima. Área de terreno: 4,07 m². Precio base: S/ 10.439,99.

