Aumentos y bonos para sector público: Esta es la fecha límite para la negociación colectiva

Según la Ley de la negociación colectiva, el ‘tira y afloja’ se tomará todo el primer semestre del 2026, y definirá los beneficios laborales del Convenio Colectivo 2026-2027 para los trabajadores estatales

La negociación colectiva ya empezó.
La negociación colectiva ya empezó. Revisa los bonos y aumentos que piden los estatales. - Crédito Andina

La negociación colectiva ya empezó en el sector público. Los gremios ya enviaron su propuesta de Convenio Colectivo 2026-2027 al gobierno de José Jerí, la cual incluye un aumento de S/ 700 al sueldo de todos los trabajadores, un bono de S/ 600 hasta S/ 2.500, según los ingresos de los servidores, y otras medidas.

Así, según los plazos que se contemplan para que ambas partes negocien los beneficios que se plantean para los trabajadores estatales, el gobierno de José Jerí (si no es vacado) tendría que acordar los aumentos, bonos, otros beneficios monetarios y más medidas laborales que tendrá el sector público y que regirá para el siguiente gobierno (el que se elija en abril y entre en funciones el 28 julio).

Justamente los plazos van a pocos días que el nuevo presidente ingrese al mando. “El ciclo negocial inicia el 1 de noviembre, con el inicio del periodo de presentación de proyectos de convenios colectivos, y concluye el 30 de junio del año siguiente (hasta el 15 de julio, en caso del nivel descentarlizado, incluyendo arbitraje)”, señala la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil en un documento ante la consulta del Ministerio de Trabajo, en un documento al que accedió Infobae Perú.

José Jerí y el Ejecutivo
José Jerí y el Ejecutivo tienen la propuesta en su cancha. - Crédito MEF

Negociación colectiva hasta el 15 de julio

Según la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, si bien el momento en que se activa la conciliación o el arbitraje depende del desarrollo de cada proceso de negociación, por mandato imperativo de la Ley, no pueden extenderse más allá del plazo máximo del 30 de junio, salvo que la negociación colectiva al nivel centralizado se haya extendido hasta esta fecha límite. En ese caso se tendrá como plazo máximo el 15 de julio.

Es decir, que hasta ese 15 de julio máximo se tendrá plazo para definir el convenio colectivo, y, por ende, los aumentos y bonos para el sector público. Como se sabe, para este año se aprobaron aumentos de S/ 53 y S/ 100, y la entrega de un bono extraordinario de S/ 100 también.

Sin embargo, para el siguiente año ya los gremios han planteado mayores beneficios, validados en el aumento del costo de vida y a la pérdida de capacidad adquisitiva.

Aumentos, bonos y más. Ya
Aumentos, bonos y más. Ya empezó la negociación colectiva para buscar más beneficios para los trabajadores del Estado. - Crédito Andina

Lo que piden para el 2027

Infobae Perú pudo tener acceso al documento que propone el convenio colectivo para 2026-2027 con los pedidos del sector público. Se trata de alrededor de trece beneficios monetarios que consideran los trabajadores públicos que deben recibir, para hacer frente al encarecimiento de la canasta familiar, para atender pagos pendientes no realizados por el Estado y recompensar su labor.

En primer lugar, estos son los piden para todos los regímenes:

  1. Aumento de S/ 700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos sin excepción
  2. Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen).

En segundo lugar, estos son los que incluyen a más de un grupo de trabajadores según sea el decreto legislativo bajo el que laboran:

  1. Para los 276, 728, 1057 y 29709: Pago de asignación por años de servicio, al cumplir 25 años de servicio, se entrega el monto equivalente a dos remuneraciones; 30 años, tres; 35 años, cuatro; y 40 años, cinco remuneraciones
  2. Para los del 276, 1057 y 29709: aguinaldo igual al monto de una remuneración o ingreso por todos los conceptos que reciba el trabajador, más un 9% de este importe como bonificación extraordinaria.
  3. Para los del 728, 1057 y 29709: Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, el cual asciende a S/ 1.500 por el concepto del fallecimiento y S/ 1.500 por el concepto de los gastos de sepelio
  4. Para los 276, 1057 y 29709: Pago de vacaciones no gozadas, incluyendo una indemnización adicional igual al monto del ingreso total de un trabajador por todo concepto
  5. Para los 276, 1057 y 29709: Dar CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) equivalente al 100% de los ingresos totales.
Se empiezan a conocer los
Se empiezan a conocer los primeros detalles de la negociación colectiva de este 2026. Lo primero: un aumento de S/ 700 para todos los trabajadores públicos. - Crédito Captura de Infobae Perú

Finalmente, las medidas económicas dirigidas a un solo régimen son las siguientes:

  1. DL 276: Incremento del incentivo CAFAE e incorporación al MUC (Monto Único Consolidado). Para auxiliares, S/ 4.300; técnicos, S/ 4.600; profesionales, S/ 5.300; y funcionarios de carrera, S/ 6.300
  2. DL 276: Asignación familiar remunerativa por un monto equivalente al 10% del Monto Único Consolidado (MUC)
  3. DL 728: Asignación familiar del 10% del sueldo mínimo vigente
  4. DL 728: Pago de Compensación por Tiempo de Servicios a trabadores por los periodos entre mayo de 2014 y octubre de 2015
  5. DL 1057: Bono de escolaridad de S/ 400
  6. DL 1057. Considerar como indefinidos a los CAS con más de un año trabajando en funciones de naturaleza permanente.

