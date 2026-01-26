Perú

Congresistas presentan moción de vacancia contra José Jerí por “incapacidad moral” por reuniones con empresarios chinos

El documento ya fue enviado a la mesa de partes del Congreso para iniciar el procedimiento. Parlamentarios incluyen la gestión de Petroperú como un motivo para remover a Jerí de su cargo

Peruvian President Jose Jeri arrives
Peruvian President Jose Jeri arrives to testify before a congressional committee to address undisclosed meetings with a Chinese businessman, a case that has intensified scrutiny over his government's transparency and accountability, in Lima, Peru, January 21, 2026. REUTERS/Gerardo Marin

El Congreso de Perú recibió una moción de vacancia presidencial dirigida a José Jerí por “incapacidad moral”, luego de reunir las 26 firmas requeridas de legisladores. La iniciativa, impulsada por el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, surge en medio de acusaciones que señalan al presidente como responsable político por la aprobación de un Decreto de Urgencia que supondría una presunta “privatización encubierta” de Petroperú, aunque también incluye menciones a la reunión no registrada entre el mandatario y el empresario chino Zhihua Yang.

El documento oficial fue presentado ante la Mesa de Partes del Congreso este 26 de enero de 2026 y seguirá su trámite regular que debería terminar con una votación en el Pleno del Congreso para definir cuál será la suerte del presidente Jerí, sobre el que pesan cuestionamientos sobre los motivos detrás de sus encuentros con Zhihua Yang y si en estas reuniones tuvieron negocios detrás.

¿Cuáles son los argumentos de los congresistas?

El documento presentado ante el Congreso cita el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, a través del cual el gobierno dispuso medidas extraordinarias para la reestructuración patrimonial de Petroperú y transfirió activos a ProInversión. Esta decisión generó controversia entre los legisladores. Según los impulsores de esta sanción, las acciones del mandatario afectan el interés público y revelan una conducta incompatible con la investidura presidencial.

Congresistas presentan moción de vacancia
Congresistas presentan moción de vacancia contra José Jerí por “incapacidad moral” por reuniones con empresarios chinos. (Foto: Congreso)

Otro elemento relevante es la reunión reservada de Jerí, en diciembre de 2025, con Zhihua Yang, empresario vinculado a proveedores estatales. Este encuentro, conocido como el ‘ChifaGate’, se dio a conocer mediante investigaciones periodísticas, tras difundirse imágenes del presidente acudiendo de forma encubierta a un restaurante de Yang. No aparece en los registros oficiales de transparencia. Infobae subraya que este episodio profundizó las sospechas sobre el comportamiento presidencial.

Las firmas en respaldo a la moción provienen de diversas bancadas: Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Democrático, Renovación Popular, Acción Popular y legisladores no agrupados. Entre los promoventes se encuentran Ruth Luque, Jaime Quito, Sigrid Bazán, Susel Paredes, Wilson Quispe y María Agüero. Por su parte, los partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú no se sumaron a las firmas para oficializar el pedido, todo ello pese a que expresaron públicamente su descontento con la gestión de José Jerí.

La vacancia presidencial está prevista en el artículo 113 de la Constitución peruana, que habilita la destitución por “incapacidad moral o física”. Esta causal, carente de una definición jurídica precisa, queda sujeta a amplias interpretaciones políticas. El proceso requiere al menos el 20% de firmas de los congresistas, cincuenta y dos votos para admitir la moción a debate y una mayoría calificada de ochenta y siete votos para aprobarla. De prosperar, se activa la sucesión presidencial conforme al artículo 115 de la Carta Magna.

En los últimos años, los presidentes Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte fueron destituidos mediante este mecanismo, en medio de crisis políticas. Como destaca Infobae, la reiteración de la vacancia ha fortalecido la percepción de fragilidad institucional y de enfrentamiento permanente entre los poderes del Estado.

Un reportaje de Punto Final revela la reunión secreta y nocturna del presidente del Poder Judicial, José Jerí, con un empresario chino. El encuentro, realizado fuera de Palacio y sin registro oficial, fue descubierto gracias al seguimiento de un vehículo presidencial. - Punto Final

El presidente Jerí negó cualquier hecho ilícito y se mostró desafiante ante las acusaciones. Reconoció como error su ingreso encapuchado a la reunión con Zhihua Yang, pero afirmó que no existió ilegalidad en el encuentro. Paralelamente, la Fiscalía de la Nación inició investigaciones preliminares por presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Fernando Rospigliosi asegura que no puede convocar pleno extraordinario

Mierntras tanto, el titular del Congreso,Fernando Rospigliosi, explicó cuáles son los alcances de sus atribuciones y el procedimiento legal que regula las sesiones del Pleno del Congreso fuera del período ordinario.

“Como algunas personas, incluso algunos congresistas que no conocen el reglamento, están exigiéndome a mí y la Mesa Directiva que convoque a un pleno, aclaro nuevamente que el único que puede convocar a un pleno en el receso parlamentario es el presidente de la República, o 78 congresistas”, escribió en su cuenta oficial de X.

El representante de Fuerza Popular también defendió la continuidad del presidente Jerí y remarcó que, aunque existen “muchas sospechas”, no se han presentado pruebas concluyentes que justifiquen una destitución inmediata. “Está muy cerca el término del mandato del señor Jerí, que es el 28 de julio. El 29 puede ser procesado si hay elementos que lo ameriten”, sostuvo.

