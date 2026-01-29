Anelhí Arias respalda a Christian Cueva tras acusaciones contra Pamela López: “Por poco destruyes mi hogar”

Anelhí Arias respalda acusaciones de Christian Cueva contra Pamela López.

La controversia entre Christian Cueva y Pamela López sumó un nuevo capítulo tras el pronunciamiento público de Anelhí Arias en respaldo al futbolista. La exporrista recurrió a sus redes sociales para afirmar que el supuesto vínculo sentimental entre López y el cantante Dayron Martin fue real, y aseguró que la situación estuvo a punto de afectar su propio matrimonio.

El mensaje de Arias surgió en respuesta al comunicado difundido por López, quien negó haber tenido relaciones con terceros y rechazó las versiones presentadas por Cueva.

La polémica se intensificó cuando Christian Cueva publicó en sus cuentas oficiales una lista de hombres casados con los que, según su versión, Pamela López habría mantenido relaciones sentimentales. Entre esos nombres figuraba el del cantante cubano Dayron Martin, situación que generó una oleada de comentarios y reacciones en redes sociales, reavivando viejos rumores sobre el entorno sentimental de la empresaria trujillana.

Anelhí Arias utilizó su cuenta de Instagram para dejar clara su posición. “Siempre dije la verdad de lo que pasó hace años en Trujillo con tu ex (Pamela) Christian Cueva, con Dayron Martin. La verdad siempre sale a la luz, tremendo joyón”, escribió la exvedette, etiquetando directamente al futbolista y al cantante en la publicación.

Con este mensaje, Arias remarcó que los hechos que ahora denuncia Cueva ya habían sido mencionados anteriormente por ella y que, en su opinión, corresponden a la verdad de lo sucedido en el pasado.

Christian Cueva publica mensajes en sus redes sociales y acusa a Pamela López de ser infiel con los futbolistas “Colo” Ibañez, Tenchy Ugaz y Dayron. IG

Responde a Pamela López

La exintegrante de programas de entretenimiento fue más allá y respondió directamente al comunicado de Pamela López, quien había negado cualquier implicancia sentimental con terceros. En una historia de Instagram, Arias escribió: “¿Que nunca destruiste un hogar? ¡¡Si por poco destruiste el mío!! Qué tal con... A ti te encantaba jugar a las escondidas”. Esta declaración generó una fuerte reacción en redes sociales, alimentando la polémica y sumando nuevas voces al debate público en torno al caso.

Anelhí Arias Barahona hace fuerte confesión contra Pamela López y su expareja.

Por su parte, Pamela López respondió a las acusaciones reafirmando su postura y rechazando categóricamente las insinuaciones en su contra. En su comunicado, difundido en redes sociales, la empresaria trujillana negó cualquier vínculo con escándalos amorosos o en la ruptura de hogares. “No me siento ALUDIDA por dichas afirmaciones, ya que NUNCA he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido CLANDESTINA de nadie, tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un hogar”, expresó López, intentando dar por cerrado el tema.

La publicación de Christian Cueva y las declaraciones de Anelhí Arias generaron una cadena de reacciones tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales. Varios usuarios recordaron que la relación entre Cueva y López ha estado marcada por situaciones mediáticas de alta exposición, en las que se han ventilado aspectos privados de su vida familiar y sentimental.

El nombre de Dayron Martin también volvió a ocupar titulares luego de la difusión de la lista de Cueva y de la ratificación de Arias. El cantante, quien en el pasado ha sido vinculado a diversas figuras del espectáculo peruano, no se pronunció sobre el tema en sus redes sociales. La ausencia de comentarios de Martin generó expectativas sobre posibles futuras declaraciones, aunque hasta el momento ha preferido mantenerse al margen de la controversia.

Anelhí Arias Barahona ya no es pareja de Dayron Martin.

Por su parte, Christian Cueva no ha vuelto a hacer una publicación similar al respecto, ni mucho menos se ha referido sobre las fuertes acusaciones que hizo contra la madre de sus hijos. La pareja se separó en medio de escándalos y señalamientos de infidelidad de parte del futbolista, en los que estaba involucrada Pamela Franco. Poco tiempo después, Cueva y Franco oficializaron su relación.