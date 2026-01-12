Perú

Hija de Anelhí Arias y Dayron Mártin sufrió accidente con pirotécnicos y revela: "Soy una sobreviviente"

Luciana Mártin usó sus redes sociales para contar su historia y revelar que no continuará con su participación en el Miss Teen Petite Mesoamérica

Luciana Mártin, hija de la peruana Anelhí Arias y del cantante cubano Dayron Mártin, anunció en sus redes sociales que no podrá participar en el certamen Mesoamérica International 2026, programado para marzo en El Salvador. La joven, quien ostenta el título de Miss Teen Petite Perú, compartió que sufrió un accidente explosivo con fuegos artificiales durante las celebraciones de Año Nuevo, lo que le provocó lesiones en su mano izquierda y la obligó a someterse a una intervención quirúrgica.

A través de un extenso mensaje publicado en sus plataformas digitales, Luciana Mártin ofreció detalles del incidente y el proceso de recuperación. “Con el corazón en la mano quiero compartir con ustedes que el 1 de enero, a pocos minutos de haber iniciado el Año Nuevo, sufrí un accidente explosivo con fuegos artificiales mientras me encontraba en una celebración; gracias a Dios hoy puedo decir que soy una sobreviviente”, expresó la joven, quien se mostró agradecida por el apoyo recibido en estos días difíciles.

La noticia de la baja de Luciana Mártin del concurso internacional fue confirmada tras la cirugía a la que fue sometida. Según relató, los médicos le han recomendado reposo absoluto y cuidados estrictos para lograr una recuperación completa.

“Ayer fui operada de mi mano izquierda y actualmente me encuentro en proceso de recuperación, siguiendo cuidados estrictos y reposo por indicaciones médicas, motivo por el cual, con mucha responsabilidad y priorizando mi salud, no podré asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo como estaba previsto”, señaló la adolescente en su comunicado.

El anuncio de Luciana generó numerosas muestras de solidaridad y respaldo por parte de seguidores, familiares y figuras del medio artístico y de la industria de la belleza. La joven destacó el acompañamiento de su entorno más cercano en este proceso. “Agradezco profundamente a mis padres, a mi mamá y a mi papá, por su amor incondicional, por no soltarme la mano y por ser mi mayor fuerza en este momento tan difícil”, escribió.

En su mensaje, Luciana Mártin también hizo un llamado a la reflexión sobre los riesgos asociados al uso de pirotecnia, subrayando la peligrosidad de estos artefactos. “Aprovecho este mensaje para hacer un llamado de conciencia: los fuegos artificiales son extremadamente peligrosos y un solo segundo puede cambiar una vida por completo”, advirtió.

La joven modelo, quien fue elegida Teen Petite Mesoamérica Perú 2025, aseguró que esta experiencia representa un desafío, pero también una oportunidad para fortalecerse. “Esta experiencia no me detiene, me fortalece. Gracias por estar conmigo, los llevo siempre en mi corazón”, concluyó.

Jessica Newton le envió un emotivo mensaje

La publicación de Luciana Mártin recibió palabras de aliento de personalidades vinculadas al certamen de belleza. Entre ellas, la directora del Miss Perú, Jessica Newton, elogió la actitud de la joven y su determinación frente a la adversidad.

“Fuerza y mucha fe reina, he quedado sorprendida con tu valentía, tu fuerza y tu determinación; ahora toda la energía debe estar centrada en tu recuperación”, manifestó Newton en respuesta al post.
La solidaridad también llegó por parte de otras figuras del medio. Karla Bacigalupo, actual Miss Perú 2025, se sumó con un mensaje breve: “Espero te recuperes rápido bella”. Por su parte, Anelhí Arias, madre de Luciana, transmitió su apoyo incondicional. “Desde el fondo de mi corazón, estoy contigo siempre, hijita de mi alma y de mi corazón. Saldremos de esta juntos como familia. Te amo desde lo más profundo de mi ser”, escribió Arias, reafirmando la unidad familiar ante la situación.

