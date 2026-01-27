Perú

Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

El futbolista acusa públicamente a su esposa de múltiples infidelidades, mientras ella se enfrenta contra la abogada del “Aladino”.

Christian Cueva arremete contra Pamela
Christian Cueva arremete contra Pamela López y la acusa de ser infiel con los futbolistas “Colo” Ibañez, Tenchy Ugaz y Dayron. IG

La tarde del 27 de enero, Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al publicar explosivos mensajes en sus redes sociales dirigidos a Pamela López, madre de sus tres hijos y aún su esposa legal.

El futbolista, actualmente vinculado al Club Juan Pablo II, acusó a Pamela de haberle sido infiel con varios futbolistas, incluyendo a “Colo” Ibañez, Tenchy Ugaz y Dayron, entre otros.

“Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo. Poco me interesa lo que me digan, pero ya es momento. Recuerda quién confió y gracias a quién tuviste otra vida”, escribió en un inicio Cueva.

“Te los nombro; lo que salió de tu propia boca, no de la mía. Allí va: EDWIN PÉREZ, COLO IBÁÑEZ, TENCHY UGAZ, DAYRON y muchos más personajes. Ahora sí averigüen bien la historia y tengo más. Repito, no lo digo yo, fue la persona que se cree virgen. Yo solo digo lo que me contaron… Deja ser feliz a las personas”, mencionó asegurando que la información proviene de la propia Pamela.

El mensaje generó fuerte impacto en las redes, donde el jugador afirmó tener “más” detalles y animó a su audiencia a investigar la historia completa.

Pamela López denunció a Cueva por maltrato psicológico

Lejos de quedarse en silencio, Pamela López acudió acompañada de su abogado a una comisaría en San Isidro para formalizar una denuncia por presunto maltrato psicológico. Según explicó, la agresión se habría producido durante una llamada telefónica la noche del 24 de diciembre, en plena celebración de Navidad, que desencadenó una crisis emocional.

“Acabo de formalizar mi denuncia por maltrato psicológico. ¿Qué pensaste, que me iba a quedar de brazos cruzados? No, señora. Preocúpese ahora de seguir defendiendo lo indefendible. Yo siempre voy a velar por los derechos de mis hijos y contra ellos y contra mí, nadie va a pasar, menos tú”, declaró Pamela ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

La influencer explicó que las expresiones recibidas por teléfono constituyeron una agresión verbal inaceptable, por lo que decidió actuar legalmente. El caso se suma a una serie de tensiones previas ligadas a la manutención y la crianza de los menores.

La influencer acudió a la comisaría para formalizar una acusación contra el futbolista, buscando resguardar tanto su bienestar emocional como el de sus tres hijos tras la inesperada discusión en plena celebración de Navidad (Amor y Fuego)

Disputa por la manutención y el cuidado de los hijos

Uno de los ejes del conflicto ha sido la responsabilidad económica y el involucramiento paterno. Pamela López defendió su posición ante las críticas sobre la asistencia de sus hijos al colegio, argumentando que asume sola todas las tareas y que no cuenta con ayuda constante.

“Sí, ha habido oportunidades a las que no he podido asistir porque me tengo que multiplicar entre tres. Día del Padre entre tres, Día de la Madre entre tres. Yo no tengo nana. Tengo una persona que me ayuda esporádicamente; hoy en día, no la tengo, y me tengo que dividir entre tres. Tengo que trabajar para solventar mis gastos”.

En cuanto a la pensión alimentaria, López afirmó que el futbolista no ha cubierto los gastos escolares ni otros compromisos básicos durante el último año, lo que la ha llevado a endeudarse para mantener a sus hijos.

“Ya el abogado va a salir a hablar. Son 8 mil soles que irían al colegio; con 4 mil soles no van a comer, no se van a vestir… salud, vestimenta, recreación… Es un año que tu patrocinado a mí no me ha dado absolutamente nada y tengo que cubrir muchísimas deudas que todavía estoy pagando”.

Christian Cueva solicita tenencia compartida y Pamela López responde

En medio del enfrentamiento público, se conoció la intención de Christian Cueva de solicitar la tenencia compartida de los menores. Pamela López cuestionó duramente esta posibilidad, señalando la falta de vínculo cotidiano de Cueva con sus hijos.

“¿Desde cuándo tu patrocinado no ve a sus hijos? ¿Cuánto tiempo ha tenido vacaciones? ¿Los has visto con mis hijos? Nunca. Entonces preocúpate por eso”, expresó visiblemente molesta, añadiendo: “Y si quieres tenencia compartida, de verdad hay que ser descerebrada para solicitar eso cuando no sabes quién es su mejor amigo, qué comen, qué les gusta”.

Pamela López contra abogada de Christian Cueva

Pamela López arremetió públicamente contra Medaly Barrientos, abogada de Christian Cueva, a quien acusó de “figureti” y de buscar intereses personales en el caso.

La influencer criticó duramente a la letrada, afirmando que es “un papelón” que tras invertir años en sus estudios termine actuando como “tiktokera” y sugirió que Barrientos debería dedicar sus esfuerzos a aconsejar a Cueva para que se involucre más con sus hijos.

El conflicto se originó luego de que Barrientos afirmara que los hijos de Pamela estarían expuestos a un presunto maltrato psicológico, lo que generó la indignación de López, quien expresó su rechazo en una entrevista con ‘Amor y Fuego’ y defendió su papel como madre frente a las críticas de la defensa legal de su expareja.

En respuesta, Medaly Barrientos utilizó sus redes sociales para retar a Pamela López a que le diga esos comentarios directamente cuando se vean frente a frente en la próxima audiencia judicial, dejando claro que ella no se dejará intimidar y que solo responderá con respeto si también es tratada de igual manera.

