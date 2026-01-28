Perú

Tenchy Ugaz descarta cualquier vínculo con Pamela López tras acusaciones públicas de Christian Cueva: “Soy un hombre fiel”

El exfutbolista se defiende y asegura que nunca tuvo vínculo con la trujillana, destacando su fidelidad y respeto hacia su familia.

Guardar
Tenchy Ugaz niega haberse involucrado con Pamela López: “Soy un hombre fiel”. IG

La controversia entre Pamela López y Christian Cueva sumó un nuevo capítulo luego de que el exfutbolista Tenchy Ugaz desmintiera públicamente cualquier vínculo sentimental con la esposa del mediocampista.

Ugaz utilizó sus redes sociales para rechazar de manera categórica los rumores y defender su reputación, luego de ser mencionado por Cueva en una lista de supuestos implicados en una infidelidad.

Tenchy Ugaz niega ser infiel

A través de mensajes en sus plataformas digitales, Tenchy Ugaz se mostró sorprendido por la cantidad de personas que le hicieron llegar el rumor, pero optó por abordar la situación con claridad y una dosis de humor.

“Voy a dejar esto por aquí antes que venga mi esposa y me mande a dormir al mueble como la última vez. Tengo una comunidad sólida y de confianza con mi loquita tulipán, siempre practicamos el hábito de no dejarnos llevar por chismes. Ella sabe que soy un hombre fiel que no toma, no fuma, no baila pegado, hace mercado, lava, plancha, cocina, limpia etc. Se los quiere mis fieles pero van como 999 amistades que me mandan el mismo scream”, escribió Ugaz.
Tenchy Ugaz utilizó el humor
Tenchy Ugaz utilizó el humor y la firmeza para rechazar rumores y defendió su fidelidad. IG

En un segundo mensaje, el exfutbolista profundizó sobre sus principios y el respeto que profesa hacia las mujeres: “Mi madre me enseñó a nunca hablar mal de una mujer, más aún que tengo una hija a quien amo con todo mi corazón, me decía el respeto es el pilar de un caballero. Siempre trataré de proteger la privacidad y dignidad de las mujeres con que me relacionan, evitando malos comentarios. Ya sabrán la verdad pero siempre con educación y respeto”.

Tenchy Ugaz utilizó el humor
Tenchy Ugaz utilizó el humor y la firmeza para rechazar rumores y defendió su fidelidad. IG

Christian Cueva acusa de infiel a Pamela López

La tarde del 27 de enero, Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al publicar mensajes en los que acusó a Pamela López, madre de sus tres hijos y aún su esposa legal, de haberle sido infiel con varios futbolistas, entre ellos Colo Ibañez, Dayron y el propio Tenchy Ugaz.

“Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo. Poco me interesa lo que me digan, pero ya es momento. Recuerda quién confió y gracias a quién tuviste otra vida”, señaló el volante, actualmente vinculado al Club Juan Pablo II.

Las acusaciones de Cueva generaron un inmediato impacto mediático, con miles de comentarios y especulaciones en redes sociales. El futbolista afirmó que tenía más detalles sobre la situación e invitó a sus seguidores a investigar los hechos, avivando el debate y la exposición de su vida privada.

Pamela López afirma que nunca
Pamela López afirma que nunca ha destruido un hogar y defiende su integridad ante las insinuaciones de Christian Cueva en redes. (Instagram)

Pamela López se defiende: “No he destruido ningún hogar”

Pamela López, empresaria y madre de tres hijos, no tardó en responder a las insinuaciones de Cueva. Mediante un comunicado en sus propios canales digitales, negó rotundamente cualquier relación sentimental con los nombres mencionados y defendió su integridad frente al escrutinio público.

“Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser clara y honesta con todos ustedes: no me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos”, afirmó López.

La empresaria también sugirió que podría existir una confusión de identidad en la información difundida por Cueva: “Probablemente se trate de información atribuida a un homónimo u otra persona que no soy yo”. Enfatizó que no permitirá que su reputación se vea afectada por rumores y negó haber sido infiel o haber destruido una familia. “Nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un hogar”, remarcó.

Pamela López afirma que nunca
Pamela López afirma que nunca ha destruido un hogar y defiende su integridad ante las insinuaciones de Christian Cueva en redes. (Instagram)

El trasfondo de la disputa entre Pamela López y Christian Cueva

Este enfrentamiento verbal se produce en el marco de una disputa más amplia entre Pamela López y Christian Cueva, que incluye una denuncia por maltrato psicológico presentada por López y tensos intercambios con la abogada del futbolista. Las declaraciones cruzadas han mantenido a la pareja en el centro del debate mediático, mientras sus seguidores y detractores discuten el alcance y la veracidad de las acusaciones.

La empresaria también reflexionó sobre el impacto emocional de este tipo de conflictos y aconsejó a otras mujeres que afrontan situaciones similares: “Cuando un hombre desvaloriza a su esposa, la madre de sus hijos, después de una infidelidad, no está diciendo la verdad, está defendiéndose. A las esposas que atraviesan esto: no carguen culpas que no les pertenecen. Buscar ayuda espiritual y psicológica no es debilidad, es dignidad”, sostuvo López, recibiendo el respaldo de numerosas usuarias en redes sociales.

Pamela López anuncia acciones legales
Pamela López anuncia acciones legales y habla de la pensión que solicitó a Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Temas Relacionados

Tenchy UgazPamela LópezChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

‘El Monstruo’ ya tiene un abogado de oficio que lo defenderá en Perú: “Me han asignado, es todo lo que puedo decir”

El abogado de oficio Christian Bedoya confirmó su designación ante la prensa, sin brindar mayores detalles. A su llegada, el líder criminal fue sometido a exámenes médicos y puesto a disposición de las autoridades penitenciarias

‘El Monstruo’ ya tiene un

Nickolas Alfaro da inicio a su camino en la A-League: debutó con Sydney FC jugando al lado de Piero Quispe

El mediocentro, de 17 años, sumó sus primeros minutos en el fútbol de Australia entrando de cambio en la caída ante Melbourne Victory. Compartió un breve tiempo al lado del ‘7′

Nickolas Alfaro da inicio a

Ingresó al Hospital Sabogal con más de 200 kilos y un cuadro de insuficiencia respiratoria; tras un abordaje integral, logró bajar 80 kg

Hace un año, el hombre de 41 años ingresó de emergencia al Hospital Sabogal con obesidad mórbida, insuficiencia respiratoria e infección sistémica. Requirió intubación y ventilación mecánica para sobrevivir

Ingresó al Hospital Sabogal con

Australian Open 2026: fecha y horario en Perú de las semifinales por el primer Grand Slam del año

Los cuatro mejores tenistas del cuadro masculino saltarán a la Rod Laver Arena en busca de un lugar en la gran final en Melbourne

Australian Open 2026: fecha y

El aeropuerto de Jaén reanuda sus vuelos comerciales este jueves 29 de enero

Las operaciones retoman tras culminar el mantenimiento de la pista, mientras el MTC y Córpac avanzan en un proyecto de rehabilitación integral que permitirá ampliar su capacidad operativa

El aeropuerto de Jaén reanuda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El 67% de los votantes

El 67% de los votantes peruanos teme que el país caiga en una dictadura al estilo Venezuela, según estudio

PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

Tomás Gálvez admitió que archivó ‘dos o tres’ investigaciones contra Dina Boluarte: “No revestían naturaleza penal”

Sada Goray ratifica que tres policías acudieron sin “permiso” a su interrogatorio fiscal en Punta Cana con Marita Barreto

Tomás Gálvez no descarta citar al ministro Vicente Tiburcio en investigación a José Jerí por reuniones con empresarios chinos

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello responde a

María Pía Copello responde a haters sobre cheques en blancos: “No se crean todo lo que ven en redes sociales”

Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal: “Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada”

La Tigresa del Oriente será una de las principales atracciones del Estéreo Picnic 2026: diversidad, baile y fiesta sin límites

Bettina Oneto niega que haya enviado audio a Rodrigo González acusando de maltrato a Sergio Galliani

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público peruano

DEPORTES

Nickolas Alfaro da inicio a

Nickolas Alfaro da inicio a su camino en la A-League: debutó con Sydney FC jugando al lado de Piero Quispe

Australian Open 2026: fecha y horario en Perú de las semifinales por el primer Grand Slam del año

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Aldair Fuentes elogió el potencial de Sekou Gassama y auguró impacto en el fútbol peruano: “Marcará mucha diferencia”

DT del Club 2 de Mayo habló de las separaciones de Carlos Zambrano y Sergio Peña en Alianza Lima en la antesala de Copa Libertadores 2026